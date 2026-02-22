Comme souvent, les pirates en ligne redoublent d'ingéniosité pour tenter de vous subtiliser certaines de vos données les plus sensibles. Et la dernière arnaque en date, consistant à vous faire croire qu'un impayé d'impôts vous concerne, mérite toute votre vigilance.
De fait, ce type d'attaque, dit d'ingénierie sociale, a pour but de vous faire réagir au plus vite. Or, la précipitation ne doit jamais être de mise, surtout quand on peut rappeler la véritable procédure employé par le FISC pour entrer en contact avec vous.
La bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de quelques bons réflexes à adopter, vous pouvez décider dès à présent de vous faire épauler par une solution de cybersécurité premium. Ses fonctionnalités sont notamment pensées pour lutter contre les appels frauduleux et autres tentatives d'approches vérolées en ligne.
Dans cet article, vous pourrez donc en apprendre davantage sur le mode opératoire employé par les pirates en ligne, les manières de se prémunir au quotidien, et comment Bitdefender Premium Security joue un rôle de garde-fou à la hauteur de ces enjeux.
Les points forts de Bitdefender :
- Fonctionnalité Call Blocking contre les appels intrusifs
- Bitdefender Scamio face aux arnaques en ligne
- 5 appareils simultanément connectés
Les pirates en ligne se croient plus malins que vous, démontrez-leur le contraire !
Des arnaques de plus en plus variées…
Vous le lisez régulièrement sur Clubic, les individus malintentionnés ne sont jamais à court d'idée lorsqu'il s'agit de trouver un nouveau moyen pour tenter de vous piéger. Et, dans cette catégorie, l'approche par téléphone n'est pas en décroissance.
Vous vous souvenez très certainement, par exemple, des arnaques au Compte Personnel de Formation (CPF). Des individus se faisant faussement passer pour des agents de France Travail tentaient de vous faire croire que des crédits vous permettant d'obtenir des formations gratuites étaient à écouler.
Voici donc sa nouvelle évolution, ciblant cette fois un sujet qui fâche, à savoir les impôts. Pour le CFP, les arnaqueurs se basent sur une méthode très simple, et bien trop souvent redoutable.
Le coup de fil permet une prise au dépourvu de la cible. En décrochant, et face à des personnes qu'elle peut prendre pour des agents légitimes du FISC lui annonçant un arriéré d'impôts, ou encore, un redressement de leur dette fiscale, ce n'est pas toujours le bon sens qui prime.
Et pour cause, les pirates en ligne emploient un mode d'attaque, dit « d'ingénierie sociale ». En quelques mots, ce n'est pas tant leur action, en tant que telle, qui est dangereuse. De fait, il s'agit ici d'un simple appel téléphonique.
Le vrai cœur du problème, c'est la manière dont ils opèrent, en essayant de jouer sur vos émotions pour vous faire perdre vos réflexes de protection, et obtenir, par exemple, vos informations bancaires sous couvert de mettre fin à vos ennuis.
Bien sûr, certaines personnes parviennent à garder leur sang-froid, mais bien d'autres tombent dans le panneau face au stress engendré par un enjeu fiscal.
Alors, avant toute chose, gardez à l'esprit que le FISC ne vous contactera jamais par téléphone pour vous annoncer tout problème relatif à votre imposition, mais par courrier.
En cas de doute, rendez-vous sur vos espaces personnels et/ou professionnels sur impots.gouv et téléphonez, au besoin, au numéro indiqué à cet effet.
…face à des fonctionnalités signées Bitdefender pour riposter
Au-delà de simplement raccrocher lorsqu'un individu tente de vous arnaquer par téléphone et de signaler ce numéro, un acteur clé de la cybersécurité mondiale, tel que Bitdefender, innove pour vous proposer des fonctionnalités adaptées à ces enjeux.
Vous pouvez solliciter l'outil Call Blocking sur votre smartphone (sous Android) pour filtrer les appels détectés comme frauduleux. Cela n'enlève en rien la nécessité d'être toujours attentif de votre côté, mais Bitdefender vous aide face à ce fléau.
Les fraudes sont également fréquentes par message. Que ce soit un numéro comme un SMS, vous pouvez solliciter, à tout moment, Bitdefender Scamio. Cette fonctionnalité analyse, au prisme de l'intelligence artificielle de Bitdefender, si le numéro est référencé comme une arnaque.
Scamio est disponible gratuitement sur le site Web de Bitdefender, et vous en obtenez une version Pro dans votre suite Bitdefender Premium Security.
Enfin, avec Bitdefender Link Checker, vous pouvez soumettre un lien à l'IA de Bitdefender. Avec l'aide de cette fonctionnalité, vous détectez toute arnaque potentielle avant d'avoir ouvert le site Web indiqué par cette adresse.
Vous voilà donc paré face aux menaces en ligne de type fraude avec Bitdefender Premium Security. Et là n'est pas la seule bonne nouvelle du côté de votre cybersécurité.
Avec Bitdefender Premium Security, gagnez en sérénité numérique
L'un des meilleurs antivirus du monde à votre service
Depuis plus de 20 ans, Bitdefender œuvre pour que ses solutions de cybersécurité soient à la pointe. Cela se traduit, par ailleurs, par une première place dans notre comparatif indépendant dédié aux meilleurs antivirus chez Clubic. Pour entrer davantage dans les détails, un avis tout aussi indépendant dédié à Bitdefender est à votre disposition.
En plus des fonctionnalités précédemment évoquées, Bitdefender a la bonne idée de renforcer des points stratégiques, comme votre boite mail, avec un anti-spam performant.
Face aux virus les plus virulents, Bitdefender a également de la ressource. En cas d'attaque par rançongiciel, un environnement de secours vous permet d'engager la lutte sans renoncer en tentant de payer la rançon demandée par les pirates en ligne qui s'en prennent à votre appareil.
A ce titre, Bitdefender Premium Security s'occupe aussi bien de vos ordinateurs, sous macOS comme Windows, que de vos smartphones, sous Android ou iOS. Vous renforcez, ainsi, votre cybersécurité sur 5 appareils simultanément.
Autre point phare, Bitdefender pense à votre confidentialité en ligne en mettant à votre disposition la version avancée de son réseau virtuel privé.
Avec Bitdefender VPN, adoptez le bon réflexe d'une connexion systématique à l'un de ses 4000 serveurs, dans quelque 50 pays, pour masquer votre véritable adresse IP et chiffrer vos données de navigation.
Entre autres, un anti-traqueur, un bloqueur de publicités, mais également un gestionnaire de mots de passe, avec synchronisation entre vos différents appareils, sont également compris dans cette suite de cybersécurité aussi complète qu'efficace.
Économisez sur le prix de votre première année d'abonnement, pas sur la qualité de votre suite
Bitdefender vous propose plusieurs suites avec plus ou moins de fonctionnalités intégrées. Mais pour un bon équilibre entre une lutte active contre les menaces en ligne, dont la fraude fait partie, et le respect de votre cyberconfidentialité, Bitdefender Premium Security est un allié de choix.
Vous pouvez obtenir votre première année d'abonnement à 5,80€/mois seulement. Vous bénéficiez d'un réduction de -36% appliquée sur le prix de renouvellement, et en prime, vous pouvez connecter jusqu'à 5 appareils simultanément. Cela vous revient donc à seulement 1,16€/mois et par appareil pour les équiper avec l'une des suites de cybersécurité les plus avancées du marché.
Vous êtes prêt à aller plus loin ? Alors, optez d'emblée pour les 2 années d'abonnement consécutives, également à -36%, récompensant votre fidélité chez Bitdefender.
Pour être complet, une version familiale de Bitdefender Premium Security, qui vous permet de connecter jusqu'à 10 appareils simultanément et de compter sur un contrôle parental, est aussi disponible moins chère pour votre première année de souscription.
Dans tous les cas de figure, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est activée dans la foulée de votre achat.
- moodEssai 30 jours
- devices1 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public