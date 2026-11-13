pCloud ouvre son Black Friday avec ses forfaits Lifetime, réglés en un seul paiement et utilisables sans renouvellement. Le stockage seul démarre à 159 € pour 500 Go, passe à 379 € pour 2 To et atteint 1 099 € pour 10 To. La formule la plus complète, le Pack 3en1 Lifetime de pCloud à 579 € au lieu de 1 517 €, réunit 3 To, le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass et le chiffrement pCloud Encryption.

Elle s’adresse à ceux qui veulent sortir des abonnements pour leurs photos et leurs documents. L’offre court jusqu’au 28 novembre 2026, et pCloud la présente comme sa meilleure offre à vie de l’année.