Cela est particulièrement vrai sous Android, même si iOS n'est pas un système parfait non plus. Car non, l'autodéfense de ces systèmes d'exploitation n'est pas suffisante.

Oui, une suite telle que Bitdefender Premium Security est pensée pour ralentir au minimum votre appareil connecté. Et non, votre abonnement ne va pas vous ruiner. Cela, surtout s'il vous évite des escroqueries qui pourraient vous coûter bien plus cher.

Avec Bitdefender, vous avez affaire à l'un des acteurs les plus investis pour le renforcement de la cybersécurité à l'échelle mondiale. Cela s'illustre par la mise à disposition gratuite de Scamio.

Cette fonctionnalité, avec l'aide de l'intelligence artificielle de Bitdefender, passe au peigne fin un appel, un mail ou encore un SMS gratuitement pour vérifier s'il ne s'agit pas d'une fraude.

Renforcer sa cybersécurité passe, une fois encore, par de bons réflexes. De fait, de nombreux services proposent désormais une authentification multifacteur ; cela prend quelques secondes de plus, et c'est vraiment efficace.

Prenez également le temps de réflechir avant de réagir spontanément à un message d'alerte d'un proche sur un réseau social : pourquoi vous écrit-il sur Facebook plutôt que de vous appeler ? Sa manière de s'exprimer parait-elle logique ? Pourquoi y a-t-il un lien dans le message qui ne possède pas une adresse ://httpS ?

Gardez la tête froide, car la majorité des attaques des pirates en ligne repose sur l'ingénierie sociale, avec pour but de jouer avant tout sur vos émotions.