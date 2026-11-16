Amazon vient de lancer ses premières promos Black Friday sur ses propres appareils, à quelques jours du 27 novembre. Nous avons retenu 10 offres, des clés Fire TV aux enceintes Echo et aux caméras Ring et Blink, en précisant pour chacune si nous l’avons testée ou non.
Cette sélection s’ouvre sur le produit que nous avons testé, l’Echo Show 11, avant de passer à ceux que nous n’avons pas encore eus entre les mains. Elle couvre le streaming, les enceintes et écrans Echo, ainsi que les caméras et sonnettes Ring et Blink, avec des remises de 21 % à 83 % par rapport au prix conseillé. Le pack Blink Outdoor 4 avec sonnette concentre à la fois la plus forte économie en euros, 124,99 €, et la plus forte remise en pourcentage.
- Amazon Echo Show 11 à 199,99 € au lieu de 269,99 € (-26 %)
- Amazon Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 € (-63 %)
- Pack Blink Outdoor 4 + sonnette vidéo 2K+ à 24,99 € au lieu de 149,98 € (-83 %)
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 € (-54 %)
- Amazon Kindle 16go à 139,99€ au lieu de 174,99€ (-20%)
- Amazon Echo Spot (2024) à 59,99 € au lieu de 119,99 € (-50 %)
- Amazon Echo Studio à 189,99 € au lieu de 239,99 € (-21 %)
- Ring Caméra intérieure Plus, lot de 2 à 44,99 € au lieu de 119,98 € (-63 %)
- Amazon Echo Dot (nouvelle génération) à 78,99 € au lieu de 104,99 € (-25 %)
- Ring Battery Video Doorbell 2K à 49,99 € au lieu de 99,99 € (-50 %)
Echo Show 11 : noté 7/10 par notre rédaction, à 199,99 €
Notre test de l’Echo Show 11 lui a attribué 7/10. Son écran tactile Full HD de 11,95 pouces est jugé lumineux et précis, le son stéréo à 360° remplit une pièce d’environ 20 m² et Alexa se montre très réactive. Notre testeur a en revanche relevé des bugs tactiles et des latences dans l’interface.
✅ Points forts
- Un design plus élégant : l’écran semble flotter au-dessus d’une enceinte recouverte de tissu mesh, en blanc ou en graphite.
- Un son qui emplit la pièce : deux haut-parleurs stéréo à l’avant et un woofer pensé pour une diffusion à 360°.
- À savoir : notre test, publié en janvier 2026, relevait des bugs tactiles qui persistent et une saturation du son à haut volume.
Fire TV Stick HD : le streaming Full HD en Wi-Fi 6, à 23,99 €
Amazon le présente comme son lecteur HD en streaming le plus rapide à ce jour. Il offre une image Full HD, prend en charge le Wi-Fi 6 et donne accès à Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+ ou encore TF1+. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une installation simplifiée : la clé est alimentée par le port USB de la TV grâce au câble USB-C fourni, sans adaptateur secteur.
- Un format ultra-portable : elle se branche directement sur le port HDMI sans bloquer les autres ports.
- À savoir : il se limite à la Full HD. Pour la 4K, voir le Fire TV Stick 4K Max, plus bas dans cette sélection.
Pack Blink Outdoor 4 et sonnette 2K+ : 124,99 € de remise, à 24,99 €
Ce pack réunit la caméra extérieure sans fil Blink Outdoor 4, une sonnette vidéo 2K+ et un module de synchronisation. La caméra embarque une détection de mouvements double zone, la sonnette filme en 2K avec vision nocturne infrarouge et audio bidirectionnel. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Deux appareils en un seul pack : surveillance de l’extérieur et sonnette vidéo, pilotables depuis la même application Blink.
- Une installation sans fil : l’ensemble se configure en quelques minutes, kits de montage inclus.
- À savoir : les notifications spécifiques aux personnes demandent un abonnement Blink, vendu séparément. Un essai gratuit de 30 jours est inclus.
Kindle : la liseuse plus fine et plus rapide, à 139,99 €
Cette nouvelle génération de Kindle passe à un boîtier plus fin et plus léger, avec un écran de 6 pouces antireflets à luminosité réglable. Amazon annonce une ouverture des livres 30 % plus rapide qu’avec son prédécesseur et jusqu’à 6 semaines d’autonomie avec une seule charge. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une autonomie annoncée de 6 semaines : l’écran ne consomme de la batterie que lorsque vous tournez la page ou utilisez l’éclairage avant.
- Une batterie remplaçable : le boîtier arrière s’ouvre pour changer la batterie, puis se clipse de nouveau.
- À savoir : c’est la remise la plus faible de la sélection, -20 %. La télécommande Kindle Click et l’étui en maille sont vendus séparément.
Fire TV Stick 4K Max : Dolby Vision, Wi-Fi 6E et 16 Go, à 52,99 €
C’est le stick le plus puissant de la gamme Fire TV selon Amazon. Il gère la 4K Ultra HD avec Dolby Vision, HDR10+ et le son Dolby Atmos, prend en charge le Wi-Fi 6E et propose une fonction Écran dynamique pour afficher des photos ou des œuvres d’art. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une image 4K complète : Dolby Vision, HDR et HDR10+ sont pris en charge, avec l’audio Dolby Atmos.
- Plus de place pour vos applications : 16 Go de stockage, soit le double du Fire TV Stick 4K et des autres sticks d’Amazon, selon le constructeur.
- À savoir : il coûte plus du double du Fire TV Stick HD : sans téléviseur 4K, l’écart ne se justifie pas.
Echo Spot : le réveil connecté avec Alexa, à moitié prix, à 59,99 €
L’Echo Spot est un réveil connecté qui affiche l’heure, la météo et le titre du morceau en cours, avec des cadrans et des thèmes de couleur personnalisables. Il diffuse de la musique et des podcasts via Alexa et sert aussi de commande pour les appareils connectés compatibles. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un réveil en douceur : une routine Alexa peut vous réveiller avec de la musique et un éclairage progressif.
- Un écran personnalisable : le style du cadran et le thème de couleur se choisissent depuis l’appareil.
- À savoir : pour un son plus ample, l’Echo Studio, présenté plus bas, passe en Dolby Atmos, mais à 189,99 €.
Echo Studio : Dolby Atmos et hub connecté intégré, à 189,99 €
L’Echo Studio mise sur l’audio 3D et le Dolby Atmos, avec des basses puissantes selon Amazon. Il analyse l’acoustique de la pièce pour ajuster la lecture en continu et intègre un hub pour piloter des appareils compatibles Alexa sans boîtier séparé. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un son 3D en Dolby Atmos : l’enceinte vise un rendu immersif, avec des voix limpides et des basses profondes.
- Un réglage automatique : il s’adapte à l’acoustique de la pièce, où qu’il soit placé.
- À savoir : c’est la remise la plus faible de la sélection, -21 %, pour un prix final de 189,99 €.
Ring Caméra intérieure Plus, lot de 2 : deux caméras 2K à 44,99 €
Cette caméra intérieure filme en 2K, propose un zoom jusqu’à 4x et conserve des couleurs fidèles dans la pénombre, avant de passer en noir et blanc dans l’obscurité totale. Le lot en comprend deux, à brancher sur une prise standard. Nous ne les avons pas testées.
✅ Points forts
- Une vidéo 2K avec zoom 4x : de quoi repérer des détails à distance, de jour comme en faible luminosité.
- Une confidentialité maîtrisée : un cache d’objectif manuel et des zones de confidentialité se règlent à la demande.
- À savoir : la sauvegarde des vidéos sur 180 jours et les alertes de détection de personnes exigent un abonnement Ring, vendu séparément.
Echo Dot nouvelle génération : un hub connecté intégré, à 78,99 €
Amazon présente cet Echo Dot comme le premier de la gamme à intégrer un hub connecté. Il promet 1,5 fois plus de basses et peut être jumelé à un second Echo Dot pour du son stéréo. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un hub intégré : il pilote lumières, stores et centaines d’appareils compatibles, sans hub séparé.
- Un son stéréo possible : deux Echo Dot se jumellent pour un rendu stéréo.
- À savoir : c’est l’une des remises les plus modestes de la sélection, -25 %, pour un prix final de 78,99 €.
Ring Battery Video Doorbell 2K : la sonnette sans fil à moitié prix, à 49,99 €
Cette sonnette sans fil filme en 2K avec un zoom jusqu’à 6x, propose l’audio bidirectionnel et se pose soi-même. Sa batterie intégrée se recharge en USB-C. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Un zoom jusqu’à 6x : de quoi inspecter un visage ou un détail à distance.
- Une pose sans fil : la sonnette se détache avec l’outil fourni pour se recharger en USB-C.
- À savoir : la batterie n’est pas amovible, le câble USB-C n’est pas fourni et les vidéos conservées 180 jours passent par un abonnement Ring.
Black Friday 2026 : ce que change le calendrier d’Amazon
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Amazon affiche déjà la mention « Offre Pré-Black Friday » sur ces neuf produits. Les prix de cette sélection ont été relevés le 16 novembre 2026 et peuvent évoluer d’ici là, à la hausse comme à la baisse. Pour suivre l’ensemble des remises sans y passer vos soirées, notre page Black Friday réunit les offres retenues par la rédaction, chez Amazon comme chez les autres enseignes.
Comment savoir si une promo high-tech est vraiment intéressante ?
Regardez d’abord le prix de référence : sur la fiche Amazon, la mention « prix le plus bas des 30 derniers jours » permet de vérifier que la baisse est récente, et elle correspond au prix conseillé pour la plupart des produits de cette sélection. Pensez ensuite au coût réel de l’usage : les caméras et sonnettes Ring ou Blink limitent certaines fonctions, comme les alertes de personnes ou la conservation des vidéos, à un abonnement vendu séparément. Vérifiez enfin ce que l’appareil sait faire avec votre équipement, car un Fire TV Stick 4K Max n’apporte rien sur un téléviseur Full HD, et une note obtenue en test vaut mieux qu’une promesse de fiche produit.
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