Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds3 Pro bénéficient d’une réduction chez AliExpress dans le cadre du 11.11. Avec le code promo CLU24, ils reviennent à 120,39 €, livraison offerte.
Le Singles’ Day, ou 11.11, est une opération promotionnelle à ne pas négliger chez AliExpress. Moins connu que le Black Friday, il réserve pourtant de belles surprises. La preuve avec les Samsung Galaxy Buds3 Pro, qui passent de 144,39 € à 120,39 € grâce au code promo CLU24. Celui-ci retire 24 € dès 139 € d’achat sur les articles éligibles. Que vous ayez un smartphone Samsung ou un autre modèle Android, ces écouteurs offrent une bonne qualité sonore et une réduction active du bruit.
Les Samsung Galaxy Buds3 Pro passent à 120,39 € sur AliExpress avec le code promo CLU24, à saisir avant de valider votre commande.
Pourquoi choisir les Samsung Galaxy Buds3 Pro ?
- Pour leur réduction de bruit : le mode adaptatif ajuste l’isolation en fonction des bruits qui vous entourent.
- Pour leurs commandes sur les tiges : pincez-les pour gérer la lecture ou faites glisser votre doigt pour régler le volume.
- Pour leur boîtier rechargeable sans fil : il suffit de le poser sur un chargeur compatible.
Des écouteurs Samsung qui s’adaptent à votre environnement
Les Samsung Galaxy Buds3 Pro sont des écouteurs intra-auriculaires dotés d’embouts en silicone. Ces derniers contribuent au maintien dans l’oreille et atténuent déjà une partie des bruits extérieurs. La réduction active du bruit prend le relais et s’ajuste à l’environnement. Chaque écouteur intègre deux haut-parleurs pour restituer les graves et les aigus. L’Audio 360 est aussi disponible sur les appareils Samsung compatibles.
Côté autonomie, Samsung annonce jusqu’à six heures d’écoute par charge avec la réduction active du bruit, et jusqu’à 26 heures au total grâce aux recharges du boîtier.
Un intérêt plus évident avec un smartphone Galaxy
Les Buds3 Pro fonctionnent en Bluetooth avec la plupart des smartphones Android, via application Galaxy Wearable. Néanmoins, certaines fonctions avancées, comme la traduction en direct via Galaxy AI, nécessitent un smartphone Galaxy compatible. L'application n'est, en outre, pas disponible sur iPhone.
✅ Les points forts
- Réduction active du bruit adaptative.
- Commandes de lecture et de volume sur les tiges.
- Recharge sans fil du boîtier.
❌ Les limites
- Certaines fonctions réservées aux appareils Galaxy compatibles.
- Pas d’application compatible avec les Buds3 Pro sur iPhone.
Durant le 11.11, les Samsung Galaxy Buds3 Pro passent de 144,39 € à 120,39 € avec le code promo CLU24, et la livraison est offerte.
Si vous possédez un smartphone sous Android, et a fortiori un modèle Samsung Galaxy doté de Galaxy AI, alors les écouteurs Samsung Galaxy Buds3 Pro peuvent vous faciliter la vie en vous permettant de profiter d’un son et d’une isolation phonique de qualité, en plus d’un accès à certaines fonctionnalités spécifiques.
Par contre, si vous possédez un iPhone, mieux vaut vous tourner vers une autre paire d’écouteurs, comme des AirPods, clairement plus adaptés à votre terminal Apple.
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