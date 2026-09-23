Ne plus exposer votre adresse mail principale doit devenir l'une de vos priorités. Pour cela, utilisez un alias. C'est un outil très simple à prendre en main, directement administré depuis Proton Pass Plus.
Évitez la compromission de votre adresse mail principale grâce à ces alias. Cela vous permet de renseigner un identifiant viable, relié à votre véritable adresse.
Vous pouvez ainsi vous inscrire sur un site Web ou recevoir une communication sans exposer votre adresse principale.
Pour obtenir ce service bien utile, une offre accessible est disponible. Proton Pass Plus vous est proposée à partir de 1 € seulement pour votre premier mois d'abonnement.
Découvrez comment efficacement utiliser vos alias au quotidien.
Sécurisez votre adresse mail principale
Proton Pass génère un alias pour vous y aider
Le fonctionnement de l’inscription en ligne repose encore et toujours sur l’adresse mail. Le côté pratique de toujours fournir votre adresse principale, c’est que cela permet de centraliser les courriels reçus.
Néanmoins, l’exposition de votre adresse principale comporte des enjeux de sécurité toujours plus importants. Avec la digitalisation de nombreuses démarches en ligne, cette adresse sert bien souvent à vous connecter à vos comptes importants.
Cela peut relever du service public, ou encore de votre espace bancaire en ligne. De nombreuses personnes ne prennent également pas le temps de créer des adresses tierces pour recevoir les communications moins importantes.
En cas de piratage, le processus de changement est aussi fastidieux et long que le nombre de services auxquels cette adresse est reliée.
Proton Pass Plus apporte une réponse concrète à cet enjeu. Le principe est de masquer votre adresse mail principale. Pour cela, vous allez avoir recours à des alias.
Voici comment Proton Pass masque votre adresse mail
Avec la fonctionnalité « Hide-my-email », Proton Pass Plus génère un alias pour votre adresse mail principale. Il s’agit d’une adresse écran, destinée à être renseignée sur les sites sur lesquels vous vous inscrivez par exemple.
Cet alias reste relié à votre adresse principale, ce que le site sur lequel vous vous inscrivez ne peut pas savoir. Vous pouvez ainsi recevoir une communication, et même y répondre, sans que votre adresse principale ne soit exposée.
En cas de fuite de données, votre principale adresse mail est ainsi bien mieux protégée puisque seul l'alias est révélé. Il suffit de générer un nouvel alias pour résoudre le problème.
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de suite
- lockChiffrement AES-256
Proton Pass Plus est une solution adaptée à la gestion de vos identifiants
Un haut niveau de cybersécurité garanti
Comme toutes les solutions développées par Proton AG, Proton Pass Plus met l'accent sur votre cybersécurité.
Votre abonnement vous permet d’enregistrer un nombre illimité de mots de passe. Pour faciliter leur gestion, vous pouvez les répartir entre 50 coffres-forts au besoin.
Toutes vos données sont chiffrées de bout en bout. Proton Pass s’appuie sur la ferme politique de non-journalisation de Proton AG. Celle-ci repose sur le droit, l’un des plus respectueux de votre vie privée.
Proton Pass Plus identifie pour vous les sites sur lesquels l’authentification multifacteur (2FA) n’est pas encore activée. Pour vous faciliter la tâche, activez cette authentification directement depuis votre application Proton Pass.
Il comprend également le Pass Monitor. Cette fonctionnalité veille activement à vos identifiants et vous alerte en cas de compromission. Proton Pass Plus vous indique également quelle mesure prendre pour résoudre au mieux le problème rencontré.
Pour un test complet du gestionnaire de mots de passe Proton Pass, lisez l’avis indépendant de Clubic sur cette solution.
Quel abonnement choisir pour protéger mon adresse mail ?
Deux façons d'accéder à Proton Pass Plus s'offrent à vous, selon votre situation.
Vous voulez simplement tester Proton Pass ?
- Optez pour le premier mois à 1 €, soit -80 % sur le tarif mensuel de 4,99 €. Passé ce mois d'essai, l'abonnement se poursuit à 4,99 €/mois (55,89 € au total si vous restez toute la première année).
Vous êtes déjà convaincu(e) ?
- Profitez de l'offre annuelle à 2,49 €/mois, soit -50 % sur le tarif mensuel. Votre première année revient à 29,88 €, puis l'abonnement se poursuit à 2,99 €/mois (35,88 €/an).
Vous avez donc le choix entre ces deux abonnements, sachant que jouer la carte de la fidélité est bien plus économique à moyen terme. Cela vous laisse tout de même l'occasion de tester Proton Pass pendant un mois à 1 € avant de vous décider.
Le service client de Proton est anglophone et joignable par chat et par mail, 24/7. Comptez sur 30 jours de garantie satisfait ou remboursé dans la foulée de votre achat.
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de suite
- lockChiffrement AES-256
Proton Pass continue de monter en puissance avec l’arrivée d’applications natives sur Windows, macOS et Linux, un mode hors ligne sécurisé et une gestion avancée des alias e-mail. Son chiffrement de bout en bout, la prise en charge des passkeys et l’intégration de Pass Monitor et Proton Sentinel renforcent son attractivité face aux alternatives du marché. Si l’expérience mobile est fluide, l’extension de navigateur reste perfectible, notamment sur les formulaires complexes et la modification d’identifiants. La gestion des données est bien plus agréable sur desktop, où l’interface permet une organisation efficace.
- Chiffrement de bout en bout, y compris pour les URL
- Mode hors ligne sécurisé
- Gestion avancée des alias mail
- Support des passkeys, exportables et interopérables
- Pass Monitor et Proton Sentinel
- Version gratuite généreuse
- Extension de navigateur encore perfectible
- Gestion des identifiants parfois rigide