Au bureau, le réseau est cadré. L’organisation pilote l’architecture, la sortie Internet, les équipements, au minimum les règles de contrôle des flux et de supervision. En mobilité, en revanche, on s’appuie sur des infrastructures pensées pour un usage générique, avec des niveaux de maintenance et de segmentation très variables, rarement alignés sur des usages professionnels sensibles.

En espace de coworking, par exemple, le point délicat tient à la routine. On revient au même endroit, on se reconnecte au même réseau, et l’habitude finit par gommer les vérifications. Or l’environnement reste partagé, avec des équipements mutualisés, des paramètres qui peuvent évoluer sans que vous le sachiez, et une administration réseau sur laquelle l’entreprise n’a aucune visibilité. Sans même parler d’attaque ciblée, ce type de réseau expose les postes à ce qui y circule, y compris à des terminaux déjà compromis.

En déplacement, c’est encore plus trivial. Une 4G qui décroche, une visio qui démarre, un fichier à récupérer, et le Wi-Fi devient le plan B par défaut. Dans l’urgence, on se connecte à ce qui fonctionne. Le contexte pousse à accepter vite, parfois sur un réseau au nom familier, parfois sur le premier “gratuit” disponible, sans réellement savoir comment il est configuré ni ce qui est connecté à côté.

En télétravail, l’environnement paraît souvent plus sûr, et il l’est généralement, mais les réseaux domestiques sont de plus en plus chargés en objets connectés peu maintenus et rarement isolés. Et quand ces équipements partagent le même segment que le poste de travail, une compromission dans l’écosystème domestique peut rejaillir sur la machine professionnelle.

Au final, ces trois situations posent le même type de problème. Les réseaux sont utilisés comme s’ils étaient des extensions du réseau d’entreprise, alors qu’ils ne sont ni administrés, ni maintenus, ni segmentés avec les mêmes exigences. Et plus les équipes alternent entre ces contextes, plus il devient difficile de garantir un niveau de protection homogène.