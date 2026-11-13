Le Black Friday a commencé ce 13 novembre chez pCloud, et le service suisse classé premier de notre comparatif du stockage en ligne remet en vente ses forfaits payés une seule fois, sans abonnement. Le Pack 3en1 tombe à 579 € au lieu de 1 517 €, et l’offre 2 To à vie à 379 € revient moins cher que quatre années d’abonnement annuel.
pCloud ouvre son Black Friday avec ses forfaits Lifetime, réglés en un seul paiement et utilisables sans renouvellement. Le stockage seul démarre à 159 € pour 500 Go, passe à 379 € pour 2 To et atteint 1 099 € pour 10 To. La formule la plus complète, le Pack 3en1 Lifetime de pCloud à 579 € au lieu de 1 517 €, réunit 3 To, le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass et le chiffrement pCloud Encryption.
Elle s’adresse à ceux qui veulent sortir des abonnements pour leurs photos et leurs documents. L’offre court jusqu’au 28 novembre 2026, et pCloud la présente comme sa meilleure offre à vie de l’année.
Le Pack 3en1 Lifetime de pCloud, avec 3 To, pCloud Pass et pCloud Encryption, passe à 579 € au lieu de 1 517 € chez pCloud jusqu’au 28 novembre.
Pourquoi choisir le stockage à vie de pCloud ?
- Un paiement, aucune échéance : Le forfait 2 To à vie coûte 379 €, contre 99,99 € par an en formule annuelle selon notre test. Il est rentabilisé en moins de quatre ans.
- Des données sous droit suisse : pCloud opère sous le droit suisse et vous laisse choisir des serveurs au Luxembourg ou aux États-Unis, un choix définitif fait à l’inscription.
- Un chiffrement dont vous seul avez la clé : Inclus dans le Pack 3en1, pCloud Encryption chiffre vos fichiers sur votre appareil avant l’envoi. Vendue seule, l’option coûte 150 € à vie selon notre test.
Photos, documents, NAS : à quoi vont servir ces téraoctets
Sur smartphone, l’application iOS ou Android envoie automatiquement vos photos et vidéos dans le cloud, ce qui libère la mémoire du téléphone. pCloud Photos les classe ensuite par date, par événement et par personne, et pCloud Docs permet de modifier vos documents sans quitter le service. Sur ordinateur, pCloud Drive se monte comme un disque virtuel sous Windows, macOS ou Linux. Dans notre test de pCloud, noté 9,1/10, nous relevons aussi une garantie de remboursement de 14 jours, valable sur les forfaits à vie.
Le forfait 500 Go suffit pour sauvegarder les photos d’un smartphone et les papiers du foyer. Les 2 To conviennent à une photothèque de plusieurs années ou à la sauvegarde d’un NAS, que pCloud prend en charge via WebDAV, rsync, SFTP et SCP. Les 10 To visent les vidéastes et les très gros volumes, mais 1 099 € d’un coup ne se justifient que si vous remplissez réellement l’espace.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Face à Google Drive et Dropbox, le pari du paiement unique
Google Drive, Dropbox ou OneDrive se paient à l’abonnement, au mois ou à l’année, quand pCloud vend aussi ses forfaits une fois pour toutes. Dans notre comparatif des meilleurs stockages en ligne, pCloud occupe la première place sur dix services, avec 9,1/10, pour ses vitesses de transfert et ses offres Lifetime. Nous lui reprochons l’absence d’intégration d’applications tierces et un manque de transparence sur sa sécurité. Le chiffrement côté client y reste une option payante, ce qui donne l’avantage au Pack 3en1, qui l’inclut.
✅ Les points forts
- Paiement unique, sans abonnement ni renouvellement
- Pack 3en1 à -62 % avec pCloud Pass et pCloud Encryption inclus
- Droit suisse et serveurs au choix, au Luxembourg ou aux États-Unis
- Applications Windows, macOS, Linux, iOS et Android
- Garantie de remboursement de 14 jours
❌ Les limites
- Grosse somme à avancer d’un coup, jusqu’à 1 099 € pour 10 To
- Chiffrement côté client absent des forfaits de stockage seuls
- Fichiers chiffrés sans aperçu, sans lecture vidéo en ligne et hors WebDAV
- Pas d’intégration d’applications tierces
Le forfait pCloud 2 To à vie descend à 379 € au lieu de 709 € pour le Black Friday, et l’offre 500 Go démarre à 159 € au lieu de 279 €.
Pour qui veut arrêter de payer son cloud tous les ans, ce Black Friday pCloud tombe à pic. L’offre 2 To à 379 € est la plus équilibrée : rentabilisée en moins de quatre ans, elle couvre la plupart des photothèques familiales. Le Pack 3en1 à 579 € se justifie si vous comptiez chiffrer vos documents sensibles et adopter un gestionnaire de mots de passe.
Passez en revanche votre chemin si vous comptez brancher votre cloud sur des outils tiers, que pCloud ne prend pas en charge. Un forfait à vie reste aussi un pari sur la durée du service, même si pCloud revendique 13 ans d’existence et plus de 24 millions d’utilisateurs. L’offre court jusqu’au 28 novembre : le temps d’estimer l’espace dont vous avez vraiment besoin.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
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- Promo stockage en ligne : pCloud brade son Pack 3en1 à vie à 579 € au lieu de 1 517 €
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