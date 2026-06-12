Dans un monde où les attaques sont désormais dopées à l’intelligence artificielle, personne n’est à l’abri de se faire piéger. Comment réagir quand c’est le cas et surtout, comment faire pour ne plus se trouver dans une telle situation ?
Les attaques par hameçonnage ne ressemblent plus à ce qu’elles étaient : fautes d’orthographe, expéditeurs douteux, mises en page approximatives… tous ces indices ont disparu.
L’intelligence artificielle permet aux cybercriminels de reproduire avec une précision déconcertante le ton, la présentation et les codes visuels d’un message envoyé par un collègue, un partenaire commercial ou une entreprise de confiance.
Dans ces conditions, même les utilisateurs les plus vigilants peuvent se faire avoir. Voici donc les bons réflexes à adopter.
Quels sont les risques réels ?
L’efficacité d’un e-mail de phishing repose sur un mécanisme simple : créer un sentiment d’urgence afin de court-circuiter le jugement. Il suffit d’un moment de stress ou d’une baisse de vigilance pour tomber dans le piège. Mais que se passe-t-il concrètement après un clic malheureux ?
Vol de données internes
Le premier risque consiste à divulguer des données internes à l’entreprise. Ces informations peuvent sembler anodines, mais elles sont précieuses pour les cybercriminels qui les agrègent afin de préparer des usurpations d’identité, des fraudes à la facture ou encore des arnaques ciblées, souvent déclenchées dans un second temps.
Récupération des identifiants
Une autre technique consiste à inciter l’utilisateur à cliquer sur un lien menant vers une fausse page de connexion imitant celle de l’entreprise ou d’un service utilisé au quotidien. La victime se retrouve alors sur une interface qui reproduit sa messagerie, son outil de comptabilité ou sa plateforme cloud. Tout paraît authentique, du logo à la mise en page. Mais en saisissant ses identifiants, elle les transmet aux attaquants, avec tout ce que ça implique…
Installation d’un logiciel malveillant
Certains liens, en apparence anodins, dissimulent en réalité un logiciel malveillant qui s’exécute discrètement en arrière-plan. On parle alors de « drive-by download ». Il peut s’agir de logiciels espions, de keyloggers enregistrant chaque frappe au clavier, de ransomwares bloquant l’accès aux fichiers, ou encore d’outils d’accès à distance permettant à un tiers de prendre le contrôle de la machine.
Ces gestes qui limitent les dégâts
Vous avez agi un peu vite et, après quelques secondes, vous réalisez que le lien cliqué pouvait être dangereux. L’objectif est alors de limiter l’exposition avant toute propagation.
1. Fermer la page et couper la connexion Internet
Commencez par fermer la page sans cliquer sur aucun autre élément et sans interagir davantage. Une fois la page quittée, il est judicieux de vous déconnecter d’Internet afin d’interrompre tout téléchargement éventuel de logiciel malveillant.
2. Lancez un scan complet du système
Lancez ensuite une analyse complète de votre système avec un outil de sécurité adapté. Bitdefender Ultimate Small Business Security apporte une solution efficace aux TPE qui n’ont pas nécessairement le désir ni le budget d’investir dans un service IT.
3. Changez vos mots de passe
Sécurisez également vos comptes depuis un autre appareil de confiance. Changez en priorité les mots de passe de votre messagerie professionnelle, de vos outils bancaires et de paiement, ainsi que de vos espaces de stockage et de collaboration en ligne.
4. Prévenez vos collaborateurs
Si le lien a été ouvert depuis une messagerie professionnelle ou un système partagé, prévenir les collègues permet d’éviter sa propagation en interne ou vers des clients.
5. Surveillez vos comptes dans la durée
Enfin, assurez un suivi dans la durée pour détecter d’éventuelles activités suspectes. Vérifiez régulièrement vos comptes afin d’identifier des tentatives de connexion inhabituelles ou provenant de lieux inconnus.
Comment mieux se protéger au quotidien ?
Anticiper, c’est déjà se protéger. Mieux vaut donc ne pas attendre d’être victime d’une attaque pour agir et mettre en place des solutions de sécurité adaptées.
Pour les TPE qui ne disposent pas d’un service informatique dédié, il existe aujourd’hui des solutions clés en main capables de couvrir l’essentiel des besoins en cybersécurité au quotidien. Parmi elles, la suite Bitdefender Ultimate Small Business Security se distingue par son approche tout-en-un.
Cette dernière regroupe un panel de fonctionnalités complémentaires qui couvrent la plupart des risques du quotidien, qu’il s’agisse des tentatives de phishing, des logiciels malveillants, des vols d’identifiants ou encore des atteintes à la confidentialité des données :
- Protection anti-arnaques : une IA qui identifie et bloque les tentatives d’escroquerie.
- Protection des e-mails : un filtre contre les campagnes de phishing et les liens frauduleux.
- Détection en temps réel : des alertes immédiates en cas d’activité suspecte ou d’exposition des données.
- Gestionnaire de mots de passe : création et stockage sécurisé des identifiants.
- Surveillance des identités : notification en cas de fuite d’informations liées à votre entreprise.
L’ensemble se contrôle depuis un tableau de bord centralisé, adapté aux petites structures qui ne disposent pas d’une équipe spécialisée. La solution est compatible avec Windows, macOS, iOS, Android et les serveurs Windows, afin de fournir une protection homogène. Il y a même un VPN pour se connecter en déplacement sans exposer les données de l’entreprise.
Pour résumer, on est ici sur une approche clé en main de la cybersécurité, qui répond aux principaux enjeux de protection actuels des entreprises.
- moodEssai 30 jours
- devices1 à 25 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
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