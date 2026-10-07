Le Xiaomi TV F Pro 32 pouces est une petite smart TV QLED tout de même, pour le streaming principalement, avec Fire TV, Alexa et AirPlay, qui passe de 229 euros à 149 euros sur Amazon pendant les Jours Flash Prime.
Le Xiaomi TV F Pro 32 que nous vous présentons pendant les Jours Flash Prime est la version 2026 de cette gamme de produits de la marque chinoise. Elle se fait fort de proposer chaque année des TV de différentes sortes dont des entrées de gamme, taillées pour être dans une cuisine ou un bureau, pas vraiment pour être utilisé comme TV principal. Avec Fire TV et les apps de streaming principales, il fait ce qu’on attend de lui, ni plus ni moins, et on ne lui en demande pas plus, surtout pour 149 euros.
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Pourquoi choisir le Xiaomi TV F Pro 32 2026 ?
- Sa dalle QLED ce qui, pour le prix, est rare : d’habitude il faut se contenter d’un LCD classique, là on a une petite montée en gamme, même s’il faut se contenter d’une image 720p.
- Une expérience de streaming aboutie avec Fire OS, Fire TV, Alexa et AirPlay. Vous avez les apps principales, le Store Amazon et la télécommande avec commandes vocales.
- Un système audio 2 x 10 W costaud pour un 32 pouces avec une certification Dolby Audio et DTS-HD, ce qui suffit pour une chambre ou un bureau.
Un TV QLED bien pensé pour une pièce secondaire
Ce téléviseur Xiaomi F Pro 32 pouces version 2026 n’a pas pour vocation de venir s’installer dans votre salon. C’est un téléviseur secondaire, qui ne prend pas de place et qu’on cale facilement quelque part pour avoir un écran connecté dans une autre pièce de la maison. Il est doté d’une dalle QLED de 1 366 x 768 pixels avec une luminosité d’environ 270 nits pour un contraste de 1200:1. Donc la pièce ne doit pas en plus être trop lumineuse. Le téléviseur propose deux ports HDMI, du Wi-Fi double bande, un port USB 2.0 et du Bluetooth 5.0 pour brancher d’éventuels périphériques externes. Mais pour se lancer une vidéo YouTube ou un docu Netflix dans le lit avant de dormir, c'est un bon choix.
Un TV qui fait des sacrifices pour être compétitif
Si on compare ce téléviseur Xiaomi QLED face à des modèles LED à des tailles similaires, comme chez TCL, Hisense ou Samsung, ici on a clairement l’avantage du QLED qui apporte une meilleure qualité d’image. L’interface Fire TV est complète, il est possible d’installer quelques apps tierces, et le son de 2 x 10 W suffit pour un écran de cette taille. Mais il faut accepter une image bloquée en 720p qui n’aura jamais la finesse d’une 4K, même d’entrée de gamme.
✅ Les points forts
- Sa dalle QLED avec une couverture DCI-P3 à 90 %
- L'interface Fire TV complète et fluide
- Le son 2 x 10 W certifié Dolby Audio et DTS-HD
- Une connectivité complète
- Son prix compétitif, surtout en promo
❌ Les limites
- La résolution limitée à 720p
- La luminosité modeste
- La gestion USB native perfectible, il faut télécharger une app sur le Store pour avoir mieux
- Pas de Dolby Vision ni de HDR10+
- Un téléviseur pas conçu pour le gaming exigeant
Le téléviseur Xiaomi F Pro 32" 2026 à 149 € c’est seulement jusqu’au 7 octobre 2026 sur Amazon
Il faut vraiment choisir le Xiaomi TV F Pro 32 pouces de 2026 pour l’utiliser comme écran secondaire chez vous, dans une pièce où vous souhaitez qu’il y ait un téléviseur. Mais pas n’importe quoi non plus, un modèle connecté avec Fire TV, Alexa et AirPlay.
Par contre si vous cherchez un petit TV pour jouer à la PS5 ou la Xbox Series, que vous visez la fluidité avec une bonne luminosité, ce n’est clairement pas ce téléviseur qu'il vous faut. Ça reste de la simple HD à 60 Hz pour regarder une vidéo de temps en temps.
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