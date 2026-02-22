De fait, ce type d'attaque, dit d'ingénierie sociale, a pour but de vous faire réagir au plus vite. Or, la précipitation ne doit jamais être de mise, surtout quand on peut rappeler la véritable procédure employé par le FISC pour entrer en contact avec vous.

La bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de quelques bons réflexes à adopter, vous pouvez décider dès à présent de vous faire épauler par une solution de cybersécurité premium. Ses fonctionnalités sont notamment pensées pour lutter contre les appels frauduleux et autres tentatives d'approches vérolées en ligne.

Dans cet article, vous pourrez donc en apprendre davantage sur le mode opératoire employé par les pirates en ligne, les manières de se prémunir au quotidien, et comment Bitdefender Premium Security joue un rôle de garde-fou à la hauteur de ces enjeux.