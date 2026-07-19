Un nouveau jour, une nouvelle arnaque à surveiller. Les cybercriminels ne manquent jamais une occasion de surfer sur l’actualité, et l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe européenne sur les petits colis leur offre une opportunité en or.
Avec l’essor de l’intelligence artificielle, les cyberattaques sont devenues plus crédibles, plus ciblées… et donc plus dangereuses. Les escrocs s’appuient sur l’actualité pour rendre leurs arnaques convaincantes. Départs en vacances, campagne de déclaration des impôts, fêtes de fin d’année… Chaque événement est une occasion de créer un sentiment d’urgence et d’inciter les victimes à agir sans prendre le recul nécessaire.
Petits colis importés : la nouvelle taxe qui inspire les pirates
Le dernier exemple en date ? L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, de la nouvelle taxe sur les frais d’expédition des petits colis dans l’Union européenne. Cette mesure pourrait rapidement être exploitée comme prétexte à une nouvelle vague de faux SMS, faux e-mails ou faux sites de paiement réclamant quelques euros de frais supplémentaires aux acheteurs.
Le principe est simple, un message imite les codes visuels d’un transporteur ou d’une plateforme e-commerce, prétextant que le colis est bloqué en douane et qu’un complément est nécessaire pour le débloquer. Le lien renvoie alors vers un faux site de paiement, où la victime est invitée à renseigner ses coordonnées bancaires complètes pour régler cette somme.
Maintenant, les cybercriminels peuvent produire des messages convaincants grâce à l’IA et exploiter les informations disponibles en ligne pour personnaliser leurs attaques. En utilisant des données telles que le nom, le prénom, l’adresse ou d’autres informations personnelles, ils rendent leurs messages plus crédibles et augmentent leurs chances de tromper leurs victimes.
L’objectif des fraudeurs n’est évidemment pas de récupérer ces quelques euros de frais supplémentaires, mais de récupérer les données bancaires complètes (numéro de carte, date d’expiration, cryptogramme) qui seront ensuite exploitées ou revendues à d’autres criminels.
Ces outils gratuits qui vous aident à déjouer les arnaques IA
Soyons honnêtes, face à ces escroqueries de plus en plus sophistiquées, rester vigilant ne suffit pas toujours. Même les personnes les plus prudentes peuvent à un moment ou un autre se faire surprendre. Des outils spécialisés peuvent donc aider à se protéger et au passage, se libérer d’un poids.
Premier réflexe : en cas de doute, demander l’avis de Scamio
Pour ce faire, il suffit de lui transmettre le contenu suspect : SMS, e-mail, message reçu sur une messagerie instantanée, ou encore le lien d’un site web, il analyse les éléments et vous indique s’il s’agit d’une tentative de fraude.
Deuxième réflexe : vérifier un lien avec Link Checker
Autre outil gratuit proposé par Bitdefender, Link Checker permet de vérifier rapidement la fiabilité d’un lien avant de cliquer dessus ou d’y saisir des informations sensibles. Une précaution loin d’être superflue puisque les cybercriminels reproduisent à l’identique des sites populaires (banques, boutiques en ligne et services connus) afin de tromper les internautes.
Troisième réflexe : vérifier un numéro avec Reverse Phone
Un numéro inconnu qui s’affiche sur votre téléphone ? Le dilemme est toujours le même : ne pas répondre et risquer de manquer l’appel d’un livreur, d’un professionnel de santé ou de votre assureur… ou décrocher et prendre le risque de tomber sur un démarcheur insistant ou un escroc.
Pour éviter de jouer à pile ou face, Reverse Phone donne la possibilité d’analyser un numéro, d’en identifier l’origine et d’évaluer son niveau de fiabilité.
Scam Protection Pro : la vigilance de tous les instants
Si vous recherchez une protection permanente contre les arnaques, avec des alertes automatiques, Scam Protection Pro est la solution la mieux adaptée. Elle est incluse dans les abonnements Bitdefender Premium Security et Bitdefender Ultimate Security.
Contrairement à Scamio, qui intervient à la demande, cette solution regroupe plusieurs outils pour offrir une protection proactive contre les menaces : analyse automatique des messages, des liens et des sites suspects, avec alertes directement sur votre mobile, mais aussi protection contre les applications qui tentent d’accéder à distance à vos appareils sous Windows. Sans oublier Scam Radar, qui surveille les campagnes d’escroquerie en cours et vous prévient en temps réel.
À cela s’ajoute la protection des appels sur Android avec le module Call Blocking, capable de détecter les appels entrants à risque, notamment les tentatives de vishing (hameçonnage vocal).
- moodEssai 30 jours
- devices1 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public