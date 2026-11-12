Amazon n’attend pas le 27 novembre pour lancer son Black Friday : ses propres marques de maison connectée affichent déjà des remises estampillées « Pré-Black Friday ». Nous avons retenu 5 offres, de la petite caméra d’intérieur au routeur Wi-Fi maillé, en comparant chaque prix au plus bas pratiqué ces 30 derniers jours.
Ring, Blink, eero et Echo ont un point commun : ce sont des marques d’Amazon, et leurs produits sont vendus et expédiés par Amazon lui-même. Les cinq appareils retenus ici portent déjà la mention « Offre Pré-Black Friday » sur leur fiche, à quinze jours du vendredi 27 novembre.
La sélection couvre la surveillance de l’intérieur et de l’extérieur, la porte d’entrée et le Wi-Fi du logement. Les prix barrés indiqués correspondent au prix le plus bas affiché par Amazon sur les 30 derniers jours, relevé le 12 novembre : la remise annoncée mesure donc une baisse récente.
Les 5 appareils Amazon déjà remisés avant le Black Friday
- Ring Caméra intérieure 2e génération à 17,99 € au lieu de 19,99 €
- Pack de 2 caméras Blink Outdoor 4 avec modules d’extension de piles à 65,99 € au lieu de 107,97 €
- Pack de 3 caméras Ring Caméra intérieure Plus 2K (nouvelle génération) à 59,99 € au lieu de 89,97 €
- Pack Echo Show 8 (nouvelle génération) et sonnette vidéo sans fil Ring à 159,99 € au lieu de 184,98 €
- Routeur Wi-Fi 6 maillé Amazon eero 6+ à 89,99 € au lieu de 94,99 €
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Ce que chaque appareil apporte, et ses limites
Ces cinq appareils appartiennent tous à Amazon, mais chacun répond à un besoin différent : surveiller une pièce, l’extérieur, la porte d’entrée, ou couvrir le logement en Wi-Fi. Voici l’usage qu’il sert et le point à vérifier avant de commander.
- Ring Caméra intérieure 2e génération : c’est le modèle que nous avons évalué dans notre test de la Ring Indoor Cam, avec une note de 7/10. Nous y avions apprécié sa détection de mouvement très réactive, son image 1080p suffisante de jour comme de nuit et son cache qui masque physiquement l’objectif. Son micro reste moyen et sa coque en plastique paraît fragile. À 17,99 €, c’est l’entrée la moins chère de cette sélection.
- Blink Outdoor 4 : pensée pour l’extérieur, elle fonctionne sur piles AA et supporte de -20 à 45 °C. Le module d’extension fourni avec chaque caméra double l’autonomie, jusqu’à quatre ans selon Blink, et le Sync Module Core inclus sert de passerelle. À son lancement, le pack d’une seule caméra avec module était annoncé à 99,99 € : ici, il y en a deux pour 65,99 €. Limite à connaître : son Wi-Fi reste cantonné à la bande des 2,4 GHz.
- Ring Caméra intérieure Plus : elle passe à une vidéo 2K avec un zoom jusqu’à 4x, et garde les couleurs dans la pénombre tant qu’une lumière ambiante éclaire la pièce, selon Ring. Le pack de trois revient à moins de 20 € par caméra, à peine plus que le modèle 1080p vendu seul : de quoi équiper trois pièces. Nous ne l’avons pas encore testée.
- Echo Show 8 et sonnette Ring : le pack associe l’écran connecté de 8,7 pouces d’Amazon à une sonnette vidéo sans fil en 2K. Quand quelqu’un sonne, l’image de l’entrée s’affiche sur l’Echo Show, sans avoir à sortir son téléphone. La sonnette s’installe sans câblage, mais sa batterie intégrée n’est pas amovible.
- eero 6+ : ce routeur Wi-Fi 6 accepte des débits jusqu’à 1 Gb/s et couvre jusqu’à 140 m² selon Amazon. Il intègre un hub Thread et Zigbee, utile pour connecter des objets domotiques compatibles sans boîtier supplémentaire. Sa baisse reste modeste par rapport aux dernières semaines : elle intéressera d’abord ceux qui comptaient déjà renouveler leur routeur.
Des remises inégales d’un appareil à l’autre
Par rapport au prix le plus bas pratiqué par Amazon sur les 30 derniers jours, les deux packs de caméras portent les plus fortes baisses : -39 % sur les Blink Outdoor 4 et -33 % sur les trois Ring Caméra intérieure Plus. Le pack Echo Show 8 recule de 14 %, la caméra Ring 2e génération de 10 % et le routeur eero 6+ de 5 %. Nous avons retenu cette référence plutôt que le prix conseillé, affiché sur certaines fiches, parce qu’elle reflète ce que vous auriez réellement payé ces dernières semaines.
Le prix d’achat n’est pas le seul budget à prévoir. Comme nous le rappelons dans notre comparatif des meilleures caméras de surveillance, Ring ne conserve aucun historique vidéo sans abonnement, quand d’autres marques fonctionnent sans. Chez Blink, l’enregistrement illimité des clips passe aussi par une offre payante, avec un essai gratuit de 30 jours. Si vous comptez sur les vidéos enregistrées, ajoutez ce coût mensuel avant de comparer.
Caméras Ring, Blink et routeur eero : vos questions
Les caméras Ring fonctionnent-elles sans abonnement ?
Le direct reste accessible, mais retrouver les vidéos enregistrées demande l’abonnement Ring. La Ring Caméra intérieure 2e génération n’a pas non plus de port microSD pour un enregistrement local, comme nous l’avions relevé dans notre test.
La Blink Outdoor 4 se connecte-t-elle au Wi-Fi 5 GHz ?
Non, elle reste limitée à la bande des 2,4 GHz, plus encombrée mais de meilleure portée. Vérifiez que votre box diffuse bien un réseau sur cette bande à l’endroit où vous comptez la fixer.
Un seul routeur eero 6+ suffit-il pour tout un logement ?
Amazon annonce une couverture jusqu’à 140 m² pour une unité. Au-delà, le réseau maillé s’étend en ajoutant d’autres appareils eero compatibles.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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