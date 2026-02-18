Dans une TPE ou une PME, on ne parle pas de gestion de parc, de SOC ou de politique de sécurité à trois niveaux. On parle de mails qui circulent entre collègues avec un mot de passe dedans. De tableurs partagés avec tous les accès. De comptes créés à la volée pour un prestataire et jamais supprimés. Et tout cela, sans personne pour piloter le sujet, ni budget pour investir dans des outils spécialisés.

En parallèle, les outils de travail sont de plus en plus accessibles en ligne. On travaille depuis chez soi, dans le train, en coworking ou sur une connexion de passage, avec des services en cloud pour la messagerie, la compta, les devis ou les documents clients. Or, le problème ne réside pas tant dans le nombre d’outils que dans la manière dont on y accède, et depuis où.

Sans chercher à atteindre la perfection, il est possible de faire beaucoup mieux avec très peu en traitant deux angles morts très courants, les identifiants et la connexion, avec des outils conçus pour ces usages, comme Proton Pass for Business ou Proton VPN for Business.