L’offre de Proton touche à sa fin : jusqu’au 23 octobre, Proton Drive Plus est proposé à 2,99 €/mois la première année, avec 200 Go de stockage chiffré hébergé en Europe et une carte cadeau de 20 € à dépenser chez Amazon, Carrefour, IKEA ou Zalando.
La cybersécurité sans compromis sur les performances font la paire dans votre suite Proton Drive Plus.
L'offre en cours vous permet de cumuler une réduction de - 40 % sur votre abonnement avec une carte cadeau.
Vous économisez sur votre première année de souscription tout en pouvant vous faire un cadeau chez Amazon, Carrefour, IKEA ou Zalando.
Les points forts de Proton Drive Plus :
- Chiffrement de bout-en-bout ;
- Espace de stockage cloud souverain ;
- 200 Go d'espace en ligne inclus.
Choisissez l'espace en ligne souverain avec Proton
Une solution européenne à moindres frais
Face au Cloud Act et d'autres législations intrusives, le choix du stockage en ligne souverain est celui du bon sens.
Située en Suisse, l'entreprise Proton vous propose sa solution Proton Drive Plus. Vous profitez du droit suisse pour le bon respect de votre vie privée, en plus de l'application du RGPD.
De plus, tous les serveurs de Proton Drive sont situés sur le continent européen. Vos fichiers sont en lieu sûr, tout comme votre activité en ligne lorsque vous utilisez les services de Proton Drive.
Proton Drive Plus est synonyme de cyberconfidentialité. Avec le chiffrement de bout-en-bout, Proton chiffre toutes vos données.
Cela commence sur votre appareil connecté, jusqu'à la fin du téléchargement du fichier sur le serveur de Proton. Même les métadonnées de vos fichiers sont chiffrées.
Des fonctionnalités avancées en plus d'un gain en cybersécurité
Ce gain majeur de cybersécurité est sans concession sur la qualité du service obtenu. Votre suite Proton Drive Plus inclut 200 Go de stockage en ligne.
C'est largement suffisant pour y conserver vos archives documentaires les plus précieuses, comme vos avis d'imposition, vos factures ou votre livret de famille.
Vous pouvez également importer un grand volume d'images. Une lecture intégrée et sécurisée de vos photos vous est proposée.
Importez ou téléchargez vos fichiers facilement grâce à l'absence de limite de transfert.
Proton continue également d'évoluer en intégrant désormais un traitement de texte en ligne. Baptisé Proton Docs, il peut également être partagé avec d'autres personnes pour optimiser la dimension collaborative.
Apprenez-en davantage sur le fonctionnement de votre suite Proton Drive Plus avec l'avis indépendant proposé par Clubic.
Votre carte cadeau reçue en trois étapes
Pour profiter de l’offre, commencez par indiquer votre adresse e-mail sur la page dédiée mise en place par Proton. Vous pouvez ensuite souscrire à l’abonnement annuel Proton Drive Plus, proposé à 2,99 €/mois au lieu de 4,99 €/mois la première année grâce à une réduction de 40 %. Pour obtenir la carte cadeau, une seule condition : conserver votre abonnement au-delà de la période de remboursement de 30 jours prévue par la garantie satisfait ou remboursé.
Il ne vous reste alors qu’à choisir votre carte cadeau de 20 € parmi les enseignes partenaires, à savoir Amazon, Carrefour, IKEA ou Zalando. Elle vous est envoyée par e-mail dans un délai de 45 jours maximum après votre achat.
Vous restez ensuite libre de conserver ou non votre abonnement au-delà de la première année. En cas de besoin, le service client anglophone de Proton reste joignable par formulaire en ligne ou par e-mail, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.