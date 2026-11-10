Mammotion vous propose d’anticiper dès à présent un très beau cadeau de fin d’année. Pour le Black Friday 2026, son robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 est disponible à prix préférentiel. Il fait la différence dans votre jardin sur de nombreux points.

Le premier est sa capacité de travail. Le LUBA mini 2 AWD 1000 peut entretenir seul une surface allant jusqu’à 1000 m². Il établit une cartographie de votre jardin pour entretenir la tonte de votre pelouse en toute sérénité.

Contrairement à de nombreux autres robots tondeuses, votre LUBA mini 2 AWD 1000 n’a pas besoin de câbles faisant le tour de votre jardin pour se diriger. Pas de câble, donc rien à sectionner par mégarde.

Grâce à sa navigation précise basée sur une IA Tri-Cam et le NetRTK gratuit à vie, le LUBA mini 2 AWD 1000 cartographie votre jardin au centimètre près et identifie facilement plus de 300 objets à éviter.

Grâce à la transmission intégrale (AWD) incluse dans sa motorisation, votre robot tondeuse grimpe des pentes jusqu’à 80 % (38,6°). Un terrain partiellement terrassé n’est donc pas un problème pour lui. Il vous épargne également la coupe des bordures grâce à son disque de coupe latéral, qui tond jusqu’à 5 centimètres des massifs et des murs.