Les grands événements mondiaux comme la Coupe du Monde sont une aubaine pour les cybercriminels.

Sur une période très courte, des millions d’internautes affluent vers les mêmes plateformes pour s’informer, acheter des billets, organiser leurs déplacements ou participer à des concours liés à la compétition. Cette concentration massive de trafic crée un terrain idéal pour les attaques.

Phishing, spams, emails frauduleux… Les menaces se multiplient à mesure que l’événement approche. Mais au-delà de la compétition elle-même, ces risques sont omniprésents au quotidien.

Alors, comment se protéger pendant l'événement comme le reste de l’année ?