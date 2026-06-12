Les attaques par hameçonnage ne ressemblent plus à ce qu’elles étaient : fautes d’orthographe, expéditeurs douteux, mises en page approximatives… tous ces indices ont disparu.

L’intelligence artificielle permet aux cybercriminels de reproduire avec une précision déconcertante le ton, la présentation et les codes visuels d’un message envoyé par un collègue, un partenaire commercial ou une entreprise de confiance.

Dans ces conditions, même les utilisateurs les plus vigilants peuvent se faire avoir. Voici donc les bons réflexes à adopter.