À l’approche de la Coupe du Monde, les projecteurs ne sont pas uniquement braqués sur les stars du ballon rond. Les enjeux financiers sont tels que l’événement attire aussi des cybercriminels bien décidés à transformer l’euphorie collective en terrain de chasse.
Les grands événements mondiaux comme la Coupe du Monde sont une aubaine pour les cybercriminels.
Sur une période très courte, des millions d’internautes affluent vers les mêmes plateformes pour s’informer, acheter des billets, organiser leurs déplacements ou participer à des concours liés à la compétition. Cette concentration massive de trafic crée un terrain idéal pour les attaques.
Phishing, spams, emails frauduleux… Les menaces se multiplient à mesure que l’événement approche. Mais au-delà de la compétition elle-même, ces risques sont omniprésents au quotidien.
Alors, comment se protéger pendant l'événement comme le reste de l’année ?
Les bons réflexes face aux pièges en ligne
Face à ces menaces, la vigilance demeure la meilleure protection.
Avant tout achat ou inscription, prenez quelques secondes pour vérifier l’adresse exacte du site internet consulté. Les cybercriminels utilisent souvent des noms de domaine très proches des sites officiels afin de tromper les internautes.
De même, évitez de cliquer sur des liens reçus par e-mail, SMS ou via les réseaux sociaux, y compris lorsqu’ils semblent provenir d’une source fiable ou d’un contact de confiance. Un cadeau exclusif, une offre de dernière minute ou un billet peuvent masquer une tentative de phishing.
Autre point de vigilance, les promotions un peu trop alléchantes. Lorsqu’une offre semble trop belle pour être vraie, elle l’est souvent…
Si vous vous connectez depuis une fan zone, un hôtel, un aéroport ou tout autre réseau Wi-Fi public, l’utilisation d’un VPN permet de sécuriser vos échanges et de réduire les risques d’interception de données.
Enfin, la double authentification sur les comptes sensibles (messagerie, banque, réseaux sociaux) constitue une barrière supplémentaire contre les intrusions.
Des outils gratuits contre les arnaques
Outre toutes ces bonnes pratiques, le mieux est de s’appuyer sur une solution de cybersécurité. Les outils modernes permettent d’identifier automatiquement des liens suspects, des fichiers malveillants ou des tentatives de fraude, notamment celles soutenues par l’intelligence artificielle.
Ils agissent comme un filet de sécurité complémentaire. Qui plus est, certaines plateformes proposent des fonctionnalités accessibles gratuitement qui s’avèrent très utiles au quotidien. Scamio : l’assistant anti-arnaque alimenté par l’IA . Vous recevez un SMS étrange ? Un e-mail inhabituel ? Un QR code dont vous doutez ? Scamio agit comme un assistant de cybersécurité disponible à la demande. Il suffit de lui transmettre l’élément suspect pour obtenir une analyse rapide de la menace potentielle.
Au-delà de la simple détection, l’outil fournit également des recommandations personnalisées afin d’adopter les bons réflexes face aux nouvelles formes d’escroqueries numériques.
Link Checker : vérifier une URL avant de cliquer . Les faux sites web sont aujourd’hui l’une des méthodes les plus utilisées pour voler des données personnelles ou bancaires. Link Checker permet d’évaluer la fiabilité d’une URL et ainsi de réduire les risques de phishing ou de vol de données personnelles, notamment lors d’achats en ligne ou de réservations liées à des événements majeurs.
Reverse Phone : identifier les appels suspects. Les arnaques téléphoniques continuent de progresser, notamment à travers le démarchage frauduleux et les faux services clients. L’outil Reverse Phone permet de vérifier gratuitement un numéro inconnu afin d’obtenir des informations sur son origine et son niveau de fiabilité. Une solution pratique pour distinguer rapidement un appel légitime d’une tentative de spam ou d’escroquerie.
Une protection renforcée avec Bitdefender Premium Security
Pour les utilisateurs souhaitant bénéficier d’une protection plus complète, Bitdefender Premium Security figure parmi les solutions les plus performantes du marché.
Réputée pour sa réactivité face aux menaces traditionnelles (virus, malwares et ransomwares), la suite de cybersécurité est aussi conçue pour faire face aux nouvelles formes d’escroqueries numériques.
Son module Scam Protection Pro centralise un ensemble d’outils permettant de détecter, analyser et bloquer les tentatives de fraude avant qu’elles ne causent des dommages :
- Des alertes en temps réel sur les campagnes émergentes ;
- La surveillance des boîtes Gmail et Outlook ;
- Une protection contre les SMS frauduleux ;
- Le blocage des notifications malveillantes ;
- L’analyse des échanges suspects sur WhatsApp, Messenger, Telegram et Discord ;
- Une protection contre les fraudes lors des achats et transactions en ligne ;
- Scamio Pro : la version la plus avancée de l’assistant anti-arnaque.
En complément de cet ensemble de protections, Bitdefender Premium Security intègre également un bloqueur de publicités, un gestionnaire de mots de passe, un système de détection des fuites de données ainsi que des fonctionnalités de contrôle parental.
L’ensemble forme une solution tout-en-un particulièrement complète, capable de répondre aux principaux besoins de cybersécurité des utilisateurs dans un seul environnement.
- moodEssai 30 jours
- devices1 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public