Sur PS5, l’emplacement d’extension accepte les SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 250 Go à 8 To, format 2280 compris. Le MP600 Core XT coche ces cases, mais il est livré nu : Sony exige un dissipateur thermique, à acheter en plus, pour un ensemble de 11,25 mm d’épaisseur au maximum. Corsair destine par ailleurs ce modèle aux ordinateurs et ne mentionne pas la PS5 sur sa fiche.

Dans un PC, il se glisse dans n’importe quel port M.2 2280, y compris en PCIe 3.0, au débit de cette interface. Mené en 2023 sur la version 2 To d’origine, notre test du Corsair MP600 Core XT avait relevé 44 °C au maximum sans dissipateur, mais aussi une gestion perfectible du cache lors des très longues écritures. La révision R2 vendue ici n’est pas encore passée sur notre banc de test. Pour copier chaque jour des dizaines de gigaoctets de vidéo, la mémoire QLC n’est pas le bon choix.