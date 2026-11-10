Offrez-vous un gestionnaire de mots de passe digne de ce nom pour le Black Friday 2026. Vous pouvez obtenir une réduction de - 60 % pour votre première année d’abonnement à la suite Proton Pass Plus.
Grâce au Black Friday, votre suite Proton Pass Plus est disponible dès 1,99 € par mois.
Obtenez l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe du marché à prix réduit pour vos 12 premiers mois d’abonnement.
Découvrez les dernières fonctionnalités qui font de Proton Pass une solution particulièrement fiable pour enregistrer vos données en lieu sûr.
Une suite au service de la cybersécurité de vos données
Enregistrez vos données dans votre coffre-fort sécurisé
Proton Pass Plus est un gestionnaire de mot de passe particulièrement sécurisé. Avec votre abonnement à cette suite, vous disposez d’une application sur vos appareils connectés.
Son accès est protégé par une authentification multifacteur (2FA). Proton Pass Plus accepte également les identifications biométriques.
Vos informations sont chiffrées de bout en bout. Depuis votre appareil connecté, jusque sur les serveurs de Proton, personne ne peut accéder à vos données à part vous-même.
Proton Pass Plus se distingue ainsi par les précautions prises contre toute tentative malicieuse à votre égard. Vos données sont chiffrées de bout en bout : vous seul pouvez y accéder, même Proton ne peut pas les consulter.
Deux autres fonctionnalités traduisent cet important niveau de cybersécurité relevé dans votre suite Proton Pass Plus.
La première est Pass Monitor. Son objectif est de vérifier la potentielle compromission de vos comptes, mais aussi de vos mots de passe. Pass Monitor passe au peigne fin le Dark Web, et vous alerte immédiatement en cas de problème détecté.
Vos adresses mail, ainsi que les alias que vous générez à l'aide de votre suite Proton Pass Plus, sont également surveillés. Pass Monitor signale les comptes pour lesquels la 2FA semble inactive, afin d’encourager son activation lorsqu’elle est disponible. Cela vous incite à l’ajouter lorsque cela est possible.
La seconde est Proton Sentinel. Des experts en cybersécurité de Proton, avec l'aide de l’IA, luttent contre toute tentative de prise de contrôle de l’un de vos comptes.
De nombreuses informations sensibles sont prises en charge
Proton Pass Plus se distingue également par la dimension intuitive de ses applications. Cela vous permet notamment de ranger vos données enregistrées selon votre souhait. Répartissez vos mots de passe entre différents coffres-forts.
Les importations sont également possibles depuis des services tiers, qu’il s’agisse d’un autre gestionnaire de mots de passe comme d'un navigateur Web.
Votre suite Proton Pass Plus ne se contente pas d’enregistrer vos seuls mots de passe. Vous pouvez également remplir votre fiche d’identité dans l’onglet Identités, enregistrer vos numéros de CNI, de compte bancaire ou encore de passeport.
D’autres informations pratiques, comme un contact, une licence de logiciel ou un mot de passe de réseau Wi-Fi, peuvent être stockés.
Le côté pratique, c’est que vous pouvez joindre une pièce pesant jusqu’à 100 Mo. Par exemple, cela peut correspondre à un fichier audio, une image ou encore un texte.
Proton Pass préremplit pour vous vos mots de passe ou vos passkeys selon votre volonté. Vous pouvez également lui demander de générer des mots de passe forts à votre place. Il accepte aussi la personnalisation partielle de vos identifiants.
Proton Pass Plus intègre aussi son propre authentificateur 2FA. Plutôt que de jongler avec une application dédiée, vous enregistrez les codes à usage unique de vos comptes à côté des identifiants correspondants, et Proton Pass les remplit automatiquement au moment de la connexion. À ne pas confondre avec la double authentification qui protège l’accès à votre coffre-fort : il s’agit ici de sécuriser l’ensemble de vos autres comptes en ligne.
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de suite
- lockChiffrement AES-256
L’une des solutions les plus complètes du marché
Des fonctionnalités additionnelles très utiles
Votre suite Proton Pass Plus vous facilite la vie au quotidien. Cela se traduit par la fonctionnalité Secure Links. Elle génère un lien chiffré. Ensuite, vous pouvez partager l’information enregistrée sur votre compte Proton Pass avec la personne de votre choix, en toute sécurité.
De même, vous définissez jusqu’à cinq tiers de confiance. En cas de problème, ces contacts d’urgence peuvent accéder à votre compte Proton Pass avec un délai de carence selon votre choix. Cela peut aller de quelques heures à plusieurs jours par exemple.
Votre suite Proton Pass Plus vous génère également des alias d’e-mail. Cette fonctionnalité Hide-my-email masque ainsi votre adresse mail véritable derrière cet alias. C’est particulièrement utile pendant le Black Friday : vous pouvez vous inscrire aux newsletters des boutiques pour décrocher un code promo sans communiquer votre adresse principale à chacune d’elles. Si l’un de ces alias finit par recevoir du spam, il vous suffit de le désactiver.
Découvrez l’ensemble des fonctionnalités de votre suite Proton Pass Plus, ainsi qu’un test complet de Proton Pass, dans l'avis indépendant de Clubic.
Profitez de cette offre à bas coût dès maintenant
Par rapport à la version gratuite, l’abonnement Plus débloque les fonctionnalités qui font la différence au quotidien : des alias d’e-mail illimités, un authentificateur 2FA intégré qui remplit automatiquement vos codes de connexion, le partage sécurisé de vos identifiants avec vos proches et la surveillance du dark web, qui vous alerte dès que l’une de vos données apparaît dans une fuite.
Le Black Friday est l’occasion d’économiser sur le prix de votre première année d’abonnement. Avec cette réduction de - 60 %, votre suite Proton Pass Plus est disponible à 1,99 €/mois.
Vous économisez ainsi 36 € à l’année sur le prix mensuel habituel de 4,99 €/mois pour votre suite Proton Pass Plus. Un renouvellement automatique est actif par défaut. Il vous permet de conserver votre gestionnaire de mots de passe dès 2,99 €/mois, sans obligation.
Vous pouvez contacter le service client anglophone de Proton par chat ou par mail, 24h/24, 7 jours sur 7. Votre achat vous fait bénéficier d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.