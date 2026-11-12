Le LUBA mini 2 AWD 1500 EU dispose de nombreux points clés pour rendre la tonte de votre pelouse bien plus agréable. Grâce à son système de navigation précis associant LiDAR 360° et vision à double caméra, inutile d’enterrer un câble périphérique ou d’installer une station de référence RTK dans votre jardin.

Avec son mode DropMow, vous pouvez le mettre en route dès sa sortie du carton de livraison. Sans rien cartographier, il est déjà prêt à passer à l’action. Grâce à sa puce 4G et aux 3 ans de données incluses, communiquez avec votre robot tondeuse depuis votre smartphone. Il vous suffit de télécharger l’application Mammotion sous Android ou iOS.

Son LiDAR 360° associé à une vision IA à double caméra permet à votre LUBA mini 2 AWD 1500 EU de cartographier votre jardin avec une extrême précision. Il gère jusqu’à 20 zones et enregistre jusqu’à 10 cartes pour affiner son programme de tonte, sur une surface totale pouvant atteindre 1 500 m².