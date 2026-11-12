Vous avez envie de déléguer la gestion de votre pelouse à un robot tondeuse vraiment performant ? Découvrez dès à présent le LUBA mini 2 AWD 1500 EU à prix cassé pendant le Black Friday.
Votre LUBA mini 2 AWD 1500 EU est un robot tondeuse de dernière génération. 2 h 30 d’autonomie par charge, transmission intégrale, vision IA à double caméra associée à un LiDAR 360°, détection des personnes et des objets : (presque) rien ne lui échappe. Capable d’entretenir jusqu’à 1 500 m² de pelouse, il s’adapte à votre environnement, même pentu.
Le Black Friday est donc le moment idéal pour se procurer le LUBA mini 2 AWD 1500 puisqu’il bénéficie d’une remise de 500 €, avec une station de nettoyage offerte !
Voici pourquoi votre robot tondeuse Mammotion fait la différence
Une précision chirurgicale pour cartographier votre jardin
Le LUBA mini 2 AWD 1500 EU dispose de nombreux points clés pour rendre la tonte de votre pelouse bien plus agréable. Grâce à son système de navigation précis associant LiDAR 360° et vision à double caméra, inutile d’enterrer un câble périphérique ou d’installer une station de référence RTK dans votre jardin.
Avec son mode DropMow, vous pouvez le mettre en route dès sa sortie du carton de livraison. Sans rien cartographier, il est déjà prêt à passer à l’action. Grâce à sa puce 4G et aux 3 ans de données incluses, communiquez avec votre robot tondeuse depuis votre smartphone. Il vous suffit de télécharger l’application Mammotion sous Android ou iOS.
Son LiDAR 360° associé à une vision IA à double caméra permet à votre LUBA mini 2 AWD 1500 EU de cartographier votre jardin avec une extrême précision. Il gère jusqu’à 20 zones et enregistre jusqu’à 10 cartes pour affiner son programme de tonte, sur une surface totale pouvant atteindre 1 500 m².
Cage de football, chien, pot, humain, votre LUBA mini 2 AWD 1500 EU identifie plus de 300 types d’obstacles et s’adapte en conséquence. Son phare intégré l’aide à travailler dans différentes conditions de luminosité. Il détecte également les bordures et les massifs.
Équipé d’un disque latéral dédié aux bordures, il garantit une tonte optimale jusqu’à 5 cm d’un mur. Autant dire que vous n’avez plus besoin de passer le rotofil ou tout autre outil. Votre robot est autonome.
Une performance appréciable sur tous les terrains
Son autonomie lui permet d’assurer jusqu’à 500 m² de tonte d’une traite grâce à sa batterie. Elle lui confère environ 150 minutes d’activité et se recharge également en 150 minutes.
Grâce à sa motorisation AWD intégrant une transmission intégrale, il s’adapte aussi aux pentes jusqu’à 80 % (38,6°). Vous n’avez même pas besoin de vous soucier d’un quelconque câble délimitant une zone de tonte. Affinez ses zones de tonte selon votre besoin, il se charge du reste. Sa polyvalence lui permet d’enregistrer jusqu’à 10 cartes différentes.
Votre robot tondeuse premium est moins cher en ce moment
Le Black Friday 2026 est l’occasion de vous offrir ce robot tondeuse premium à un tarif nettement plus doux chez Mammotion.
Grâce à l’offre en cours, une remise de 500 € est appliquée. Votre LUBA mini 2 AWD 1500 vous revient à 1 399 € au lieu de 1 899 €. Mammotion propose aussi un pack LUBA mini 2 AWD 1500 avec mini garage, à 1 499 €.
Pendant toute la durée de l’opération, vous recevez aussi une station de nettoyage offerte, d’une valeur de 69 €, pratique pour nettoyer les lames de votre robot tondeuse.
Pour les surfaces plus réduites, jetez aussi un œil au LUBA mini 2 AWD 1000, qui partage la même transmission intégrale que le modèle 1500.
Vous bénéficiez d’une livraison sans frais de votre LUBA mini 2 AWD 1500. En cas de question, vous pouvez vous adresser au service client de Mammotion. Il est joignable 24h/24, 7j/7. Votre achat comprend une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.