Le S85H est la porte d’entrée de Samsung vers l’OLED, destinée à ceux qui cherchent un premier téléviseur de ce type à tarif accessible. Présenté au CES 2026, il repose exclusivement sur une dalle WOLED 4K fournie par LG Display, avec les noirs profonds, le contraste et l’homogénéité que l’on attend de cette technologie.

Cette version de 55 pouces, le Samsung S85H à 899 € chez Amazon, retranche 596,20 € du prix conseillé de 1 495,20 €. Reste à savoir ce que l’on gagne, et ce que l’on laisse de côté, par rapport aux séries supérieures de la marque.