ExpressVPN lance son offre Black Friday en avant-première, et sa formule Avancée ne se limite pas au VPN. Elle revient à 3,99 € par mois sur 28 mois, soit 111,72 € au total, mais le prix du renouvellement et un P2P en retrait méritent d’être connus avant de signer.
Le Black Friday approche et ExpressVPN n’attend pas le dernier moment : sa page d’offre parle d’une avant-première. Le bandeau annonce 80 % de remise, mais sur la formule Avancé d’ExpressVPN, la réduction affichée est de 73 %. Vous réglez 111,72 € en une fois pour 2 ans et 4 mois, puis l’abonnement se renouvelle automatiquement chaque année à 109,95 €. Cette formule s’adresse à ceux qui veulent protéger tout un foyer, puisqu’elle couvre 12 appareils en simultané, et qui voient dans le VPN un point d’entrée vers d’autres services.
La formule Avancée d’ExpressVPN est à 3,99 € par mois, soit 111,72 € facturés pour 28 mois au lieu du prix barré de 419,72 €, directement chez ExpressVPN.
Pourquoi choisir ExpressVPN Avancé ?
- Une remise de 73 % sur 28 mois : Le prix mensuel tombe à 3,99 €. Le total de 111,72 € se règle une seule fois, soit 308 € de moins que le prix barré de 419,72 €.
- Quatre services au-delà du VPN : ExpressAI, ExpressMailGuard, ExpressKeys et une eSIM holiday.com sont listés dans la formule. Selon vos habitudes, ils peuvent vous éviter un abonnement séparé.
- Douze appareils en simultané : Un seul compte suffit pour les ordinateurs, téléphones et tablettes d’un foyer.
Ce que vous en ferez au quotidien
Pour le streaming et l’usage de tous les jours, ExpressVPN fait partie des valeurs sûres. Dans notre test d’ExpressVPN, noté 9,6/10, nous le jugeons excellent au quotidien, particulièrement en streaming, avec une interface modernisée et une bonne compatibilité multiplateforme. Côté débits, le protocole Lightway est passé de plus de 800 Mb/s en octobre à 554 Mb/s en France en novembre lors de nos mesures : cela reste un débit élevé.
Les services annexes parlent à des profils précis. ExpressKeys offre des mots de passe en nombre illimité, 5 Go pour les pièces jointes et un authentificateur 2FA. ExpressMailGuard donne un relais de messagerie de 100 Mo par mois, 50 alias partagés et un domaine personnalisé. ExpressAI propose 100 crédits par jour avec un seul modèle : un complément, vu ces limites. L’eSIM holiday.com, 3 Go valables 3 jours dans plus de 150 destinations, dépanne pour un week-end à l’étranger, pas pour un long séjour, et notre test ne porte pas sur ces services.
Face aux autres VPN
Dans notre comparatif des meilleurs VPN, ExpressVPN se classe 3e sur 10 avec 9,6/10, devant NordVPN, et décroche la mention de meilleur pour la vitesse et le streaming. CyberGhost (9,8) et Proton VPN (9,7) le devancent. ExpressVPN se distingue par ses débits et la simplicité de ses applications, mais laisse moins de place aux réglages avancés que certains concurrents. La formule Avancé convient donc à qui veut un VPN simple avec des services en plus, moins à qui cherche le tarif le plus bas.
✅ Les points forts
- 111,72 € pour 28 mois au lieu de 419,72 €
- 12 appareils en simultané
- ExpressKeys, ExpressMailGuard, ExpressAI et eSIM inclus
- Garantie de 30 jours pour les nouveaux utilisateurs
- Note de 9,6/10 dans notre test
❌ Les limites
- Renouvellement à 109,95 € par an, soit environ 9,16 € par mois
- Paiement de 28 mois en une fois
- P2P ralenti : 55,6 % de temps en plus sur notre transfert Ubuntu de 6 Go, le pire du panel
- Gestion des appareils sommaire, IP dédiée en supplément
Avant de valider, vérifiez sur la page d’ExpressVPN que la formule Avancé affiche bien 3,99 € par mois et 111,72 € à régler, la garantie de 30 jours couvrant les nouveaux utilisateurs.
Cette offre vaut le détour si vous cherchez un VPN fiable pour le streaming et que vous utiliserez au moins un des services inclus. Notre test lui donne 9,6/10, avec des réserves sur le P2P et la gestion des appareils. Le total de 111,72 € couvre plus de deux ans, alors qu’une seule année de renouvellement coûte 109,95 € : l’avantage se joue donc surtout sur la durée de l’engagement.
Passez votre chemin si vous téléchargez surtout en P2P, si vous voulez des réglages poussés ou si vous refusez de vous engager plus de deux ans. Dans ce cas, comparez avec les VPN mieux classés. Dans tous les cas, notez dans votre agenda la fin des 28 mois : le renouvellement à 109,95 € par an se déclenche ensuite automatiquement.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75 %)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80 %)
- CyberGhost VPN à 2,19 €/mois, Black Friday en avant-première (-82 %)
- Offre spéciale Black Friday : -20 % sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 39 €
- Promo Verisure : 3 mois d’abonnement à la télésurveillance Offerts + Serrure connectée offerte
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n’hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.