Microsoft a confirmé une augmentation du prix de ses Xbox Development Kits, soit les machines confiées aux développeurs pour mettre au point leurs jeux Xbox. Ceux-ci vont passer de 1 500 dollars, à 2 000 dollars.
Ces derniers mois, Microsoft a multiplié les hausses de prix du côté de sa division Xbox. D’abord sur ses consoles (avec plusieurs hausses successives), puis récemment sur son service d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, et désormais… sur ses kits de développement. En effet, le magazine The Verge rapporte que le groupe Microsoft annonce une nouvelle augmentation de tarif, cette fois pour ses matériels destinés aux studios, marquant une fois de plus une montée en gamme peu anodine.
Et pourquoi pas augmenter aussi le prix des kits de développement ?
Après avoir relevé le prix des consoles Series X et Series S, une seconde hausse pour l’année, puis une augmentation de 50% du tarif de l’abonnement Game Pass Ultimate, Microsoft s’attaque désormais à ses « dev kits », les machines fournies aux développeurs pour créer des jeux compatibles avec l’écosystème Xbox.
Selon les informations reportées par plusieurs médias, le tarif du kit de développement Xbox va passer de 1 500$ à 2 000$, soit une hausse de 33%. Microsoft justifie ce choix dans un message adressé aux développeurs : « Cet ajustement reflète les évolutions macroéconomiques. ». À noter que la mesure s’applique à l’échelle internationale, et pas uniquement aux États-Unis.
Un souci (de plus) pour les studios les plus modestes ?
Pour les studios, en particulier les plus modestes, déjà en difficulté pour la plupart avec l'écosystème Xbox, cette hausse peut représenter un surcoût significatif. Bien que ces kits soient déjà coûteux, un bond de prix de 500 dollars peut influencer le choix des plateformes visées.
Pour Microsoft, ce choix s’inscrit dans une logique plus large : coûts de production en hausse, fluctuations monétaires, tensions tarifaires…
Toujours est-il que cette nouvelle hausse s’ajoute à un tableau déjà particulièrement tendu pour le consommateur et les acteurs du secteur : d’un côté, une console plus chère, un abonnement aux contours changés (et plus cher lui aussi), et maintenant des barrières accrues pour les développeurs.
Selon certains analystes, cela témoigne à nouveau de la volonté de Microsoft de délaisser l'univers des consoles pour se focaliser sur un environnement davantage orienté PC, avec un écosystème Xbox qui s'est depuis quelques mois déjà, largement affranchi des consoles du même nom.
Les récentes Xbox ROG Ally (qui ne sont pas vraiment des « Xbox Portables ») en étant le dernier exemple en date.
