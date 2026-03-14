Cela est également leur point faible. Car même si les humains, auront des difficultés à reconnaitre un visage généré par l'intelligence artificielle (et le faux profil qui se cache derrière), quelques détails permettent de reprendre la main.

Des traits trop proches de la « perfection », une symétrie digne d'une statue de maître, l'IA se fait trahir par sa tendance à vouloir donner à ses portraits une absence de défaut.

Plus encore, vous pouvez vous faire accompagner, au quotidien, par une suite de cybersécurité suffisamment robuste pour vous aider à dénicher les arnaques à l'IA les mieux élaborées.