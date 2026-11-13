Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre et le Cyber Monday le lundi 30, mais Back Market a lancé ses offres sans attendre. Le contexte joue en leur faveur : depuis le 9 septembre, Apple vend l’iPhone 16 à partir de 1 019 € et l’iPhone 17 à partir de 1 119 €, soit 150 € de plus qu’avant, une hausse liée à la pénurie de mémoire vive qui touche tout le secteur.

Sur Back Market, le prix d’un même modèle varie selon l’état et le stock des vendeurs, parfois dans la même journée : celui qui compte est celui affiché au moment de l’achat. Pour suivre les autres enseignes, notre page Black Friday réunit chaque jour les offres retenues par la rédaction.