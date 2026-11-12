Pour le streaming et l’usage de tous les jours, ExpressVPN fait partie des valeurs sûres. Dans notre test d’ExpressVPN, noté 9,6/10, nous le jugeons excellent au quotidien, particulièrement en streaming, avec une interface modernisée et une bonne compatibilité multiplateforme. Côté débits, le protocole Lightway est passé de plus de 800 Mb/s en octobre à 554 Mb/s en France en novembre lors de nos mesures : cela reste un débit élevé.

Les services annexes parlent à des profils précis. ExpressKeys offre des mots de passe en nombre illimité, 5 Go pour les pièces jointes et un authentificateur 2FA. ExpressMailGuard donne un relais de messagerie de 100 Mo par mois, 50 alias partagés et un domaine personnalisé. ExpressAI propose 100 crédits par jour avec un seul modèle : un complément, vu ces limites. L’eSIM holiday.com, 3 Go valables 3 jours dans plus de 150 destinations, dépanne pour un week-end à l’étranger, pas pour un long séjour, et notre test ne porte pas sur ces services.