Dans un message adressé aux utilisateurs, la direction évoque sans détour l’augmentation du coût des composants, notamment la mémoire vive et l’espace de stockage. Des hausses jugées impossibles à absorber plus longtemps, sans compromettre la viabilité du produit. La petite console, pensée comme accessible aux familles, devient mécaniquement un peu moins abordable. L’abonnement permettant d’accéder aux jeux conserve quant à lui son prix initial.

Même les acteurs positionnés sur des segments « grand public » ne semblent plus pouvoir échapper à la pression des composants. Et si la hausse peut sembler contenue ici, elle pourrait n’être qu’un avant-goût, et concerner prochainement d’autres acteurs du marché vidéoludique.

Reste à savoir maintenant si la Nex Playground trouvera bel et bien son chemin jusqu’en Europe cette année, comme cela était initialement prévu…