Si vous possédez déjà un écran, un clavier et une souris, alors ce mini-PC doté d’un processeur Intel Core i9 peut vous permettre de compléter votre installation bureautique pour un prix raisonnable.

De leur côté, les joueurs et les créateurs qui utilisent des logiciels gourmands feraient mieux de se tourner vers une autre configuration, plus solide et mieux ventilée, de manière à éviter les frustrations à l’usage.