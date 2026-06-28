Pendant plusieurs heures, la victime a été maintenue en ligne, coupée du monde. À l’autre bout du fil, l’escroc dictait ses consignes, entretenait l’urgence et faisait monter la pression émotionnelle jusqu’à obtenir un virement.

Aujourd’hui, quelques secondes d’audio ou une simple vidéo publiée sur les réseaux sociaux peuvent suffire. Les cybercriminels récupèrent ces contenus pour reproduire une voix avec un réalisme désormais troublant. De quoi semer le doute, même chez les proches les plus attentifs. Face à cette nouvelle forme d’arnaque dopée à l’IA, les autorités multiplient les mises en garde depuis plusieurs mois : se protéger n’est plus une précaution, mais une nécessité.