Dans le même temps, on garde un œil sur ce qui se passe. Qui se connecte, quand, d’où, à quoi ? On active les fonctions de journalisation fournies par l’IdP, on configure des alertes simples sur les accès inhabituels, les élévations de privilège ou tout comportement suspect, et on documente un circuit de traitement en cas d’anomalie. Et si les moyens internes manquent, rien n’empêche de s’appuyer sur un prestataire extérieur ou un MSSP, ne serait-ce que pour poser les bons réglages au départ ou recevoir un coup de main en cas d’incident.