Il faut vraiment choisir le Xiaomi TV F Pro 32 pouces de 2026 pour l’utiliser comme écran secondaire chez vous, dans une pièce où vous souhaitez qu’il y ait un téléviseur. Mais pas n’importe quoi non plus, un modèle connecté avec Fire TV, Alexa et AirPlay.

Par contre si vous cherchez un petit TV pour jouer à la PS5 ou la Xbox Series, que vous visez la fluidité avec une bonne luminosité, ce n’est clairement pas ce téléviseur qu'il vous faut. Ça reste de la simple HD à 60 Hz pour regarder une vidéo de temps en temps.