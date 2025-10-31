La première escroquerie dont vous devriez vous méfier en cette période d'Halloween est certainement la (trop) belle affaire. De fait, il pourrait être tentant, pour des commerçants, de casser les prix, étant donné que le stock de costume et autres objets sont liés à un thème daté. Pour autant, vérifiez toujours la présence de conditions générales de vente, que la page de paiement soit sécurisée, ou encore que l'adresse du site Web soit bien en httpS:// !

Cela peut apparaitre basique, mais trop de personnes se font, malheureusement pour elles, encore duper par des sites marchands frauduleux. Pour vous aider, Bitdefender a mis au point une fonctionnalité géniale, nommée Bitdefender Link Checker.

Adoptez le bon réflexe dès à présent, en copiant, puis en collant, l'adresse du site Web dans Bitdefender Link Checker. Une enquête est rapidement menée pour vous afin de vérifier que l'URL ne contienne aucun virus, pas plus qu'elle ne vous conduise vers un site Web identifié comme frauduleux, ou une tentative d'hameçonnage («phishing »).

Pour cela, Bitdefender utilise sa propre intelligence artificielle, ainsi que les rapports de sécurité de sa base de données. Ainsi, plus vous utilisez Bitdefender Link Checker, et plus vous contribuez, en plus, à l'améliorer, ce qui est aussi pratique pour vous, que pour les autres internautes.

Autre fonctionnalité bien pratique, Bitdefender Scamio vous permet de dénicher les arnaques basées sur un e-mail, un message émanant d'un réseau social, mais aussi un SMS.

Par exemple, si vous recevez, sur Messenger, une communication vous indiquant un lien pour remporter un déguisement de citrouille « gratuitement », demandez préalablement à Bitdefender Scamio d'inspecter ledit lien pour vous. Ne transmettez jamais de données bancaires préalablement à l'obtention d'un prix.

Bitdefender Scamio vous sera également très utile face à cet énième SMS vous annonçant que vous avez manqué la livraison d'un « colis spécial pour Halloween ». Et pour cause, de nombreuses personnes malavisées tentent de se faire passer pour des marques légitimes.

Bitdefender Scamio passe au peigne fin votre requête pour vous aider, vous rassurer, mais aussi vous conduire à prendre la bonne décision, à savoir de vous protéger, de même que vos proches, des pirates du Web.