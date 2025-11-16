Le Black Friday concentre un volume d’achats exceptionnel sur une période très courte, ce qui pousse à valider des décisions plus vite qu’à l’accoutumée. On jongle entre comparaisons d’offres, créations de comptes, moyens de paiement enregistrés ou adresses de livraison, souvent depuis un smartphone. Ce rythme soutenu multiplie les manipulations sensibles en quelques minutes, ce qui accroît mécaniquement le risque d’erreur.

À l’échelle d’un foyer, l’attention se relâche parfois face à l’urgence, surtout lorsque les stocks affichent « dernières pièces » ou que la promotion se termine dans les heures qui suivent. Les vérifications rapides deviennent superficielles, et l’usurpation d’identité visuelle passe alors plus facilement.

La dispersion des environnements de travail et de vie numérique pèse aussi dans la balance. Entre le domicile, le bureau, le train, un café ou l’hôtel, les connexions se font depuis des réseaux aux niveaux de sécurité très variables. Les identifiants personnels, indispensables pour passer commande ou accéder à un espace client, transitent ainsi sur des infrastructures qu’on ne maîtrise pas. Une situation qui favorise la compromission d’un compte, surtout si le même mot de passe sert à plusieurs services.

Enfin, les sollicitations se multiplient. Notifications, mails de confirmation, suivis de livraison et relances commerciales s’entremêlent. Dans ce flux, un message frauduleux imitant un service connu peut obtenir une réaction impulsive.