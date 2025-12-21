D'après le cabinet d'analyses Circana, le marché du jeu vidéo aux Etats-Unis a connu son pire mois de novembre depuis 30 ans.
Habituellement porté par l'euphorie du Black Friday et le lancement des achats de fin d'année, le marché américain a cette fois subi un coup d'arrêt brutal. Les voyants sont au rouge, avec des ventes de consoles au plus bas, illustrant peut-être la fin d'un cycle ou du moins une mutation profonde des habitudes de consommation face à la dématérialisation croissante et à une pratique vidéoludique plus onéreuse que jamais.
Le plus mauvais mois de novembre depuis 1995
Alors que l'on découvrait récemment que Nintendo continuait d'exploser les records de ventes au Japon avec sa Switch 2, le rapport mensuel du cabinet Circana fait état d'un constat préoccupant aux Etats-Unis en ce qui concerne le mois de novembre 2025. Sur le marché hardware, la société indique une chute des ventes de l'ordre de 27% par rapport à l'an dernier.
Dans le détail, ce sont un peu plus de 1,6 million de consoles qui auraient trouvé preneurs aux Etats-Unis durant le mois de novembre (pour un montant total de 695 millions de dollars), soit le chiffre le plus bas pour un mois de novembre depuis 1995, avec 1,4 million de machines écoulées.
Entre une fin de cycle et des consoles qui n'ont jamais été aussi chères ?
À cela plusieurs raisons bien sûr, à commencer par des consoles qui commencent à « vieillir », les PS5 et Xbox Series ayant célébré tout récemment leur cinquième anniversaire.
À cela s'ajoutent les augmentations de prix, avec des consoles qui n'ont jamais été aussi chères qu'aujourd'hui, plus de 5 ans après leur lancement initial donc, un élément pour le moins inédit dans l'histoire du jeu vidéo.
Dans le détail, c'est la PS5 qui a dominé le marché américain en novembre dernier, avec un peu plus de 742 000 unités vendues (-40% par rapport à 2024), la console japonaise étant suivie par la Nintendo Switch 2, créditée de 472 000 ventes.
Les Xbox Series affichent de leur côté un peu plus de 120 000 ventes (-70% par rapport à 2024), tandis que la première Nintendo Switch a séduit encore près de 80 000 joueurs.
À noter également le succès surprise de la petite Nex Playground, une « console » familiale affichée à 249 dollars, dotée d'une petite caméra et proposant de nombreux mini-jeux familiaux, dont les ventes impressionnent (et pourraient atteindre les 600 000 unités d'ici la fin de l'année), devançant même celles des Xbox Series sur une partie du mois de novembre.
Selon certains analystes, la situation pourrait se compliquer davantage dans les prochains mois (notamment vis-à-vis de la crise du prix de la RAM), puisque de nouvelles hausses de prix ne seraient pas à exclure, en ce qui concerne les PS5 et Xbox Series, mais aussi pour ce qui est de la Nintendo Switch 2.
