Le Black Friday ne tombe que le 27 novembre, mais Boulanger a déjà ouvert le bal, et l’une des premières offres porte sur un téléviseur sorti cette année. Le TU50M72H fait entrer le MiniLED dans le bas du catalogue Samsung 2026 et repasse sous la barre des 450 € dans sa version 50 pouces, de quoi moderniser un salon sans viser le haut de gamme.
Avec la gamme M72H, Samsung propose sa technologie MiniLED dans l’entrée de gamme de son catalogue 2026. Le modèle de 50 pouces, mis en ligne fin avril 2026, s’adresse avant tout aux foyers qui veulent un vrai gain de contraste pour les films, les séries et le sport.
Pour le lancement de son Black Friday, Boulanger l’affiche à 449 € au lieu d’un prix de référence de 529 €, soit 15 % de remise, sur un produit neuf vendu et expédié par l’enseigne. C’est moins que les 499 € relevés chez Boulanger en juillet, et moins que les prix pratiqués actuellement chez Cdiscount, Darty ou la Fnac, autour de 500 €.
Pourquoi choisir le téléviseur Mini LED Samsung ?
- Un rétroéclairage MiniLED, qui apporte des noirs plus tenus et des hautes lumières mieux maîtrisées qu’un téléviseur LED d’entrée de gamme.
- Trois ports HDMI 2.1 compatibles VRR et ALLM, assez pour brancher une console et deux autres appareils.
- Sept ans de mises à jour gratuites, sécurisées par Knox.
- Les applications des box Bouygues, Free, Orange et SFR, ainsi que la compatibilité AirPlay 2.
- Un indice de durabilité de 8,2 sur 10.
Un 50 pouces taillé pour le salon, pas pour la compétition
Le TU50M72H a un profil assez clair : remplacer un vieux téléviseur Full HD par un modèle 4K qui apporte un vrai gain de contraste, sans viser le haut de gamme. Tizen centralise le streaming et donne accès aux applications des principaux opérateurs, ce qui permet de se passer du décodeur de sa box pour regarder la télévision, tandis qu’AirPlay 2 et le Bluetooth facilitent le partage depuis un téléphone ou l’envoi du son vers un casque. Les tuners TNT, satellite et câble sont aussi de la partie.
Le jeu vidéo est en revanche son point faible. Malgré trois ports HDMI 2.1, le VRR et l’ALLM, Boulanger annonce une fréquence de balayage native de 50 Hz, et la fonction Motion Xcelerator ne monte à 120 Hz qu’en 2K. La rédaction de Clubic estimait déjà que la gamme M72H est bien plus à l’aise avec les films, les séries et le sport qu’avec le jeu à haute fréquence. Côté son, les 20 W intégrés risquent de paraître justes dans une grande pièce, et les amateurs de cinéma noteront l’absence de Dolby Vision et de Dolby Atmos, habituelle chez Samsung. Enfin, le téléviseur ne propose pas de prise casque.
Le Mini LED descend en gamme, et ça se voit à l’écran
Un rétroéclairage plus fin pour mieux tenir les noirs
L’intérêt principal du TU50M72H tient à sa technologie Mini LED Pure Spectrum Vision AI. Le rétroéclairage, composé de diodes bien plus petites que sur un téléviseur LED classique, est piloté plus finement, ce qui permet d’afficher en même temps des noirs profonds et des blancs très lumineux. La dalle 10 bits affiche jusqu’à 1,07 milliard de couleurs, et le processeur Mini LED 4K se charge de la mise à l’échelle des contenus de plus basse définition, un point important quand une bonne partie de la télévision et du streaming n’est pas encore diffusée en 4K.
Sept ans de suivi pour durer
L’autre argument, moins visible mais tout aussi utile, est la durée de suivi. Samsung promet sept ans de mises à jour gratuites et sécurisées par Knox, et Boulanger indique une disponibilité des pièces détachées pendant sept ans à compter de la fabrication. L’assistant Vision AI Companion répond aux questions et propose des suggestions directement depuis le téléviseur, tandis que Bixby se charge des commandes vocales.
✅ Les points forts
- Rétroéclairage MiniLED rare à ce niveau de gamme chez Samsung.
- Trois ports HDMI 2.1 avec VRR et ALLM.
- Sept ans de mises à jour et indice de durabilité de 8,2.
- Applications des box opérateurs et AirPlay 2 intégrés.
❌ Les limites
- Fréquence native de 50 Hz, peu adaptée au jeu exigeant.
- Pas de Dolby Vision ni de Dolby Atmos.
- Son de 20 W un peu juste dans une grande pièce.
- Pas de prise casque.
Le TU50M72H ne s’adresse pas aux joueurs ni aux cinéphiles exigeants, mais il coche l’essentiel pour un salon de taille moyenne qui veut profiter du MiniLED et d’un suivi logiciel long. À 449 €, il fait partie des offres à surveiller de ce Black Friday anticipé, et les retours prolongés jusqu’à fin janvier laissent le temps de l’offrir ou de changer d’avis après les fêtes.
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