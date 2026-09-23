Évitez la compromission de votre adresse mail principale grâce à ces alias. Cela vous permet de renseigner un identifiant viable, relié à votre véritable adresse.

Vous pouvez ainsi vous inscrire sur un site Web ou recevoir une communication sans exposer votre adresse principale.

Pour obtenir ce service bien utile, une offre accessible est disponible. Proton Pass Plus vous est proposée à partir de 1 € seulement pour votre premier mois d'abonnement.

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