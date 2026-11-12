Ring, Blink, eero et Echo ont un point commun : ce sont des marques d’Amazon, et leurs produits sont vendus et expédiés par Amazon lui-même. Les cinq appareils retenus ici portent déjà la mention « Offre Pré-Black Friday » sur leur fiche, à quinze jours du vendredi 27 novembre.

La sélection couvre la surveillance de l’intérieur et de l’extérieur, la porte d’entrée et le Wi-Fi du logement. Les prix barrés indiqués correspondent au prix le plus bas affiché par Amazon sur les 30 derniers jours, relevé le 12 novembre : la remise annoncée mesure donc une baisse récente.