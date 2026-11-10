Adapté aux petits espaces de travail, ce mini-PC intègre un processeur Intel Core i9, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Grâce à un code promo, il est possible de l’acquérir pour 165,46 € sur AliExpress à l’occasion du 11.11.
Si vous télétravaillez, mais que vous n’êtes pas particulièrement fan des ordinateurs portables, le mini-PC peut vous permettre d’utiliser un ordinateur de bureau sans vous encombrer. Il s’agit d’un boîtier compact, à relier à un écran, à un clavier et à une souris. En ce moment chez AliExpress, la version dotée d’un processeur Core i9-10980HK, de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 256 Go est proposée à 165,46 € avec le code promo CLU24. Ce dernier permet de bénéficier de 24 € de réduction dès 139 € d’achat sur les articles éligibles. La livraison est annoncée gratuite depuis l’Espagne.
Le mini-PC Core i9 avec 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go revient à 165,46 € chez AliExpress avec le code promo CLU24.
Pourquoi choisir ce mini-PC Core i9 ?
- Pour son processeur à huit cœurs : le Core i9-10980HK dispose de 16 threads, ce qui le rend adapté au multitâche.
- Pour ses 16 Go de RAM : de quoi faire tourner Windows 11 et plusieurs applications de bureautique en parallèle.
- Pour son format compact : c’est un ordinateur très pratique pour s’aménager un poste informatique dans un petit espace.
Une configuration adaptée au travail de bureau
Le Core i9-10980HK est un processeur mobile qui se positionnait sur le segment haut de gamme de sa catégorie lors de sa sortie, en 2020. Aujourd’hui, il reste à l’aise en bureautique. Associé à 16 Go de mémoire vive, il permet de travailler, de naviguer sur Internet et de faire quelques retouches photo. Vous pouvez aussi vous divertir en regardant des vidéos, par exemple. Windows 11 Famille est annoncé comme préinstallé.
Une machine pour travailler, peu adaptée aux jeux gourmands
Ce mini-PC est intéressant pour son encombrement très limité et sa configuration adaptée au travail de bureau. Cependant, même avec un Core i9, la machine reste limitée pour des usages plus poussés. Sa partie graphique Intel UHD intégrée convient à l’affichage et à la vidéo, mais montre vite ses limites dans les jeux exigeants.
✅ Les points forts
- Processeur à huit cœurs et 16 threads.
- 16 Go de mémoire vive.
- Boîtier compact.
❌ Les limites
- Ventilation passive limitée.
- Partie graphique intégrée peu adaptée aux jeux exigeants.
Pour le Singles’ Day, ce mini-PC passe de 189,46 € à 165,46 € chez AliExpress avec le code CLU24.
Si vous possédez déjà un écran, un clavier et une souris, alors ce mini-PC doté d’un processeur Intel Core i9 peut vous permettre de compléter votre installation bureautique pour un prix raisonnable.
De leur côté, les joueurs et les créateurs qui utilisent des logiciels gourmands feraient mieux de se tourner vers une autre configuration, plus solide et mieux ventilée, de manière à éviter les frustrations à l’usage.
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