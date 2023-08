Les prix des forfaits PlayStation Plus sur le point de s'envoler ?

C'est dans un post de blog annonçant les nouveaux jeux disponibles sur le PlayStation Plus que le constructeur japonais a annoncé une augmentation des prix de son abonnement annuel PlayStation Plus. Pour rappel, il s'agit d'une nouvelle offre d'abonnement permettant aux utilisateurs de récupérer des jeux gratuits chaque mois, en plus de bénéficier du jeu en ligne.

L'augmentation est spectaculaire, avec une hausse de prix comprise entre 20 et 26 % pour les trois offres proposées par le constructeur japonais.

Dans le détail, le forfait PlayStation Plus Essential, qui n'inclut que le jeu online et le stockage dans le cloud, passera de 59,99 à 71,99 euros par an. L'offre PlayStation Extra, qui introduit les jeux offerts chaque mois, passe quant à elle de 99,99 à 125,99 euros par an. L'offre PlayStation Premium, la plus onéreuse qui introduit les essais de quelques heures aux toutes dernières sorties, voit aussi son prix exploser et passer de 119,99 à 151,99 euros.