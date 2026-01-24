À l’heure où nos usages numériques se multiplient, s’appuyer au quotidien sur une suite de protection complète et premium n’a plus rien d’accessoire, mais devient un véritable réflexe de bon sens.
Avant d'en apprendre davantage sur vos principales craintes en termes de cybersécurité selon une enquête menée au cours de l'année 2025 par Bitdefender, sachez que le principal bilan reste le même.
De fait, c'est bien l'humain qui constitue la principale faille, au quotidien, en termes de cybersécurité. Alors, une fois encore, restez attentifs, enclins à appliquer quelques bons conseils rappelés dans cet article.
Accompagnez-vous d'une suite de cybersécurité digne de ce nom, proposée par l'un des meilleurs fournisseurs d'antivirus du marché depuis plus de 20 ans, et efficace sur vos ordinateurs (macOS, Windows), vos smartphones (Android, iOS) comme vos tablettes.
Les points forts de cette suite Bitdefender :
- Jusqu'à 5 appareils simultanément connectés
- L'un des meilleurs antivirus du marché
- Nouvelle fonctionnalité Scam Protection basée sur l'IA
Un bilan pour le moins paradoxal conclut cette enquête signée Bitdefender
L'argent demeure le nerf de la guerre
Venons-en tout de suite à ce paradoxe majeur qui offre comme conclusion une information de plus en plus connue. En effet, vous aurez beau vous équiper comme il se doit en termes de logiciels pour vos appareils connectés, c'est votre comportement en ligne qui demeure la principale faille à exploiter pour les pirates en ligne.
Selon Bitdefender, pas moins de la moitié des personnes sondées dans son enquête, admettent finalement adopter un comportement « craintif mais complaisant ».
« Craintif », car 95% des sondés ont conscience qu'une attaque en ligne à leur égard peut leur faire perdre quelque chose de valeur.
« Complaisant », du fait que les comportements des internautes, du moins les actes, ne suivent pas forcément la logique qui devrait découler de cette prise de conscience.
Maintien de mots de passe faibles voire répétés, non-rejet des cookies même optionnels, voire refus d'installer une suite de cybersécurité, tous les voyants semblent au vert, dans bien des cas, pour que les pirates en ligne n'aient plus qu'à passer à l'acte.
Pourtant, les peurs sont bien réelles. Pour 53% des sondés, c'est un risque de perte financière qui est au centre de leurs préoccupations. Cela est suivi par l'usurpation de l'identité en ligne, pour 17% des répondants, puis la compromission des emails (7%).
Et les dommages pécuniers sont bien réels. Selon la Federal Trade Commission (FTC), rien qu'en 2024, ce sont 12,5 milliards de dollars qui ont été dérobés aux Américains par le biais d'escroqueries en ligne.
Un chiffre gigantesque, et qui illustre que cela « n'arrive pas qu'aux autres ». Selon l'enquête de Bitdefender, pas moins de 7 internautes sur 10 ont été ciblés au moins une fois sur l'année 2024… et 1 sur 7 a été victime d'une fraude.
Or, lorsque nous avançons le maintien d'un comportement « craintif mais complaisant », cela est typiquement incarné par votre smartphone, qui est devenu le support numéro un pour de nombreuses activités.
Que ce soit pour un achat, la gestion de vos emails ou encore la sécurité de votre foyer connecté, le smartphone est, dans bien des cas, le compagnon indispensable… mais près de la moitié des sondés admet ne pas lui adosser une suite de cybersécurité adaptée.
Des comportements à risque qui se perpétuent
Cela est particulièrement vrai sous Android, même si iOS n'est pas un système parfait non plus. Car non, l'autodéfense de ces systèmes d'exploitation n'est pas suffisante.
Oui, une suite telle que Bitdefender Premium Security est pensée pour ralentir au minimum votre appareil connecté. Et non, votre abonnement ne va pas vous ruiner. Cela, surtout s'il vous évite des escroqueries qui pourraient vous coûter bien plus cher.
Avec Bitdefender, vous avez affaire à l'un des acteurs les plus investis pour le renforcement de la cybersécurité à l'échelle mondiale. Cela s'illustre par la mise à disposition gratuite de Scamio.
Cette fonctionnalité, avec l'aide de l'intelligence artificielle de Bitdefender, passe au peigne fin un appel, un mail ou encore un SMS gratuitement pour vérifier s'il ne s'agit pas d'une fraude.
Renforcer sa cybersécurité passe, une fois encore, par de bons réflexes. De fait, de nombreux services proposent désormais une authentification multifacteur ; cela prend quelques secondes de plus, et c'est vraiment efficace.
Prenez également le temps de réflechir avant de réagir spontanément à un message d'alerte d'un proche sur un réseau social : pourquoi vous écrit-il sur Facebook plutôt que de vous appeler ? Sa manière de s'exprimer parait-elle logique ? Pourquoi y a-t-il un lien dans le message qui ne possède pas une adresse ://httpS ?
Gardez la tête froide, car la majorité des attaques des pirates en ligne repose sur l'ingénierie sociale, avec pour but de jouer avant tout sur vos émotions.
Une solution de cybersécurité complète vous aide au quotidien
Profitez d'une efficacité redoutable face aux virus, et bien plus encore
Si nous conseillons Bitdefender Premium Security, c'est parce que sa nouvelle fonctionnalité Scam Protection est active en temps réel, sur vos appareils, pour détecter les fraudes les plus sophistiquées grâce à l'aide de l'IA.
Or, en cette période de soldes d'hiver, et tout au long de l'année plus largement, renforcer votre sérénité ne peut avoir que des effets positifs, et Bitdefender vous y aide.
Avec l'aide des intelligences artificielles, les attaques des pirates en ligne peuvent être de plus en plus dures à déjouer. Les logos employés sont, de moins en moins, de pales copies d'enseignes connues, les fautes d'orthographes deviennent rares, la structure, toujours plus consistante.
Scam Protection est donc une fonctionnalité de choix et elle n'est pas la seule. Passé au peigne fin par l'organisme indépendant AV-Test, Bitdefender inclut un antivirus non seulement performant face aux menaces en ligne les plus diverses, y compris les failles zero-day. Il est aussi respectueux de votre appareil, pour ne pas ralentir son fonctionnement inutilement.
Bitdefender Premium Security vous aide également à lutter contre un écueil massif en termes de cybersécurité. De fait, par confort, de nombreux internautes recyclent un même mot de passe entre différentes plateformes.
Cela, par confort mémoriel, ou encore la peur d'un oubli. Heureusement, le Gestionnaire de mots de passe compris dans Bitdefender Premium Security vous accompagne au quotidien.
Générez facilement de nouveaux mots de passe forts, que Bitdefender retient, et peut même préremplir pour vous. Ils sont conservés dans votre coffre-fort chiffré, et peuvent être retrouvés, grâce à la synchronisation, sur les différents appareils connectés sur lesquels votre suite Bitdefender Premium Security est installée.
Economisez sur le prix, pas sur votre cybersécurité
Bitdefender Premium Security agit donc concrètement à vos côtés pour une cybersécurité renforcée. De fait, cette suite ne se limite pas à la lutte contre les virus, mais vous aide également sur de nombreux aspects.
En bref, Bitdefender Premium Security œuvre pour une détection des fraudes minutieuses, une protection renforcée des emails comme des paiements en ligne, un renforcement du respect de votre vie privée avec un VPN premium, comme la variété de vos mots de passe, entre autres.
Cerise sur le gâteau, vous pouvez, en cette période de soldes d'hiver 2026, obtenir Bitdefender Premium Security avec une réduction de -36% par rapport à l'abonnement mensuel.
Cela inclut la possibilité de connecter jusqu'à 5 appareils simultanément pour 5,8€/mois seulement.
En plus, Bitdefender est prêt à récompenser votre fidélité, puisque vous pouvez profiter de cette réduction pour un abonnement d'un an, voire de deux ans d'une traite pour économiser à long terme.
A toutes fins utiles, notez qu'une version familiale de Bitdefender Premium Security, incluant notamment un contrôle parental et davantage d'appareils pouvant être simultanément équipés, est aussi disponible à prix réduit.