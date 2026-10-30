Le TU50M72H a un profil assez clair : remplacer un vieux téléviseur Full HD par un modèle 4K qui apporte un vrai gain de contraste, sans viser le haut de gamme. Tizen centralise le streaming et donne accès aux applications des principaux opérateurs, ce qui permet de se passer du décodeur de sa box pour regarder la télévision, tandis qu’AirPlay 2 et le Bluetooth facilitent le partage depuis un téléphone ou l’envoi du son vers un casque. Les tuners TNT, satellite et câble sont aussi de la partie.

Le jeu vidéo est en revanche son point faible. Malgré trois ports HDMI 2.1, le VRR et l’ALLM, Boulanger annonce une fréquence de balayage native de 50 Hz, et la fonction Motion Xcelerator ne monte à 120 Hz qu’en 2K. La rédaction de Clubic estimait déjà que la gamme M72H est bien plus à l’aise avec les films, les séries et le sport qu’avec le jeu à haute fréquence. Côté son, les 20 W intégrés risquent de paraître justes dans une grande pièce, et les amateurs de cinéma noteront l’absence de Dolby Vision et de Dolby Atmos, habituelle chez Samsung. Enfin, le téléviseur ne propose pas de prise casque.