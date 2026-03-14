Les modèles d'arnaques à base d'intelligence artificielle (IA) se démultiplient. Or, malheureusement pour nous, ils fonctionnent plutôt bien. Et pour cause, les meilleures IA ont des capacités redoutables à générer des visages plus familiers que nature.
Cela est également leur point faible. Car même si les humains, auront des difficultés à reconnaitre un visage généré par l'intelligence artificielle (et le faux profil qui se cache derrière), quelques détails permettent de reprendre la main.
Des traits trop proches de la « perfection », une symétrie digne d'une statue de maître, l'IA se fait trahir par sa tendance à vouloir donner à ses portraits une absence de défaut.
Plus encore, vous pouvez vous faire accompagner, au quotidien, par une suite de cybersécurité suffisamment robuste pour vous aider à dénicher les arnaques à l'IA les mieux élaborées.
Bitdefender face aux arnaques IA :
- Fonctionnalité Scam Copilot disponible
- Protection robuste contre les virus les plus sophistiqués
- Jusqu'à 5 appareils simultanément connectés
Oui, l'IA peut facilement être détournée à des fins malveillantes
Des visages plus vrais que nature pour mieux vous trahir
Des chercheurs de l'université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ont voulu éprouver les capacités humaines concernant la détection des visages générés à l'aide d'une intelligence artificielle (IA) face à des portraits ayant été réellement pris.
Les échantillons ont impliqué des individus identifiés comme bien meilleurs que la moyenne sur ce point, ainsi qu'un groupe d'autres humains motivés par l'idée de prendre part à une telle expérience.
Au total, 200 photos, 100 ayant été réellement prises, et 100 générées par IA, ont été soumises aux deux groupes. Et, concernant les résultats, l'échantillon des « super-reconnaisseurs » a obtenu 57% de justesse, soit près de 6 photos sur 10 correctement identifiées.
Si ce résultat peut apparaitre comme encourageant concernant une capacité humaine à dénicher le vrai du faux dans ce que l'IA peut générer, ce n'est supérieur que de 7 points au hasard (fixé à 50% de chances d'avoir juste ou non).
Plus encore, l'échantillon des « déterminés » à participer à cette expérience scientifique ne dépasse pas le score de 43% de photos correctement identifiées.
Autrement dit, les scammers sont toujours dangereux, car plus de la moitié des arnaques potentielles basées sur l'IA ne sont pas détectées par les humains. Ces derniers ont en plus été placés dans des conditions propices, en comparaison avec leur quotidien.
Pourtant, un autre point positif est que le visage généré par IA, derrière lequel se cache l'arnaqueur, est bien souvent trop parfait. L'intelligence artificielle, à partir de tous les échantillons dont elle dispose pour générer, s'attèle à donner un résultat souvent trop « parfait ».
Des visages trop harmonieux, voire symétrique, sans trace de vie ou encore de caractéristiques liées à l'âge, sont à souligner.
Ces fonctionnalités sont pensées pour vous aider
Bitdefender choisit de vous aider à vous prémunir des arnaques liées à l'IA. Cela, déjà, avec sa fonctionnalité Scamio, que vous pouvez gratuitement solliciter depuis son site Web.
L'objectif est de passer au peigne fin tout lien ou même message pouvant constituer une potentielle arnaque. Une fois votre requête envoyée, Scamio vous livre, en quelques secondes, son verdict. Vous adoptez ainsi un sain réflexe de cybersécurité.
Autre point phare, la suite Bitdefender Premium Security accueille la fonctionnalité Scam Copilot. Comme son nom l'indique, ce compagnon filtre en temps réel votre activité pour dénicher toute arnaque potentielle.
Basé sur une intelligence artificielle mise au point par Bitdefender, Scam Copilot peut vous accompagner sur vos ordinateurs (macOS, Windows), comme votre smartphone sous Android, pour vous prémunir des arnaques.
Cela, aussi bien dans les e-mails, que les messages que vous recevez, ou encore les sites Web que vous visitez. Le tout, couplé à l'un des meilleurs antivirus du marché, notamment pour faire face aux menaces en ligne les plus diverses.
- moodEssai 30 jours
- devices1 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Optimisez votre cybersécurité, vers un monde numérique plus sûr
Bitdefender Premium Security vous aide également à éviter que vos comportements en ligne ne soient épiés grâce à un Anti-Traqueur, mais aussi le VPN de Bitdefender compris avec un trafic illimité.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pouvez dès à présent renforcer votre cybersécurité à moindres frais grâce à une première année d'abonnement à -36% pour Bitdefender Premium Security.
Avec cette réduction calculée sur le prix de renouvellement, vous obtenez ainsi vos 12 premiers mois de souscription à seulement 69,98€ l'année, pour 5 appareils simultanément connectés qui plus est.
Vous pouvez ensuite conserver, à votre guise, votre abonnement à Bitdefender Premium Security. Dans tous les cas, 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus.
Enfin, s'il y a de nombreuses bonnes raisons de faire confiance à Bitdefender pour renforcer votre cybersécurité, c'est aussi parce que cette structure s'investit pour informer, au sens large, sur les enjeux relatifs à un monde numérique plus sûr.
Preuve en est avec sa dernière campagne, lancée lors du Mois de la Cybersécurité 2025, au sujet des arnaques IA, ces dernières touchant, par exemple, quasiment un Américain sur trois sur la seule année 2024.
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Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public