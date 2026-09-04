Votre cybersécurité doit être l’une de vos priorités en 2026. La fuite de données de la DGFiP en est une illustration supplémentaire. Cette fois, il ne s’agit pas seulement des noms, prénoms, dates de naissance ou encore des adresses mail.

Des informations particulièrement précises sur les foyers fiscaux, comme le revenu fiscal de référence (RFR), ou le cadastre, sont concernées.

Ne cherchez pas à savoir si vous faites partie des quelques 680 000 personnes recensées par la DGFiP. Aucun outil fiable ne vous permet de vérifier si vos informations ont fuité au 27 août 2026.

Risquer de renseigner certaines de vos données auprès de tiers pourrait accroître la gravité du problème.

BreachGuard aide à surveiller l’exposition de vos informations personnelles et vous alerte si certaines données sont détectées, afin que vous puissiez agir plus rapidement. Cet outil ne remplace toutefois pas une communication officielle de la DGFiP concernant cette fuite.

Durant les prochains mois, voire les années à venir, des pirates en ligne vont pouvoir mener des attaques très convaincantes.

Jusqu’à présent, il était courant de rechercher un nom mal orthographié, une faute d’accord, ou un logo pixélisé pour identifier une arnaque.