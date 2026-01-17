Avec ExpressVPN for Teams, ExpressVPN formalise une offre jusqu’ici gérée de manière assez artisanale via son programme de licences en volume. La promesse est simple et volontairement limitée : centraliser la gestion des accès sans transformer le VPN en outil d’administration à part entière.

L’offre repose sur un tableau de bord unique permettant d’attribuer ou de retirer des licences, de suivre les renouvellements et d’ajouter des utilisateurs en lot. Les membres de l’équipe, eux, continuent d’utiliser les applications ExpressVPN classiques, sans interaction avec l’interface d’administration. La configuration VPN reste invisible côté usage, ce qui constitue précisément l’objectif recherché.

Le modèle de licences se veut progressif, avec un minimum de cinq accès et la possibilité d’en ajouter au fil de l’évolution de l’équipe. ExpressVPN met également en avant une tarification plus souple et des remises liées au volume, ainsi qu’une option d’adresse IP dédiée pour les équipes ayant besoin d’un point de sortie fixe, par exemple pour autoriser plus facilement l’accès à certains services regardants sur la constance de la localisation.

Techniquement, rien de nouveau sous le capot. ExpressVPN for Teams s’appuie sur les mêmes fondations que l’offre grand public, avec les protocoles Lightway, WireGuard ou OpenVPN, le chiffrement AES-256 (ChaCha20-Poly1305 pour WireGuard) et la technologie TrustedServer, le tout sous la même politique de non-conservation des logs. Il ne s’agit donc pas d’un produit distinct, mais d’un cadre de gestion adapté à un usage collectif.