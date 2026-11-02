Lancés en juillet 2024, les Galaxy Buds 3 Pro ont inauguré chez Samsung un design à tige et un haut-parleur à deux voies doté d’un tweeter planaire. Sur AliExpress, ils passent à 79 € avec le code 11FR13, face à un prix barré de 154,11 € propre au marchand.

Le repère le plus parlant est ailleurs : à la rentrée, nous les avions relayés juste sous les 84 € sur la même plateforme. L’offre vise d’abord les possesseurs de smartphone Galaxy, les seuls à profiter de toutes leurs fonctions. Le code est annoncé jusqu’au 18 novembre, une période qui couvre le Singles’ Day du 11.11, en plein mois du Black Friday.