GTA 6 sort le 19 novembre et réclame jusqu’à 212 Go d’espace libre, de quoi obliger bien des joueurs PS5 à faire le ménage. Pour le Black Friday, Amazon vend le SSD Corsair MP600 Core XT 1 To à 178,87 €, un modèle que la console accepte sur le papier, à condition de lui ajouter un dissipateur.
Le MP600 Core XT est le SSD NVMe PCIe 4.0 à prix serré de Corsair : format M.2 2280, mémoire QLC et, dans cette révision R2, jusqu’à 5 900 Mo/s annoncés en lecture. Amazon affiche la version 1 To à 178,87 €, soit 19 % sous son prix le plus bas des 30 derniers jours, 219,99 €.
Le calendrier explique l’intérêt de l’offre. Le préchargement de GTA 6 s’est ouvert le 10 novembre sur PS5, et l’éditeur demande jusqu’à 212 Go d’espace libre selon la console. De quoi intéresser les joueurs qui veulent agrandir leur stockage sans effacer leur ludothèque.
Le SSD Corsair MP600 Core XT 1 To est à 178,87 € chez Amazon pour le Black Friday, contre 219,99 € au plus bas des 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le Corsair MP600 Core XT 1 To ?
- Un débit au niveau demandé par Sony : Corsair annonce jusqu’à 5 900 Mo/s en lecture sur cette révision R2, quand Sony recommande au moins 5 500 Mo/s pour un SSD M.2 de PS5.
- 1 To pour absorber GTA 6 : Les 212 Go réclamés par le jeu occupent à peine plus d’un cinquième de la capacité. Le reste accueille vos autres titres.
- Cinq ans de garantie : Corsair couvre le SSD cinq ans, dans la limite de 250 To écrits. Ce plafond modeste correspond tout de même à plus de mille installations d’un jeu de 212 Go.
Dans une PS5 ou dans un PC, ce qu’il faut savoir avant de l’installer
Sur PS5, l’emplacement d’extension accepte les SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 250 Go à 8 To, format 2280 compris. Le MP600 Core XT coche ces cases, mais il est livré nu : Sony exige un dissipateur thermique, à acheter en plus, pour un ensemble de 11,25 mm d’épaisseur au maximum. Corsair destine par ailleurs ce modèle aux ordinateurs et ne mentionne pas la PS5 sur sa fiche.
Dans un PC, il se glisse dans n’importe quel port M.2 2280, y compris en PCIe 3.0, au débit de cette interface. Mené en 2023 sur la version 2 To d’origine, notre test du Corsair MP600 Core XT avait relevé 44 °C au maximum sans dissipateur, mais aussi une gestion perfectible du cache lors des très longues écritures. La révision R2 vendue ici n’est pas encore passée sur notre banc de test. Pour copier chaque jour des dizaines de gigaoctets de vidéo, la mémoire QLC n’est pas le bon choix.
Face aux SSD de notre comparatif, un prix dans un marché sous tension
Le MP600 Core XT ne figure pas dans notre comparatif des meilleurs SSD, où le WD Blue SN5000 tient le rôle du meilleur choix. Son argument est ailleurs : le prix, dans une année où la pénurie de mémoire NAND a fait grimper les tarifs. Nous relevions en mai qu’un SSD NVMe 1 To Kingston NV3 était passé de 70 à 160 €. Ce Corsair n’apporte ni cache DRAM ni mémoire TLC, mais il reste sous les 180 € avec des débits de PCIe 4.0.
✅ Les points forts
- Jusqu’à 5 900 Mo/s annoncés en lecture
- Format M.2 2280 accepté par la PS5 et les PC
- Garantie de cinq ans
- Prix en baisse depuis fin octobre
❌ Les limites
- Aucun dissipateur fourni, Sony en exige un sur PS5
- Mémoire QLC sans cache DRAM
- Endurance limitée à 250 To écrits
- Révision R2 pas encore testée par nos soins
Amazon avait déjà descendu ce SSD à 189,99 € fin octobre : le Corsair MP600 Core XT 1 To s’affiche désormais à 178,87 €, à quelques jours de la sortie de GTA 6.
À 178,87 €, le Corsair MP600 Core XT 1 To répond à un besoin précis : gagner un téraoctet avant un jeu qui en réclame plus d’un cinquième à lui seul. La remise affichée mérite une nuance. Amazon la calcule sur 219,99 €, alors que nous avions déjà relayé ce SSD à 189,99 € le 28 octobre : face à ce précédent prix, le gain réel est de 11,12 €.
Pour une PS5, comptez le prix d’un dissipateur en plus, et gardez en tête que Sony ne garantit le fonctionnement d’aucun SSD tiers. Sur PC, l’installation est plus simple et le SSD convient bien à une bibliothèque de jeux. Les créateurs qui écrivent de gros volumes au quotidien regarderont plutôt un modèle TLC avec cache DRAM. Le Black Friday proprement dit tombe le 27 novembre et Amazon n’a pas encore communiqué les dates de son édition : rien ne dit que le prix bougera d’ici là.
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