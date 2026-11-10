Bien connu des amateurs de réduction de bruit active, le casque sans fil Sony WH-1000XM6 bénéficie d’une réduction chez AliExpress durant le 11.11. Il est possible de l’obtenir pour 365,48 € en utilisant le code promo CLU24.
Un casque à réduction de bruit active peut s’avérer très utile dans les transports en commun, dans un open space ou même en télétravail à la maison. Si vous n’êtes pas encore équipé, le 11.11 d’AliExpress peut vous permettre d’investir dans le casque Sony WH-1000XM6, qui passe à 365,48 € en activant le code promo CLU24 au moment de valider votre panier. La livraison est annoncée gratuite depuis l’Allemagne.
Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM6 est disponible à 365,48 € chez AliExpress avec le code promo CLU24.
Pourquoi choisir le casque Sony WH-1000XM6 ?
- Pour sa réduction de bruit : le processeur QN3, associé à 12 microphones, adapte l’atténuation à l’environnement.
- Pour son format pliable : le casque se replie pour se ranger dans son étui et faciliter son transport.
- Pour la connexion multipoint : il peut rester connecté à un ordinateur et à un smartphone, ce qui est pratique pour passer de la musique aux appels.
Un casque conçu pour les longues sessions d’écoute
Dans notre test du Sony WH-1000XM6, nous lui avons attribué la note de 9 sur 10 et salué son confort, son isolation et son rendu sonore puissant mais maîtrisé. Grâce à son mode transparence, vous pouvez aussi entendre une conversation à proximité sans retirer le casque. Vous pouvez régler de nombreux paramètres depuis l’application Sony Sound Connect.
Côté autonomie, Sony annonce jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée. Avec un adaptateur secteur USB Power Delivery compatible, trois minutes de recharge permettent de regagner jusqu’à trois heures d’écoute, ce qui limite les risques de se retrouver en panne de batterie.
Une solution complète, mais qui oublie l’USB Audio
Le WH-1000XM6 est un modèle d’isolation et d’ergonomie, et sa connexion à deux appareils contribue à sa polyvalence. Le point un peu dommage, c’est que l’écoute filaire passe uniquement par la prise jack 3,5 mm. Si votre smartphone en est dépourvu, il vous faudra un adaptateur audio compatible pour brancher le câble fourni.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit et mode transparence convaincants.
- Structure pliable et étui de transport fourni.
- Bluetooth multipoint pour deux appareils.
❌ Les limites
- Pas de transmission audio par USB-C.
- Qualité sonore moins convaincante en filaire lorsque le casque est éteint.
Avec le code promo CLU24, le Sony WH-1000XM6 revient à 365,48 €, avec une livraison gratuite depuis l’Allemagne.
À 365,48 €, le casque sans fil Sony WH-1000XM6 est une valeur sûre si vous cherchez régulièrement à vous isoler pour travailler ou écouter de la musique. La remise a surtout de l’intérêt si vous passez plusieurs heures par jour dans les transports ou en open space, où son confort et sa réduction de bruit peuvent faire la différence.
Reste que, malgré la réduction, son prix demeure élevé. Si vous ne comptez pas en avoir un usage intensif, un casque moins cher peut davantage convenir à vos besoins et à votre budget.
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