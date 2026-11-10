Les Samsung Galaxy Buds3 Pro sont des écouteurs intra-auriculaires dotés d’embouts en silicone. Ces derniers contribuent au maintien dans l’oreille et atténuent déjà une partie des bruits extérieurs. La réduction active du bruit prend le relais et s’ajuste à l’environnement. Chaque écouteur intègre deux haut-parleurs pour restituer les graves et les aigus. L’Audio 360 est aussi disponible sur les appareils Samsung compatibles.

Côté autonomie, Samsung annonce jusqu’à six heures d’écoute par charge avec la réduction active du bruit, et jusqu’à 26 heures au total grâce aux recharges du boîtier.