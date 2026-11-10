Amazon met plusieurs écrans OLED en promotion pour le Black Friday, dont ce Lenovo. Le Lenovo Legion 27Q-10 OLED est un moniteur de 27 pouces à dalle QD-OLED, en définition 2 560 × 1 440 pixels et 240 Hz. Amazon l’affiche à 329,99 € contre 479 € de prix conseillé, soit 31 % de remise affichée.

Cette remise se lit autrement face à l’historique : son plus bas des 30 derniers jours était de 389 €, ce qui ramène l’écart réel à 59,01 €, soit 15 %. L’écran vise les joueurs sur PC qui veulent passer à l’OLED sans y consacrer 500 €.