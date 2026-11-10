Dans notre test du Sony WH-1000XM6, nous lui avons attribué la note de 9 sur 10 et salué son confort, son isolation et son rendu sonore puissant mais maîtrisé. Grâce à son mode transparence, vous pouvez aussi entendre une conversation à proximité sans retirer le casque. Vous pouvez régler de nombreux paramètres depuis l’application Sony Sound Connect.

Côté autonomie, Sony annonce jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée. Avec un adaptateur secteur USB Power Delivery compatible, trois minutes de recharge permettent de regagner jusqu’à trois heures d’écoute, ce qui limite les risques de se retrouver en panne de batterie.