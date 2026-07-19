Le dernier exemple en date ? L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, de la nouvelle taxe sur les frais d’expédition des petits colis dans l’Union européenne. Cette mesure pourrait rapidement être exploitée comme prétexte à une nouvelle vague de faux SMS, faux e-mails ou faux sites de paiement réclamant quelques euros de frais supplémentaires aux acheteurs.

Le principe est simple, un message imite les codes visuels d’un transporteur ou d’une plateforme e-commerce, prétextant que le colis est bloqué en douane et qu’un complément est nécessaire pour le débloquer. Le lien renvoie alors vers un faux site de paiement, où la victime est invitée à renseigner ses coordonnées bancaires complètes pour régler cette somme.

Maintenant, les cybercriminels peuvent produire des messages convaincants grâce à l’IA et exploiter les informations disponibles en ligne pour personnaliser leurs attaques. En utilisant des données telles que le nom, le prénom, l’adresse ou d’autres informations personnelles, ils rendent leurs messages plus crédibles et augmentent leurs chances de tromper leurs victimes.

L’objectif des fraudeurs n’est évidemment pas de récupérer ces quelques euros de frais supplémentaires, mais de récupérer les données bancaires complètes (numéro de carte, date d’expiration, cryptogramme) qui seront ensuite exploitées ou revendues à d’autres criminels.