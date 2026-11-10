Proton Pass Plus se distingue également par la dimension intuitive de ses applications. Cela vous permet notamment de ranger vos données enregistrées selon votre souhait. Répartissez vos mots de passe entre différents coffres-forts.

Les importations sont également possibles depuis des services tiers, qu’il s’agisse d’un autre gestionnaire de mots de passe comme d'un navigateur Web.

Votre suite Proton Pass Plus ne se contente pas d’enregistrer vos seuls mots de passe. Vous pouvez également remplir votre fiche d’identité dans l’onglet Identités, enregistrer vos numéros de CNI, de compte bancaire ou encore de passeport.

D’autres informations pratiques, comme un contact, une licence de logiciel ou un mot de passe de réseau Wi-Fi, peuvent être stockés.

Le côté pratique, c’est que vous pouvez joindre une pièce pesant jusqu’à 100 Mo. Par exemple, cela peut correspondre à un fichier audio, une image ou encore un texte.

Proton Pass préremplit pour vous vos mots de passe ou vos passkeys selon votre volonté. Vous pouvez également lui demander de générer des mots de passe forts à votre place. Il accepte aussi la personnalisation partielle de vos identifiants.

Proton Pass Plus intègre aussi son propre authentificateur 2FA. Plutôt que de jongler avec une application dédiée, vous enregistrez les codes à usage unique de vos comptes à côté des identifiants correspondants, et Proton Pass les remplit automatiquement au moment de la connexion. À ne pas confondre avec la double authentification qui protège l’accès à votre coffre-fort : il s’agit ici de sécuriser l’ensemble de vos autres comptes en ligne.