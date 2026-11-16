À onze jours du Black Friday, un téléviseur OLED de la gamme 2026 de Samsung passe déjà sous la barre des 900 €. Le Samsung S85H de 55 pouces est proposé à 899 € chez Amazon, contre 1 495,20 € de prix conseillé, soit 40 % de remise sur un modèle que nous n’avons pas encore testé.
Le S85H est la porte d’entrée de Samsung vers l’OLED, destinée à ceux qui cherchent un premier téléviseur de ce type à tarif accessible. Présenté au CES 2026, il repose exclusivement sur une dalle WOLED 4K fournie par LG Display, avec les noirs profonds, le contraste et l’homogénéité que l’on attend de cette technologie.
Cette version de 55 pouces, le Samsung S85H à 899 € chez Amazon, retranche 596,20 € du prix conseillé de 1 495,20 €. Reste à savoir ce que l’on gagne, et ce que l’on laisse de côté, par rapport aux séries supérieures de la marque.
Le Samsung S85H OLED de 55 pouces est affiché à 899 € chez Amazon, au lieu de 1 495,20 € de prix conseillé : c’est 40 % de moins que le tarif de référence.
Pourquoi choisir le Samsung S85H ?
- Un vrai OLED à prix d’entrée : la dalle WOLED 4K donne des noirs profonds et un contraste que ni un LED classique ni un MiniLED ne reproduisent pixel par pixel. Le HDR10+, le HLG et le HGiG sont pris en charge, de quoi tirer parti des films et des séries compatibles.
- De quoi jouer sans compromis : l’écran monte jusqu’à 120 Hz et prend en charge le NVIDIA G-SYNC Compatible. Avec ses quatre ports HDMI et la prise en charge de l’eARC, une console, un PC et une barre de son se branchent sans rien débrancher.
- Une installation souple : le pied est amovible et la fixation VESA permet un montage mural. Sous Tizen, les assistants Bixby et Copilot facilitent le quotidien, et le son passe par la technologie Dolby Atmos.
Un OLED pour le salon que l’on assombrit
Le S85H s’adresse d’abord à celui qui regarde des films, des séries et du sport le soir, dans un salon dont il maîtrise la lumière. L’OLED y affiche des noirs profonds sans halo, et le téléviseur sait aussi servir de moniteur de salon pour une console ou un PC, grâce au 120 Hz et à ses quatre HDMI. Trois ports USB-A permettent en outre de brancher un disque ou une clé sans passer par une box.
Il convient moins à une pièce très éclairée. Le Glare Free, ce traitement antireflet que Samsung généralise sur ses séries S99H, S95H et S90H, ne figure pas dans la fiche du S85H, et rien n’indique qu’il offre le même confort face aux reflets que ces modèles. Face à une grande baie vitrée, un MiniLED peut donc rester plus cohérent ; nous n’avons toutefois pas mesuré ce S85H, et c’est à garder en tête avant de choisir.
Face aux autres OLED de Samsung
Le S85H occupe l’échelon d’entrée de la gamme OLED 2026 de Samsung, sous les S90H, S95H et S99H. Dans notre comparatif des meilleurs téléviseurs OLED, la marque est représentée par le S92H, que nous présentons comme un OLED équilibré et facile à vivre grâce à son Glare Free, puis par le S99H, la version la plus spectaculaire. Le S85H n’en fait pas partie, simplement parce que nous ne l’avons pas testé. Cette offre à 899 € intéresse donc celui qui veut d’abord l’OLED, quitte à renoncer à l’antireflet et aux performances des séries supérieures.
✅ Les points forts
- Dalle WOLED 4K de LG Display, noirs profonds
- 120 Hz et NVIDIA G-SYNC Compatible
- HDR10+, HLG et HGiG pris en charge
- Quatre HDMI avec eARC, trois USB-A
- Remise de 40 % sur le prix conseillé annoncé
❌ Les limites
- Pas encore testé par la rédaction
- Glare Free absent de la fiche, présent sur les séries supérieures
- Pas de Dolby Vision, Samsung faisant toujours l’impasse dessus
- Remise calculée sur le prix conseillé, sans comparaison à l’historique du modèle
Si l’OLED d’entrée de gamme de Samsung vous tente, le S85H de 55 pouces est à 899 € chez Amazon ; vérifiez le prix affiché au moment de commander, il peut bouger d’un jour à l’autre.
À 899 €, le S85H est une manière d’entrer dans l’OLED sans payer le prix des séries supérieures de Samsung. La remise de 40 % se calcule sur le prix conseillé de 1 495,20 €, un repère à manier avec prudence : nous n’avons pas comparé ce tarif à l’historique du modèle, et nous ne l’avons pas testé.
Il vise le spectateur du soir, avec un peu de jeu en plus, qui accepte de se passer du Glare Free et du Dolby Vision. Celui qui installe son téléviseur face à une fenêtre, ou qui tient à un antireflet efficace, regardera plutôt du côté du S92H ou d’un MiniLED. Avant de commander, mesurez la distance entre votre canapé et le mur : c’est elle qui dit si 55 pouces suffisent.
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