Anticipez un cadeau particulièrement malin à glisser sous votre sapin. Si vous ou l’un de vos proches disposez d’un jardin, voici le présent qui va faire plaisir : le robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 EU, proposé avec 300 € de réduction pour le Black Friday 2026 et une station de nettoyage offerte.
Le LUBA mini 2 AWD 1000 EU est un robot tondeuse haut de gamme signé Mammotion. Avec ce compagnon de jardinage, conservez une tonte de pelouse optimale sur une surface allant jusqu’à 1000 m².
Découvrez comment ce robot tondeuse connecté vous permet d’économiser un temps précieux pour la tonte de votre pelouse. Intégrez-le dès à présent dans votre maison connectée avec 300 € de réduction pour le Black Friday 2026.
Un robot très efficace pour optimiser votre pelouse et votre temps
Mammotion vous propose d’anticiper dès à présent un très beau cadeau de fin d’année. Pour le Black Friday 2026, son robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 est disponible à prix préférentiel. Il fait la différence dans votre jardin sur de nombreux points.
Le premier est sa capacité de travail. Le LUBA mini 2 AWD 1000 peut entretenir seul une surface allant jusqu’à 1000 m². Il établit une cartographie de votre jardin pour entretenir la tonte de votre pelouse en toute sérénité.
Contrairement à de nombreux autres robots tondeuses, votre LUBA mini 2 AWD 1000 n’a pas besoin de câbles faisant le tour de votre jardin pour se diriger. Pas de câble, donc rien à sectionner par mégarde.
Grâce à sa navigation précise basée sur une IA Tri-Cam et le NetRTK gratuit à vie, le LUBA mini 2 AWD 1000 cartographie votre jardin au centimètre près et identifie facilement plus de 300 objets à éviter.
Grâce à la transmission intégrale (AWD) incluse dans sa motorisation, votre robot tondeuse grimpe des pentes jusqu’à 80 % (38,6°). Un terrain partiellement terrassé n’est donc pas un problème pour lui. Il vous épargne également la coupe des bordures grâce à son disque de coupe latéral, qui tond jusqu’à 5 centimètres des massifs et des murs.
Administrez votre LUBA mini 2 AWD 1000 depuis votre application Mammotion. Elle est notamment disponible sur votre smartphone sous Android ou iOS.
Elle vous permet notamment de paramétrer vos tontes, ou de revenir partiellement sur la cartographie du terrain. Vous pouvez également gérer jusqu’à 10 cartes. C’est pratique si vous prêtez votre robot tondeuse à votre voisin par exemple.
Sa batterie lui offre une autonomie continue pouvant atteindre 150 minutes. Un mode de préchauffage de la batterie peut être activé aux périodes les plus froides pour faciliter son démarrage.
Enfin, avec seulement 56 dB au travail, votre robot LUBA mini 2 AWD 1000 est relativement discret. C’est notamment pratique pour rester en terrasse en été même lorsqu’il est au travail.
Bénéficiez d’une belle réduction pour votre robot tondeuse
Pour ce Black Friday 2026, une belle réduction est à saisir sur votre robot tondeuse.
Le LUBA mini 2 AWD 1000 est disponible à seulement 1 199 €, soit 300 € de remise immédiate. Vous pouvez aussi opter pour le pack LUBA mini 2 AWD 1000 + mini garage à 1 249 €, pour protéger votre robot des intempéries.
Grâce à votre offre de Black Friday, le support de lavage pour votre robot tondeuse vous est offert. N’attendez pas davantage pour en bénéficier.
Si vous êtes nouveau client Mammotion et achetez sur le site officiel, une réduction de bienvenue de 50 € vous est consentie.
La livraison est gratuite. Une garantie de 3 ans est incluse avec votre achat. Le service client de Mammotion répond à vos besoins par mail, 24/7. Comptez sur 30 jours de garantie satisfait ou remboursé avec votre achat.