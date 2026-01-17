Avec ExpressVPN for Teams, le fournisseur amorce un virage longtemps évité vers les usages professionnels. Une évolution qui dépasse le simple lancement de produit et qui s’inscrit dans un mouvement plus large, déjà engagé par Proton VPN, où les acteurs grand public cherchent à répondre aux besoins concrets des petites équipes et des structures hybrides.
Pendant longtemps, les VPN grand public se sont cantonnés à des usages individuels, quitte à laisser les équipes bricoler avec des abonnements personnels partagés tant bien que mal. Mais à mesure que le télétravail s’est installé, que les organisations se sont fragmentées et que les frontières entre usage personnel et professionnel se sont estompées, cette approche a montré ses limites. Le lancement d’ExpressVPN for Teams illustre un changement de posture assumé. Sans basculer vers des solutions d’entreprise lourdes, certains fournisseurs tentent désormais de proposer un entre-deux plus adapté aux réalités des petites structures.
ExpressVPN structure enfin l’usage en équipe
Avec ExpressVPN for Teams, ExpressVPN formalise une offre jusqu’ici gérée de manière assez artisanale via son programme de licences en volume. La promesse est simple et volontairement limitée : centraliser la gestion des accès sans transformer le VPN en outil d’administration à part entière.
L’offre repose sur un tableau de bord unique permettant d’attribuer ou de retirer des licences, de suivre les renouvellements et d’ajouter des utilisateurs en lot. Les membres de l’équipe, eux, continuent d’utiliser les applications ExpressVPN classiques, sans interaction avec l’interface d’administration. La configuration VPN reste invisible côté usage, ce qui constitue précisément l’objectif recherché.
Le modèle de licences se veut progressif, avec un minimum de cinq accès et la possibilité d’en ajouter au fil de l’évolution de l’équipe. ExpressVPN met également en avant une tarification plus souple et des remises liées au volume, ainsi qu’une option d’adresse IP dédiée pour les équipes ayant besoin d’un point de sortie fixe, par exemple pour autoriser plus facilement l’accès à certains services regardants sur la constance de la localisation.
Techniquement, rien de nouveau sous le capot. ExpressVPN for Teams s’appuie sur les mêmes fondations que l’offre grand public, avec les protocoles Lightway, WireGuard ou OpenVPN, le chiffrement AES-256 (ChaCha20-Poly1305 pour WireGuard) et la technologie TrustedServer, le tout sous la même politique de non-conservation des logs. Il ne s’agit donc pas d’un produit distinct, mais d’un cadre de gestion adapté à un usage collectif.
Un mouvement déjà engagé par Proton et révélateur d’un besoin intermédiaire
ExpressVPN n’est pas un cas isolé. Proton VPN a lui aussi lancé une offre pensée pour les équipes et les professionnels, Proton VPN for Business, avec une logique similaire. Proposer des outils de gestion et de facturation centralisés, sans basculer vers des infrastructures VPN d’entreprise complexes, souvent surdimensionnées pour des petites structures.
Après avoir étendu leurs offres avec des outils anti-publicité, des protections contre le tracking ou des fonctions de filtrage réseau, les fournisseurs grand public semblent désormais s’attaquer à un angle longtemps laissé de côté. Celui des petites équipes et des organisations hybrides qui travaillent sur des réseaux multiples, alternent entre domicile, espaces partagés et déplacements, et cherchent avant tout de la simplicité. Des entreprises également trop structurées pour continuer à multiplier des abonnements individuels, mais pas suffisamment outillées ou disposées à déployer des solutions VPN d’entreprise classiques, avec gestion fine des politiques, intégration MDM ou supervision avancée.
On peut toutefois s’interroger sur les limites de ce modèle lorsque l’usage dépasse la simple protection de connexions nomades. ExpressVPN est juridiquement basé dans les îles Vierges britanniques, un choix cohérent avec sa politique de non-conservation des logs, mais qui pose question dès lors qu’il s’agit de données professionnelles potentiellement sensibles. Pour certaines structures européennes, notamment celles soumises à des obligations réglementaires strictes ou manipulant des données personnelles encadrées par le RGPD, le transit du trafic via des infrastructures opérées hors de l’Union européenne peut devenir un vrai sujet.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
ExpressVPN propose un niveau de service de premier plan, avec une architecture basée sur la mémoire vive, son protocole maison Lightway et des protections DNS avancées réunies dans son module de protection avancée. Entre ses très bons débits, la stabilité de ses connexions, la qualité de ses applications et une couverture multiplateforme très large, le service reste l’une des valeurs sûres du marché pour celles et ceux qui cherchent un VPN premium, capable d’encaisser un usage intensif au quotidien, y compris en vidéo. La contrepartie tient surtout à des tarifs plus élevés que la moyenne, qui pourront inciter les profils les plus sensibles au budget à se tourner vers des concurrents moins onéreux.
- Performances très élevées et stables
- Protocole maison Lightway, rapide et bien intégré
- Couverture multiplateforme parmi les plus larges
- Applications simples, soignées et rapides à prendre en main
- Protection avancée et gestionnaire de mots de passe Keys intégrés aux offres les plus complètes
- Prix plus élevés que la moyenne du marché
- Moins de réglages avancés que certains concurrents, notamment sur macOS