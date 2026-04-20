Derrière cette transition, difficile de ne pas voir une volonté d’Amazon de reprendre totalement la main sur son écosystème. En s’émancipant d’Android, le groupe réduit sa dépendance à Google, tout en renforçant son contrôle sur les usages, les applications et, à terme, les revenus associés.



Ce virage s’inscrit aussi dans une tendance plus large du marché. Les plateformes deviennent progressivement des environnements fermés, pensés avant tout pour sécuriser les contenus et encadrer les usages. Pour le grand public, l’impact restera probablement limité : les grandes applications de streaming continueront de fonctionner sans friction.



En revanche, pour les utilisateurs les plus avertis, le changement est loin d’être anodin. La disparition du sideloading marque la fin d’une certaine liberté, qui faisait justement partie de l’attrait des Fire TV Stick face à d’autres solutions plus verrouillées.