Le premier argument concerne la légèreté de Vega OS. Construit sur une base Linux, il consomme moins de ressources qu'Android et permet à Amazon de produire des appareils moins coûteux à fabriquer. Le Fire TV Stick 4K Select, premier modèle équipé de ce système, se contente de 1 Go de RAM, tout en faisant tourner l'assistant Alexa+ et l'interface habituelle. Il n'en reste pas moins que si les coûts de production ont été réduits, les tarifs des appareils sous Vega OS ne sont, pour l'instant, pas nettement inférieurs à ceux des anciens modèles sous Android.

Le second argument concerne la sécurité. Marcuss explique que la fin du sideloading, c'est-à-dire l'installation d'applications en dehors du magasin officiel, réduit les risques d'installer des applications malveillantes. Le dirigeant reconnaît que ce constat ne concerne pas spécifiquement Fire TV, mais l'ensemble des plateformes ouvertes.

Évidemment, pour Amazon, il s'agit aussi de freiner les usages illégaux et de répondre à la pression exercée par les ayants droit. Avec Vega OS, les fichiers APKs Android ne sont plus compatibles, et les applications comme Kodi, XCIPTV ou TiviMate devront être portées et validées par Amazon pour apparaître sur le nouvel Appstore.

Au final, l'utilisateur se retrouve avec un écosystème d'applications nettement moins développé. Au Royaume-Uni, les appareils sous Vega OS proposent environ 3000 applications contre 40 000 sur les clés Fire OS classiques. Pour combler ce manque, Amazon diffuse certains services depuis le cloud, une solution provisoire dont la gratuité pour les développeurs devait initialement prendre fin après neuf mois. Marcuss affirme qu'aucune échéance n'est fixée pour faire payer les développeurs, sans toutefois s'engager sur un maintien gratuit à long terme.

Mais alors, que gagne-t-on vraiment avec un appareil Vega OS plutôt qu'un modèle Android ? Le représentant d'Amazon semble avoir peiné à trouver des arguments. Il a simplement affirmé que la quasi-totalité du contenu regardé par les clients est toujours accessible, avant de pointer le retour récent des applications VPN comme preuve d'un catalogue en progression.