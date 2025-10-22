Pour les studios, en particulier les plus modestes, déjà en difficulté pour la plupart avec l'écosystème Xbox, cette hausse peut représenter un surcoût significatif. Bien que ces kits soient déjà coûteux, un bond de prix de 500 dollars peut influencer le choix des plateformes visées.

Pour Microsoft, ce choix s’inscrit dans une logique plus large : coûts de production en hausse, fluctuations monétaires, tensions tarifaires…