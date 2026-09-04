La fuite de données émanant de la DGFiP les 12 et 13 août 2026 n’a rien d’anodin. Elle permet aux pirates en ligne de disposer d’informations particulièrement précises. Déjouer leurs futures attaques s’anticipe dès aujourd’hui avec une suite de cybersécurité adaptée.
Concernant près de 680 000 personnes pour les espaces personnels et professionnels d'impots.gouv.fr, cette fuite de données vous incite à être proactif.
Les connaissances des hackers sur des informations cadastrales et fiscales vont agrémenter leurs communications frauduleuses.
Pour vous aider face aux pièges tendus, voici quelques conseils de fond faciles à associer avec une suite comme Avast Secure Identity.
Anticipez ces attaques par ingénierie sociale
Déjouez des tentatives d’arnaque convaincantes
Votre cybersécurité doit être l’une de vos priorités en 2026. La fuite de données de la DGFiP en est une illustration supplémentaire. Cette fois, il ne s’agit pas seulement des noms, prénoms, dates de naissance ou encore des adresses mail.
Des informations particulièrement précises sur les foyers fiscaux, comme le revenu fiscal de référence (RFR), ou le cadastre, sont concernées.
Ne cherchez pas à savoir si vous faites partie des quelques 680 000 personnes recensées par la DGFiP. Aucun outil fiable ne vous permet de vérifier si vos informations ont fuité au 27 août 2026.
Risquer de renseigner certaines de vos données auprès de tiers pourrait accroître la gravité du problème.
BreachGuard aide à surveiller l’exposition de vos informations personnelles et vous alerte si certaines données sont détectées, afin que vous puissiez agir plus rapidement. Cet outil ne remplace toutefois pas une communication officielle de la DGFiP concernant cette fuite.
Durant les prochains mois, voire les années à venir, des pirates en ligne vont pouvoir mener des attaques très convaincantes.
Jusqu’à présent, il était courant de rechercher un nom mal orthographié, une faute d’accord, ou un logo pixélisé pour identifier une arnaque.
Ces bonnes pratiques ne suffisent plus. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, les hackers peuvent structurer des appels, des mails comme des SMS sophistiqués, sans signe avant-coureur.
Retenez qu’il vous faut rester méfiant pour toute communication impliquant une contravention, un paiement, un remboursement ou une simple prise de renseignement.
Ne cliquez sur aucun lien. Par exemple, la DGFiP n’ajoute jamais de lien dans les mails et SMS qu’elle peut vous envoyer. Vérifiez l’adresse mail et le nom de domaine du site internet de l’expéditeur.
Votre assistant vous aide à identifier les communications frauduleuses
Ne cédez pas à la panique en cas de réception d’une communication au ton alarmant. C’est précisément le but recherché par les pirates en ligne. Jouer sur vos émotions, plus que développer un puissant virus, leur permet d’arriver plus facilement à leurs fins.
Si vous avez un doute, commencez par en parler avec vos proches. Ne négligez pas de prendre quelques minutes pour parler de ce sujet avec un membre de votre entourage, surtout s’il se sent démuni face à cette situation.
Connectez-vous systématiquement au site officiel du service de l’état invoqué. Si un message personnalisé vous est adressé, il y sera directement référencé. Les services de l'État n'emploient pas un ton alarmant ou directif dans leurs communications.
Vous pouvez aussi vous appuyer sur Scam Guardian et l’Assistant Avast pour vérifier si un lien, un message, une offre ou un site pourrait être frauduleux. Cela vous aide à réduire le risque de subir une attaque par hameçonnage, ou phishing.
Des suites pensées pour votre cybersécurité
Avast effectue un travail de veille pour vous aider
En plus de l’application de ces conseils, une suite de cybersécurité d’Avast peut vous aider au quotidien. Avast Secure Identity est conçu pour vous aider à mieux protéger votre identité en ligne grâce à la surveillance de vos informations personnelles et à une assistance en cas d’usurpation d’identité.
Votre suite Avast Secure Identity vous aide ainsi à prendre les devants. Elle surveille le Dark Web pour vous. Elle vous accompagne en cas de comportement jugé suspect sur l’un de vos comptes de réseaux sociaux.
Vous pouvez ainsi vérifier rapidement l’alerte et, par exemple, changer votre mot de passe, ou activer une authentification multifacteur (2FA).
En cas de vol d’une carte de paiement, d’un permis de conduire ou d’un autre document contenant des informations importantes, Avast Secure Identity peut vous guider dans les démarches pour les annuler ou les remplacer.
Votre suite Avast Secure Identity vous permet de contacter un expert par téléphone aux horaires indiqués. Ce lien humain est rassurant et vous aide à faire le point sur votre situation, jusqu’à la clôture de votre dossier.
Quelle solution de cybersécurité choisir ?
Si vous êtes désireux de renforcer la protection de votre identité en ligne, la suite Avast Secure Identity est la mieux placée.
Vous pouvez obtenir des réductions calculées sur le prix de renouvellement pour l’équipement d’un appareil connecté :
- Abonnement 1 an à 2,99 €/mois, soit 35,88 € la première année, avec 49 %* de réduction ;
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Votre souscription d'un an vous revient à 35,88 €, celle de deux ans à 69,36 €. Une fois ces périodes achevées, vous pouvez conserver votre suite Avast Secure Identity contre 69,99 € par an.
Un renouvellement automatique de votre abonnement est activé, et modifiable depuis votre compte Avast. Le service client francophone d’Avast reste disponible pour vous répondre par mail, 24/7. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont compris avec votre achat.
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