Amazon s’apprête à tourner une page importante pour ses appareils de streaming ! Comme repéré sur une page développeur officielle, le Fire TV Stick 4K Select marque le point de départ d’une nouvelle génération : tous les modèles lancés après lui abandonneront Android au profit de Vega OS, un système maison bien plus fermé.
L’information n’a pas été annoncée en grande pompe, mais elle est bien là : tous les futurs Fire TV Stick abandonneront Android au profit de Vega OS, un système maison bien plus fermé. Un changement discret en apparence, mais qui pourrait rebattre les cartes pour de nombreux usages.
Amazon tourne la page d’Android sur ses Fire TV Stick
Jusqu’à présent, les Fire TV Stick reposaient sur Fire OS, une surcouche d’Android qui conservait une certaine ouverture. Sans être totalement libre, l’écosystème permettait encore d’installer des applications en dehors du store officiel, notamment via sideloading. Une flexibilité appréciée par une partie des utilisateurs, qu’il s’agisse d’accéder à des services absents du catalogue ou d’exploiter des outils multimédias plus avancés.
Avec Vega OS, Amazon a clairement changé de cap. Le système, entièrement conçu en interne, s’inscrit dans une logique beaucoup plus fermée. Les applications passent obligatoirement par l’Amazon Appstore, avec un contrôle renforcé sur leur distribution. De fait, le sideloading disparaît, tout comme une bonne partie des possibilités de personnalisation.
Les actuels Fire TV Stick 4K Max et 4K Plus deviennent ainsi les derniers représentants d’une génération plus ouverte. La bascule est donc bien enclenchée, d'autant qu'Amazon vient tout juste de renouveler son Fire TV Stick HD dans une version sous Vega,
Un choix stratégique qui redéfinit l’expérience utilisateur
Derrière cette transition, difficile de ne pas voir une volonté d’Amazon de reprendre totalement la main sur son écosystème. En s’émancipant d’Android, le groupe réduit sa dépendance à Google, tout en renforçant son contrôle sur les usages, les applications et, à terme, les revenus associés.
Ce virage s’inscrit aussi dans une tendance plus large du marché. Les plateformes deviennent progressivement des environnements fermés, pensés avant tout pour sécuriser les contenus et encadrer les usages. Pour le grand public, l’impact restera probablement limité : les grandes applications de streaming continueront de fonctionner sans friction.
En revanche, pour les utilisateurs les plus avertis, le changement est loin d’être anodin. La disparition du sideloading marque la fin d’une certaine liberté, qui faisait justement partie de l’attrait des Fire TV Stick face à d’autres solutions plus verrouillées.
Pour l’heure, Amazon cible uniquement les Fire TV Stick avec cette transition. Les téléviseurs sous Fire OS et le Fire TV Cube restent encore basés sur Android. Une coexistence qui pourrait toutefois n’être que temporaire, au regard de la stratégie plus globale du groupe.
Source : aftvnews