AliExpress ouvre le mois du Black Friday avec ses promos du Singles’ Day (11.11), et les Galaxy Buds 3 Pro passent sous les 84 € que nous avions relevés à la rentrée. Avec le code 11FR13, ils s’affichent à 79 € : une affaire claire pour un possesseur de smartphone Galaxy, moins évidente sur iPhone, où une partie de leurs fonctions disparaît.
Lancés en juillet 2024, les Galaxy Buds 3 Pro ont inauguré chez Samsung un design à tige et un haut-parleur à deux voies doté d’un tweeter planaire. Sur AliExpress, ils passent à 79 € avec le code 11FR13, face à un prix barré de 154,11 € propre au marchand.
Le repère le plus parlant est ailleurs : à la rentrée, nous les avions relayés juste sous les 84 € sur la même plateforme. L’offre vise d’abord les possesseurs de smartphone Galaxy, les seuls à profiter de toutes leurs fonctions. Le code est annoncé jusqu’au 18 novembre, une période qui couvre le Singles’ Day du 11.11, en plein mois du Black Friday.
Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont à 79 € au lieu de 154,11 € chez AliExpress, à condition d’utiliser le code 11FR13.
Pourquoi choisir les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?
- Un son plus détaillé sur Galaxy : Le haut-parleur à deux voies et ses deux amplificateurs profitent du codec Samsung SSC UHQ, qui monte jusqu’à 24 bits et 96 kHz avec un smartphone Galaxy compatible. Sur un autre appareil, ils se contentent de l’AAC ou du LC3.
- Une réduction de bruit qui s’adapte : L’ANC adaptative ajuste le filtrage à votre environnement, et la détection vocale bascule en mode ambiant dès que vous prenez la parole. La détection des sirènes fait de même quand un véhicule d’urgence approche.
- Un format qui suit le sport : Certifiés IP57, ils résistent à la poussière et à une immersion temporaire, donc à la sueur comme à une averse. Chaque écouteur pèse 5,4 g.
Du métro à la salle de sport, ce que changent ces écouteurs
Dans les transports, la réduction de bruit adaptative atténue le bruit d’un train ou d’un bus sans réglage manuel, et la détection vocale évite de retirer un écouteur pour répondre à quelqu’un. Samsung annonce six heures d’écoute avec l’ANC active, et jusqu’à 26 heures avec le boîtier, qui se recharge en USB-C ou sans fil. La tige accueille des commandes gestuelles, dont le réglage du volume, ce qui évite de sortir le téléphone de la poche. En voyage, la fonction Interprète traduit une conversation en temps réel, depuis un Galaxy compatible connecté au réseau.
Le profil idéal possède déjà un Galaxy récent : c’est avec lui que fonctionnent le son 24 bits, l’Interprète et l’appairage simplifié. Sur iPhone, une bonne part de ce qui fait leur intérêt disparaît, et des AirPods s’intègrent mieux à l’écosystème Apple. Les sportifs apprécieront la certification IP57, qui laisse passer une séance sous la pluie.
Face aux Buds 4 Pro et aux autres intras à réduction de bruit
Les Galaxy Buds 3 Pro ne sont plus le haut de gamme de Samsung : dans notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil, ce sont leurs successeurs, les Galaxy Buds 4 Pro, qui figurent, affichés à 152 € lors de sa dernière mise à jour. À 79 €, la génération précédente coûte presque deux fois moins cher, au prix d’un design moins récent. Le même comparatif retient les Nothing Ear (3a) à 91,99 € pour qui ne tient pas à l’écosystème Samsung, quand les Sony WF-1000XM6 et les AirPods Pro 3 dépassent les 200 €.
✅ Les points forts
- Haut-parleur à deux voies avec tweeter planaire et deux amplificateurs
- Réduction de bruit adaptative, détection de la voix et des sirènes
- Certification IP57 et boîtier à recharge sans fil
- Jusqu’à 30 heures d’autonomie avec le boîtier, ANC coupée
- Prix inférieur aux 84 € que nous relevions à la rentrée
❌ Les limites
- Son 24 bits, Interprète et Galaxy AI réservés aux smartphones Galaxy compatibles
- Achat sur AliExpress : version d’import possible, garantie Samsung France non assurée
- Génération remplacée par les Galaxy Buds 4 Pro
- Remise de 49 % calculée sur un prix barré propre au marchand
Le code 11FR13 court pendant le Singles’ Day d’AliExpress, jusqu’au 18 novembre : vérifiez que les Galaxy Buds 3 Pro s’affichent bien à 79 € chez AliExpress avant de valider votre panier.
À 79 €, les Galaxy Buds 3 Pro descendent sous les 84 € que nous avions relayés à la rentrée. Pour ce tarif, ils apportent une réduction de bruit adaptative, un haut-parleur à deux voies et une certification IP57, l’équipement du haut de gamme Samsung de 2024. La remise de 49 % affichée se calcule sur un prix barré propre au marchand : c’est la comparaison avec nos précédents relevés qui fait l’intérêt de l’offre.
Si votre smartphone est un Galaxy, l’achat tient la route, à condition d’accepter une version potentiellement importée et une garantie à vérifier auprès du vendeur. Sur iPhone, des AirPods ou les Nothing Ear (3a) de notre comparatif répondront mieux au besoin. Et si vous tenez à la dernière génération, les Galaxy Buds 4 Pro coûtent près du double.
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