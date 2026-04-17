Amazon n’a jamais eu une gamme de Fire TV Stick aussi difficile à lire. Entre un modèle 4K Select qui inaugure une nouvelle génération logicielle et des 4K Plus et 4K Max qui semblent simplement prolonger l’existant, la frontière est floue. Pourtant, derrière cette proximité apparente, les différences sont loin d’être anecdotiques.
Pour ce test, les deux sticks TV ont été utilisés dans diverses configurations : sur moniteur PC, téléviseur comme vidéoprojecteur. Nous avons également accompagné l’expérience par deux Echo Dot Max pour la partie audio. Alors, quelles sont les limites propres à ces deux Fire TV Stick, et quelles sont leurs qualités ? On vous donne notre avis ci-dessous.
- Interface fluide et stable
- Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos
- Connectivité Wi-Fi 6
- Système plus ouvert et évolutif
- Toujours limité à 8 Go de stockage, vite contraignant
- Interface très orientée Amazon, parfois envahissante
- Peu d’évolution face aux générations précédentes
Meilleurs prix
- Un système qui se démarque par sa légèreté
- Prix particulièrement agressif, difficile à battre
- Prise en main immédiate, sans complexité
- Suffisant pour un usage streaming classique
- Un fonctionnement plus rigide, avec peu de marge d’évolution
- Moins fluide dès que l’on multiplie les usages
- Pas de Dolby Vision ni Dolby Atmos
- Écosystème fermé qui limite les possibilités
Une base commune qui masque des choix techniques différents
À première vue, tout est identique. Même emballage, même format compact, même télécommande, même logique d’installation. Amazon ne cherche pas à différencier visuellement ses produits, ce qui entretient volontairement une forme de confusion. Pourtant, sous le capot, les choix opérés ne racontent pas la même histoire.
Le Fire TV Stick 4K Select repose en effet sur une plateforme modeste, pensée pour contenir les coûts. Vu les promotions très régulières sur ce modèle, disponible pour seulement 28 € à l’heure d’écrire ces lignes, on comprend mieux ce choix d’un stick volontairement simple et accessible. Le processeur quad-Core cadencé à 1,7 GHz assure l’essentiel et les 8 Go de stockage suffisent pour un usage orienté streaming. En bref, c’est une architecture qui privilégie la simplicité.
|Fire TV Stick 4K Plus
|Fire TV Stick 4K Select
|Système
|Fire OS (base Android)
|Vega OS (Linux)
|Processeur
|Quad-core 1,7 GHz
|Quad-core 1,7 GHz
|Mémoire / stockage
|8 Go
|8 Go
|RAM
|2 Go
|1 Go
|HDR
|Dolby Vision + HDR10+
|HDR10+ / HDR10
|Audio
|Dolby Atmos
|Dolby Audio
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 5
|Apps
|Catalogue large
|Catalogue plus limité
|Positionnement
|Polyvalent / évolutif
|Usage simple
Le 4K Plus, sans révolutionner la formule, s’appuie sur une base un peu plus solide. La différence réside surtout au niveau de la RAM avec 2 Go de mémoire contre 1 Go sur la version Select. Le gap de performances ne saute pas immédiatement aux yeux, mais il se ressent dans les moments où le système est sollicité. La navigation entre plusieurs applications, le chargement de contenus lourds ou encore la gestion de flux 4K HDR mettent en évidence un comportement plus stable, plus constant. À cela s’ajoute une connectivité plus moderne, notamment avec le Wi-Fi 6, qui prend tout son sens dans un environnement domestique saturé.
Au-delà de ces différences, les deux sticks proposent un socle technique relativement complet pour ce type de produit. La compatibilité avec les codecs modernes, dont l’AV1, permet d’anticiper l’évolution des plateformes de streaming, tout en optimisant la bande passante sur certains contenus.
La connectivité reste également classique mais efficace, avec la prise en charge du Bluetooth pour connecter un casque, une manette ou d’autres accessoires, ainsi que le HDMI-CEC qui permet de piloter le téléviseur directement depuis la télécommande du stick. Des fonctions devenues standard, mais qui participent à une expérience fluide et intégrée.
Au final, ce que nous aurions vraiment aimé, c’est voir aussi une différenciation côté stockage. Avec seulement 8 Go (mais seulement 4,6 Go d’espace libre en réalité), le Fire TV Stick 4K Plus nous laisse un peu sur notre faim, surtout à l’heure où des alternatives assez proches en termes de tarifs proposent 32 Go de mémoire, à l’image du Thomson GoCast 152. Un rôle finalement rempli par le Fire TV Stick 4K Max…
Vega OS : une transition structurante pour Amazon
Le véritable tournant de cette génération ne se situe pas dans le matériel, mais dans le logiciel. Avec le Fire TV Stick 4K Select, Amazon amorce une transition vers Vega OS, un système maison basé sur Linux, qui marque une rupture avec l’écosystème Android.
Sur le papier, la promesse est séduisante car le système se veut plus léger à faire tourner, mieux optimisé et, de son côté, Amazon profite d’un système beaucoup plus encadré. Dans les faits, cette évolution se traduit surtout par un environnement plus fermé. L’interface reste familière, presque indistinguable de Fire OS, mais les possibilités d’extension sont nettement réduites.
Ce changement n’impacte pas immédiatement l’utilisateur qui se contente des grandes plateformes de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+ ou YouTube fonctionnent parfaitement. La première conséquence concerne les applications. Sur Fire OS, il est encore possible d’installer des APK, d’accéder à des applications non officielles ou d’utiliser certaines solutions alternatives autour de Plex, Kodi ou d’autres usages avancés. Sur Vega OS, cette porte se referme. L’installation d’applications est strictement dépendante du catalogue validé par Amazon, ce qui réduit mécaniquement les possibilités.
Le second point concerne la flexibilité globale du système. Fire OS, malgré son orientation très marquée vers les services Amazon, conserve une certaine souplesse héritée d’Android. Vega OS, à l’inverse, impose une logique beaucoup plus fermée, où l’utilisateur s’adapte à l’écosystème plutôt que l’inverse. Ce choix n’a rien d’anodin. Souvent pointé du doigt en raison du business qui a pu avoir lieu autour des Stick TV (revendus sous le manteau avec des applications IPTV pirates installées), Amazon cherche à reprendre le contrôle total de sa plateforme, quitte à sacrifier une partie de la liberté qui faisait l’intérêt des Fire TV Stick pour les utilisateurs les plus exigeants.
Une expérience vidéo qui fait la différence sur grand écran
Sur le terrain de la qualité d’image, les deux sticks partagent une base technique solide. La prise en charge des codecs modernes, dont le HEVC, le VP9 ou encore l’AV1, garantit une compatibilité étendue avec les services de streaming actuels. Dans un usage classique, les deux modèles délivrent une image propre, stable, et parfaitement exploitable.
C’est sur la gestion du HDR que le 4K Plus creuse l’écart. La prise en charge du Dolby Vision, en complément du HDR10+, lui permet de tirer parti de contenus mieux optimisés, avec des métadonnées dynamiques qui ajustent le rendu scène par scène. Sur un vidéoprojecteur comme l’AWOL Vision Aetherion Max, ou un téléviseur tel que l’Hisense UR9S (deux produits sur lesquels nous avons connecté les Fire TV Stick) capable de restituer ces nuances, c’est appréciable. Cela se traduit par des contrastes plus subtils, des hautes lumières mieux maîtrisées, et une image globalement plus nuancée.
Le 4K Select, limité au HDR10+, reste parfaitement utilisable, mais se prive de cette finesse supplémentaire. Sur certains contenus, notamment sur Netflix ou Disney+, la différence devient perceptible, surtout dans les scènes à forte dynamique lumineuse.
Audio et intégration : entre promesse et réalité
La gestion audio suit une logique similaire. Le Fire TV Stick 4K Plus prend en charge le Dolby Atmos, ce qui lui permet de s’intégrer dans des configurations plus ambitieuses. Le Select, plus limité, reste cantonné à des formats plus classiques.
Dans le cadre de ce test, les deux sticks ont été associés à une paire d’Echo Dot Max configurée en stéréo. Et contre toute attente, cette solution s’est révélée plus pertinente qu’on pourrait l’imaginer.
Le rendu gagne immédiatement en clarté. Les dialogues sont mieux définis, la scène sonore s’élargit, et l’ensemble devient plus agréable à écouter sur la durée. Cette solution s’est révélée très convaincante sur notre moniteur PC, dépourvu de haut-parleurs, mais elle trouve aussi son intérêt sur téléviseur ou vidéoprojecteur, à moins que ceux-ci ne disposent d’un système audio au-dessus du lot. Malgré tout, il est vrai que les limites apparaissent rapidement. L’absence de spatialisation réelle empêche toute immersion digne d’un système home cinéma, et les basses restent contenues. Ce type de configuration fonctionne, et même plutôt bien, mais il faut la considérer pour ce qu’elle est, une petite touche d’amélioration.
Interface et fonctionnalités
Au quotidien, les deux sticks donnent une impression de fluidité globale. L’interface répond bien, les applications se lancent rapidement, et l’expérience reste agréable. L’interface Fire TV reste fidèle à elle-même, avec une organisation centrée sur les contenus plutôt que sur les applications. Pour autant, Amazon met clairement en avant ses propres services, notamment Prime Video, ainsi que des recommandations issues de partenaires. Si cette approche permet de découvrir rapidement des contenus, elle peut aussi donner une sensation d’encombrement, avec une page d’accueil parfois chargée et peu personnalisable.
L’intégration d’Alexa fait évidemment partie de l’expérience. La télécommande permet de lancer rapidement un contenu, rechercher un film ou piloter certains éléments de l’interface à la voix. Dans les faits, cela fonctionne correctement, notamment pour lancer une application ou un programme précis.
C’est surtout dans un écosystème connecté que cette intégration prend davantage de sens. Les Fire TV Stick peuvent s’intégrer dans un environnement Alexa plus large, avec la possibilité de piloter certains objets connectés ou d’interagir avec d’autres appareils Amazon. Dans notre configuration avec les Echo Dot Max, cette cohérence est bien présente, notamment pour la gestion audio ou certaines commandes vocales simples.
Fire TV Stick : lequel choisir ?
Derrière ces deux produits, Amazon ne propose pas simplement deux niveaux de gamme, mais bien deux philosophies. Le Fire TV Stick 4K Select s’inscrit dans une logique de simplification poussée. Tout est pensé pour aller droit au but : accéder rapidement aux plateformes de streaming, consommer du contenu sans se poser de questions, sans chercher à personnaliser ou à détourner l’usage du produit. Dans cette optique, il remplit parfaitement son rôle. L’installation est rapide, la prise en main immédiate, et les performances suffisent largement pour un usage centré sur les services les plus populaires.
Mais cette simplicité a un revers. En fermant son écosystème, Amazon réduit aussi les perspectives d’évolution. Le 4K Select est un appareil qui fonctionne très bien tant que l’on reste dans le cadre prévu. Dès que l’on cherche à en faire davantage, les limites apparaissent. Elles ne concernent pas uniquement l’impossibilité d’installer certaines applications ou d’accéder à des usages plus avancés, mais aussi des choix techniques plus contraints. Sa mémoire vive limitée impose une gestion plus stricte, sa connectivité, plus classique, se montre parfois moins stable dans des environnements réseau sollicités. Enfin, sur le plan audiovisuel, l’absence de formats comme le Dolby Vision ou le Dolby Atmos le cantonne à une expérience plus standard, suffisante dans l’absolu, mais moins ambitieuse.
Face à lui, le Fire TV Stick 4K Plus adopte une approche plus souple, dans la continuité de ce que proposait Amazon jusqu’ici. Il ne transforme pas radicalement l’expérience, mais il conserve cette capacité à s’adapter aux usages, une différence qui prend de l’importance avec le temps.
Cette polyvalence ne tient pas uniquement à son système plus ouvert. Elle repose aussi sur une base technique un peu plus solide. Avec ses 2 Go de RAM, le Wi-Fi 6 ou encore la prise en charge du Dolby Vision et Dolby Atmos. À l’usage, ces écarts ne sautent pas immédiatement aux yeux. Mais ils s’additionnent, et finissent par dessiner deux expériences distinctes.
Au final, le choix ne se limite pas à une question de prix ou de performances brutes, mais à la manière dont on envisage son usage. Pour un besoin basique, le 4K Select suffit largement. Mais pour qui recherche plus de confort, de stabilité et de possibilités à moyen terme, le 4K Plus s’impose comme le choix le plus cohérent.
Test Amazon Fire TV Stick 4K Plus et 4K Select : l’avis de Clubic
Sans chercher à révolutionner la formule, le Fire TV Stick 4K Plus s’impose comme le modèle le plus équilibré de la gamme. Il conserve ce qui fait la force des Fire TV : une interface maîtrisée, un écosystème riche et une vraie souplesse d’utilisation. À l’usage, sa mémoire plus généreuse et sa connectivité plus moderne apportent un confort réel, notamment dès que l’on sort d’un usage strictement basique. Ajoutez à cela la prise en charge du Dolby Vision et du Dolby Atmos, et l’on obtient un appareil cohérent, capable de s’intégrer dans des configurations variées sans frustration particulière.
- Interface fluide et stable
- Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos
- Connectivité Wi-Fi 6
- Système plus ouvert et évolutif
- Toujours limité à 8 Go de stockage, vite contraignant
- Interface très orientée Amazon, parfois envahissante
- Peu d’évolution face aux générations précédentes
Le Fire TV Stick 4K Select joue une partition différente par rapport au 4K Plus et 4 Max. Son objectif est de proposer une solution simple, accessible et immédiatement opérationnelle pour accéder aux grandes plateformes de streaming. Sur ce point, le contrat est rempli. L’installation est rapide, l’interface familière et les performances suffisantes pour un usage quotidien sans exigence particulière.
Mais derrière cette simplicité se cachent des choix plus restrictifs. Entre une mémoire limitée, une connectivité plus classique et l’absence de formats audio et vidéo avancés, le Select montre rapidement ses limites dès que l’on cherche à aller plus loin. Son système plus fermé renforce cette impression d’un appareil pensé pour rester dans un cadre précis, sans réelle possibilité d’évolution.
- Un système qui se démarque par sa légèreté
- Prix particulièrement agressif, difficile à battre
- Prise en main immédiate, sans complexité
- Suffisant pour un usage streaming classique
- Un fonctionnement plus rigide, avec peu de marge d’évolution
- Moins fluide dès que l’on multiplie les usages
- Pas de Dolby Vision ni Dolby Atmos
- Écosystème fermé qui limite les possibilités
Fiche technique Amazon Fire TV 4K Plus
Résumé
|Processeur
|Quadricœur
|Fréquence du processeur
|1.7GHz
|Stockage
|8Go
|Définition maximale
|4K Ultra HD
|Compatible HDR
|Dolby Vision, HDR10, HDR 10+, HDR, HLG
|Système d'exploitation
|Fire OS
|Wi-Fi
|Oui
|Norme WiFi
|6
Caractéristiques techniques
|Processeur
|Quadricœur
|Fréquence du processeur
|1.7GHz
|Stockage
|8Go
|Définition maximale
|4K Ultra HD
|Compatible HDR
|Dolby Vision, HDR10, HDR 10+, HDR, HLG
|Système d'exploitation
|Fire OS
|Wi-Fi
|Oui
|Norme WiFi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.2
|Assistant vocal
|Alexa
|Ethernet
|Non
|Télécommande
|Oui
Caractéristiques physiques
|Largeur
|30mm
|Hauteur
|90mm
|Profondeur
|14mm
|Poids
|43.5g
Fiche technique Amazon Fire TV Stick 4K Select
Résumé
|Processeur
|Quadricœur
|Fréquence du processeur
|1.7GHz
|Mémoire vive
|1Go
|Stockage
|8Go
|Définition maximale
|4K Ultra HD
|Compatible HDR
|HDR10, HDR10+, HLG
|Système d'exploitation
|Vega OS
|Wi-Fi
|Oui
|Norme WiFi
|5
Caractéristiques techniques
|Processeur
|Quadricœur
|Fréquence du processeur
|1.7GHz
|Mémoire vive
|1Go
|Stockage
|8Go
|Définition maximale
|4K Ultra HD
|Format vidéo
|HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 et AV1
|Format audio
|Audio encodé en Dolby (passthrough HDMI)
|Compatible HDR
|HDR10, HDR10+, HLG
|Système d'exploitation
|Vega OS
|Wi-Fi
|Oui
|Norme WiFi
|5
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5
|Assistant vocal
|Alexa
|Ethernet
|Non
|Télécommande
|Oui
Caractéristiques physiques
|Largeur
|30mm
|Hauteur
|14mm
|Profondeur
|99mm
|Poids
|46.2g