Dans le détail, c'est la PS5 qui a dominé le marché américain en novembre dernier, avec un peu plus de 742 000 unités vendues (-40% par rapport à 2024), la console japonaise étant suivie par la Nintendo Switch 2, créditée de 472 000 ventes.

Les Xbox Series affichent de leur côté un peu plus de 120 000 ventes (-70% par rapport à 2024), tandis que la première Nintendo Switch a séduit encore près de 80 000 joueurs.

À noter également le succès surprise de la petite Nex Playground, une « console » familiale affichée à 249 dollars, dotée d'une petite caméra et proposant de nombreux mini-jeux familiaux, dont les ventes impressionnent (et pourraient atteindre les 600 000 unités d'ici la fin de l'année), devançant même celles des Xbox Series sur une partie du mois de novembre.