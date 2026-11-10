Le Black Friday d’Amazon touche aussi les moniteurs OLED, alors que GTA VI sort le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. Le Lenovo Legion 27Q-10 OLED y passe à 329,99 €, soit 59,01 € sous son plus bas des 30 derniers jours, mais ses 240 Hz profitent surtout aux joueurs sur PC.
Amazon met plusieurs écrans OLED en promotion pour le Black Friday, dont ce Lenovo. Le Lenovo Legion 27Q-10 OLED est un moniteur de 27 pouces à dalle QD-OLED, en définition 2 560 × 1 440 pixels et 240 Hz. Amazon l’affiche à 329,99 € contre 479 € de prix conseillé, soit 31 % de remise affichée.
Cette remise se lit autrement face à l’historique : son plus bas des 30 derniers jours était de 389 €, ce qui ramène l’écart réel à 59,01 €, soit 15 %. L’écran vise les joueurs sur PC qui veulent passer à l’OLED sans y consacrer 500 €.
Le Lenovo Legion 27Q-10 OLED est à 329,99 € chez Amazon, contre 479 € de prix conseillé affiché par le marchand, qui présente l’offre comme limitée dans le temps.
Pourquoi choisir le Lenovo Legion 27Q-10 OLED ?
- Des noirs profonds : La dalle QD-OLED offre le contraste et la réactivité propres à l’OLED, avec un temps de réponse annoncé à 0,03 ms, ce qui se remarque dans les jeux sombres et rapides.
- Du 240 Hz en QHD : Le QHD est nettement plus facile à exploiter à haute fréquence que la 4K, et le FreeSync Premium annoncé limite les déchirures d’image.
- Une surface mate : La fiche indique un traitement anti-reflet et une finition mate, utiles dans une pièce éclairée où une dalle brillante renvoie les lumières.
Du jeu rapide sur PC à GTA VI sur console : ce que change l’écran
Sur PC, le couple QHD et 240 Hz vise les jeux d’action et les titres compétitifs, où la réactivité de l’OLED se ressent d’abord. Les noirs profonds profitent aussi aux films regardés dans une pièce tamisée, et la certification Eyesafe annoncée concerne ceux qui passent de longues heures devant l’écran. Le réglage en inclinaison permet d’ajuster la position selon le bureau.
GTA VI sort le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, et nous rapportions fin août qu’un vidéaste évoquait une cible de 30 images par seconde sur ces consoles, sans confirmation de Rockstar. Si l’écran doit surtout servir à ce jeu sur console, les 240 Hz resteront donc inexploités et seule l’image de l’OLED justifie l’achat. Il trouve mieux sa place chez les joueurs sur PC, dont la carte graphique peut soutenir une cadence élevée en 2 560 × 1 440 pixels.
Face au marché : un QD-OLED abordable, mais pas le seul
Dans notre comparatif des meilleurs écrans PC gamer, l’AOC Q27G4ZD, noté 7/10, illustre l’accès plus abordable au QD-OLED : même diagonale de 27 pouces et même définition QHD, mais 280 Hz, deux HDMI 2.1 et un hub USB à quatre ports. Nous lui reprochons une dalle très brillante, parfois réfléchissante, là où le Lenovo annonce une surface mate. La fiche Amazon du Lenovo ne précise ni la version de ses ports HDMI ni la présence d’un hub USB, deux points à vérifier si vous visez une console. C’est donc la pièce où l’écran sera installé, plus que la fréquence, qui doit trancher entre les deux.
✅ Les points forts
- Dalle QD-OLED de 27 pouces en 2 560 × 1 440 pixels
- 240 Hz, 0,03 ms annoncé et FreeSync Premium
- Surface mate avec traitement anti-reflet
- Deux ports HDMI et un DisplayPort
- 329,99 €, contre 389 € au plus bas des 30 derniers jours
❌ Les limites
- Aucun port USB-C sur cette version
- Luminosité annoncée à 400 nits, à surveiller dans une pièce très lumineuse
- Remise réelle de 15 % seulement face au plus bas des 30 derniers jours
- Aucun test Clubic de ce modèle et 17 avis seulement sur Amazon
Au moment de notre relevé, Amazon indiquait l’écran en stock à 329,99 € : prix et disponibilité peuvent changer avant la fin de l’offre.
À 329,99 €, le Lenovo Legion 27Q-10 OLED place une dalle QD-OLED de 27 pouces à 240 Hz sous la barre des 330 €. Le chiffre de 31 % se lit face à un prix conseillé : contre le plus bas récent d’Amazon, à 389 €, l’économie est de 59,01 €. L’offre intéresse surtout les joueurs sur PC en QHD, qui profiteront à la fois de l’OLED et des 240 Hz, et ceux qui veulent une surface mate dans une pièce lumineuse.
Elle convainc moins si l’écran sert surtout à GTA VI sur console, ou si un USB-C est nécessaire pour un ordinateur portable : la même fiche Amazon propose alors une version avec USB-C à 407,46 €. Faute de test Clubic de ce modèle, les caractéristiques citées viennent de la fiche du marchand et non de nos mesures. Dans le doute, confrontez ces points à votre usage réel, car ce sont eux, plus que la remise affichée, qui décideront de votre satisfaction.
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