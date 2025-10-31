Même si, au premier abord, Halloween peut paraitre comme un évènement moindre sur le plan marketing par rapport aux French Days, ou encore au Black Friday suivi du Cyber Monday, l'engouement croit également dans l'Hexagone. Et, même si de belles offres sont à saisir, demeurez attentif.
Les pirates en ligne ont bien conscience qu'Halloween constitue une période de festivités de plus en plus appréciée. Alors, même si c'est une bonne occasion pour (vous) faire plaisir, suivez ces quelques recommandations, valables aussi bien pour cet automne 2025, comme tout au long de l'année.
Plus encore, vous pouvez aussi anticiper et vous équiper, ainsi que vos proches, avec une suite de cybersécurité digne de ce nom. De fait, Bitdefender Premium Security est un concentré de technologies à votre service pour un quotidien numérique plus serein.
Antivirus performant, détecteur d'arnaque, vérificateur de lien, sont autant de fonctionnalités et services inclus dans cette solution. Alors, prenez les devants, et, grâce à Bitdefender, effrayez, sur le Web, les individus malsains, comme votre costume de sorcière pour vos voisins.
Les points forts de Bitdefender Premium Security :
- Un antivirus de renommée internationale
- Bitdefender Scamio pour détecter les escroqueries
- Vérification de l'URL avec Bitdefender Link Checker
C'est Halloween, les citrouilles sont de sortie…
…tout comme les pirates en ligne
On ne vous le répètera jamais assez, la cybersécurité doit devenir, si tel n'est pas encore le cas, l'une de vos priorités. Le mois d'octobre 2025 s'achève d'ailleurs, une nouvelle fois, avec 31 jours de prévention dédiés au monde numérique, dans lesquels Bitdefender s'inscrit pleinement.
Il faut dire que les occasions sont toujours plus nombreuses, pour les pirates en ligne, de sévir. Halloween, d'ailleurs, en est une. Et pour cause, cette année, et selon la National Retail Federation (NRF), pas moins de 13,1 milliards de dollars devraient être spécialement dépensés pour Halloween en 2025.
Décoration, déguisement, organisation d'évènement ou constitution du stratégique stock de bonbon, Halloween n'est plus seulement une fête plus ou moins célébrée venue du pays de l'Oncle Sam. Il s'agit, désormais, d'un évènement difficilement contournable en France, et du côté des annonceurs, des vendeurs, mais aussi des personnes malveillantes, personne, ou presque n'y échappe.
Dans cette perspective, votre cybersécurité n'est vraiment pas à prendre à la légère, car les risques sont aussi divers que nombreux.
L'objectif n'est, bien évidemment, pas de vous faire faire plus de cauchemars maintenant que lorsque vous aurez croisé votre voisine imitant Jason Voorhees, mais il vaut mieux toujours demeurer attentif.
Quelles sont les arnaques les plus courantes et comment vous en prémunir ?
La première escroquerie dont vous devriez vous méfier en cette période d'Halloween est certainement la (trop) belle affaire. De fait, il pourrait être tentant, pour des commerçants, de casser les prix, étant donné que le stock de costume et autres objets sont liés à un thème daté. Pour autant, vérifiez toujours la présence de conditions générales de vente, que la page de paiement soit sécurisée, ou encore que l'adresse du site Web soit bien en httpS:// !
Cela peut apparaitre basique, mais trop de personnes se font, malheureusement pour elles, encore duper par des sites marchands frauduleux. Pour vous aider, Bitdefender a mis au point une fonctionnalité géniale, nommée Bitdefender Link Checker.
Adoptez le bon réflexe dès à présent, en copiant, puis en collant, l'adresse du site Web dans Bitdefender Link Checker. Une enquête est rapidement menée pour vous afin de vérifier que l'URL ne contienne aucun virus, pas plus qu'elle ne vous conduise vers un site Web identifié comme frauduleux, ou une tentative d'hameçonnage («phishing »).
Pour cela, Bitdefender utilise sa propre intelligence artificielle, ainsi que les rapports de sécurité de sa base de données. Ainsi, plus vous utilisez Bitdefender Link Checker, et plus vous contribuez, en plus, à l'améliorer, ce qui est aussi pratique pour vous, que pour les autres internautes.
Autre fonctionnalité bien pratique, Bitdefender Scamio vous permet de dénicher les arnaques basées sur un e-mail, un message émanant d'un réseau social, mais aussi un SMS.
Par exemple, si vous recevez, sur Messenger, une communication vous indiquant un lien pour remporter un déguisement de citrouille « gratuitement », demandez préalablement à Bitdefender Scamio d'inspecter ledit lien pour vous. Ne transmettez jamais de données bancaires préalablement à l'obtention d'un prix.
Bitdefender Scamio vous sera également très utile face à cet énième SMS vous annonçant que vous avez manqué la livraison d'un « colis spécial pour Halloween ». Et pour cause, de nombreuses personnes malavisées tentent de se faire passer pour des marques légitimes.
Bitdefender Scamio passe au peigne fin votre requête pour vous aider, vous rassurer, mais aussi vous conduire à prendre la bonne décision, à savoir de vous protéger, de même que vos proches, des pirates du Web.
Optez pour une suite de cybersécurité efficace…
…et adoptez de bons réflexes de votre côté
Si Bitdefender Link Checker et Bitdefender Scamio sont dès à présent accessible, même sans souscription — ce qui montre d'ailleurs l'investissement de Bitdefender pour votre cybersécurité-, il y a aussi de bonnes raisons de passer au premium.
Dans Bitdefender Premium Security Plus, vous bénéficiez de l'accompagnement, au quotidien, de l'un des meilleurs antivirus du marché, noté 9,5/10 dans l'avis indépendant de la rédaction de Clubic. Cela, car sa Protection en Temps Réel est (vraiment) performante, sans pour autant demander beaucoup de ressource à votre appareil.
Plus encore, vous disposez de fonctionnalités dédiées très utiles au quotidien. Par exemple, un dispositif spécifique anti-hameçonnage équipe votre boite mail. Plus encore, Bitdefender se montre redoutable pour éliminer les virus les plus divers, y compris des menaces telles que les rançongiciels.
Concrètement, Bitdefender Premium Security comprend un environnement de secours pour affronter le malware et vous donner toutes les chances de l'éliminer sans qu'il ait pu atteindre vos données (et réclamer, par exemple, une rançon pour supposément vous les restituer).
Les identifiants vont également être des cibles privilégiées des pirates en ligne pour Halloween. Avec Bitdefender Premium Security, vous profitez d'un gestionnaire de mots de passe. Générez ainsi des identifiants solides, ne recyclez plus les mêmes en deux mêmes sites Web, et surtout, soyez averti en cas de fuite de données pour réagir au plus vite.
Autre point clef, Bitdefender Premium Security inclut le VPN de Bitedefender, sans limite de trafic. Connectez-vous ainsi à l'un des 4000 serveurs de Bitdefender VPN avant chaque navigation en ligne pour renforcer le respect de votre vie privée.
Cela va, en cette période d'Halloween, dans une continuité bien utile de lutter contre les publicitaires et autres traqueurs en ligne désireux d'en apprendre plus sur vos comportements en ligne.
En bref, Bitdefender Premium Security se présente comme un compagnon idéal pour fêter Halloween sereinement d'un point de vue numérique, et là n'est pas la seule bonne nouvelle.
Une solution efficace pour petits et grands
En ce moment, bénéficiez d'une réduction de -50%, sur votre première année d'abonnement à Bitdefender Premium Security, avec, en prime, jusqu'à 5 appareils simultanément connectés.
Ordinateur sous macOS ou Windows, smartphone sous Android ou iOS, vos 12 premiers mois vous reviennent à seulement 55€ au lieu de 109,99€.
Un renouvellement automatique reste modulable à votre guise, pour conserver votre abonnement, et une couverture efficace, au tarif annuel en vigueur. Comptez également, au besoin, sur une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, dans la foulée de votre achat.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public