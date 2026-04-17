Derrière ces deux produits, Amazon ne propose pas simplement deux niveaux de gamme, mais bien deux philosophies. Le Fire TV Stick 4K Select s’inscrit dans une logique de simplification poussée. Tout est pensé pour aller droit au but : accéder rapidement aux plateformes de streaming, consommer du contenu sans se poser de questions, sans chercher à personnaliser ou à détourner l’usage du produit. Dans cette optique, il remplit parfaitement son rôle. L’installation est rapide, la prise en main immédiate, et les performances suffisent largement pour un usage centré sur les services les plus populaires.



Mais cette simplicité a un revers. En fermant son écosystème, Amazon réduit aussi les perspectives d’évolution. Le 4K Select est un appareil qui fonctionne très bien tant que l’on reste dans le cadre prévu. Dès que l’on cherche à en faire davantage, les limites apparaissent. Elles ne concernent pas uniquement l’impossibilité d’installer certaines applications ou d’accéder à des usages plus avancés, mais aussi des choix techniques plus contraints. Sa mémoire vive limitée impose une gestion plus stricte, sa connectivité, plus classique, se montre parfois moins stable dans des environnements réseau sollicités. Enfin, sur le plan audiovisuel, l’absence de formats comme le Dolby Vision ou le Dolby Atmos le cantonne à une expérience plus standard, suffisante dans l’absolu, mais moins ambitieuse.