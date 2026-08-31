Plus une semaine ne passe sans qu’une cyberattaque d’ampleur ne fasse la une de l’actualité. Mais cet été, une attaque a particulièrement retenu l’attention. D’abord par son ampleur avec près de 700 000 personnes touchées. Ensuite, par la cible qui est loin d’être anodine, la Direction générale des Finances publiques. Vous savez, l’administration qui gère notamment les impôts et une grande partie des données fiscales des Français…

On peut regretter que des informations aussi sensibles aient pu être compromises. Mais une fois que la fuite est avérée, une question se pose : quels sont concrètement les risques pour les personnes concernées ? Et plus généralement, quels seront les risques pour toutes les personnes qui se retrouveront confrontées à ce type de situation à l’avenir ?