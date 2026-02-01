Le web moderne fonctionne par dépendances. Une page ne charge pas uniquement ce que l’utilisateur et l’utilisatrice voient à l’écran. Elle appelle aussi des bibliothèques externes, des scripts de mesure, des widgets, et parfois des services de support intégrés, ce qui augmente les échanges avec des domaines tiers.

Ces composants ne collectent pas nécessairement des données métier au sens strict, mais ils peuvent récupérer des métadonnées, comme des identifiants techniques, des informations sur l’environnement de navigation, parfois des paramètres d’URL, et plus largement des éléments qui permettent à un service tiers de replacer une action dans un contexte. Dans un environnement professionnel, ce contexte peut suffire à exposer des éléments sensibles sans donner accès au contenu lui-même. Une organisation peut ainsi laisser transparaître des noms de projets, des références internes ou des indicateurs d’activité, simplement parce qu’ils figurent dans des chemins d’accès ou dans la structure d’un outil web.

L’autre grande source d’exposition tient à la manière dont les outils SaaS gèrent l’accès au quotidien. Une fois connecté, le navigateur conserve des éléments de session, comme des cookies ou des jetons, qui servent de preuve technique d’accès et évitent de s’authentifier à chaque action. Par conséquent, un attaquant qui parvient à compromettre un poste n’a plus forcément besoin du mot de passe. Récupérer ou détourner ce qui atteste qu’une personne est déjà authentifiée peut suffire pour accéder aux mêmes interfaces que les équipes et agir au nom d’un compte légitime, ce qui retarde souvent la détection et complique l’enquête post-incident.

À ces risques liés au fonctionnement même du web s’ajoute une réalité plus organisationnelle, celle des outils adoptés en dehors du cadre prévu. Quand une équipe s’appuie, pour dépanner, sur un service de transfert de stockage non homologué, l’organisation ne garde pas toujours une trace exploitable de ce qui a été partagé, ni de qui y a eu accès ensuite. Elle perd alors en maîtrise sur la durée de conservation, la localisation des données et les droits accordés, ce qui complique la révocation rapide lorsque les rôles évoluent, qu’une personne quitte la structure, ou que des informations ont circulé en dehors du périmètre de l’entreprise.