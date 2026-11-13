À deux semaines du Black Friday du 27 novembre, Back Market a déjà lancé ses offres sur les iPhone et les iPad reconditionnés, deux mois après la forte hausse de prix décidée par Apple sur ses iPhone neufs. Nous avons retenu 13 modèles à offrir à Noël, huit iPhone et cinq iPad tous passés par notre banc de test, en écartant ceux qui ne recevront plus les mises à jour d’Apple.
Les 13 produits de cette sélection ont tous été testés par notre rédaction : huit iPhone d’abord, puis cinq iPad. Ils sont reconditionnés et vendus par Back Market, avec des remises de 16 % à 64 % par rapport au prix du neuf affiché par le site. La plus forte économie en euros concerne l’iPhone 15 Pro, à 777 € sous son prix neuf, la plus forte en pourcentage l’iPhone 13, vendu 270 €.
- iPhone 16 128 Go reconditionné (état correct) à 620 € au lieu de 1 019 € neuf (-39 %)
- iPhone 17 256 Go reconditionné (parfait état, SIM + eSIM) à 779,99 € au lieu de 1 119 € neuf (-30 %)
- iPhone 15 Pro 256 Go reconditionné (très bon état) à 582 € au lieu de 1 359 € neuf (-57 %)
- iPhone 16 Pro 128 Go reconditionné (parfait état, SIM + eSIM) à 745 € au lieu de 1 229 € neuf (-39 %)
- iPhone 15 128 Go reconditionné (parfait état, double SIM sans eSIM) à 477 € au lieu de 869 € neuf (-45 %)
- iPhone 13 128 Go reconditionné (état correct) à 270 € au lieu de 749 € neuf (-64 %)
- iPhone 17 Pro 256 Go reconditionné (état correct) à 985 € au lieu de 1 329 € neuf (-26 %)
- iPhone 16 Pro Max 256 Go reconditionné (état correct) à 787 € au lieu de 1 479 € neuf (-47 %)
- iPad mini 6 (2021) 64 Go Wi-Fi + 5G reconditionné (très bon état) à 335 € au lieu de 859 € neuf (-61 %)
- iPad Air 5 (2022, puce M1) 256 Go Wi-Fi reconditionné (très bon état) à 506 € au lieu de 989 € neuf (-49 %)
- iPad Air 11 pouces (2024, puce M2) 128 Go Wi-Fi reconditionné (état correct) à 559 € au lieu de 719 € neuf (-22 %)
- iPad Air 11 pouces (2025, puce M3) 128 Go Wi-Fi reconditionné (premium) à 604 € au lieu de 719 € neuf (-16 %)
- iPad Pro 11 pouces (2024, puce M4) 256 Go Wi-Fi reconditionné (état correct) à 837 € au lieu de 1 219 € neuf (-31 %)
iPhone 16 : 399 € de moins que chez Apple, à 620 €
Il a obtenu 8/10 dans notre test de l’iPhone 16, qui salue ses performances, son écran très lumineux et l’arrivée du mode macro en photo. Apple le vend toujours neuf, mais à 1 019 € depuis la hausse de septembre : ce reconditionné en état correct coûte 399 € de moins.
✅ Points forts
- Un écran hyper lumineux : l’un des points forts relevés dans notre test, avec le nouveau mode macro et les styles photographiques.
- Une version complète : SIM physique et eSIM, 128 Go de stockage, garantie commerciale de 12 mois chez Back Market.
- À savoir : l’écran reste limité à 60 Hz et le bouton Camera Control nous a paru gadget. Pour comparer, consultez notre guide des meilleurs iPhone.
iPhone 17 : noté 9/10 et enfin en 120 Hz, à 779,99 €
Notre test de l’iPhone 17 lui a attribué 9/10. Légèrement plus grand que l’iPhone 16, il passe enfin à un écran 120 Hz aussi lumineux que celui des modèles Pro, et sa puce A19 offre d’excellentes performances. Apple le vend désormais 1 119 € neuf.
✅ Points forts
- Le 120 Hz arrive enfin : un défilement plus fluide, sur un écran légèrement plus grand que celui de l’iPhone 16.
- 256 Go dès l’entrée de gamme : Apple a abandonné la version 128 Go, et l’autonomie progresse nettement par rapport à l’iPhone 16.
- À savoir : il chauffe encore en jeu et reste en USB 2.0. Nous avons retenu la version SIM + eSIM : la variante double SIM physique est privée d’eSIM et d’Apple Intelligence selon Back Market.
iPhone 15 Pro : 777 € de moins que son prix neuf, à 582 €
Il a décroché 9/10 dans notre test de l’iPhone 15 Pro, qui le trouvait presque aussi léger qu’un iPhone 15, avec un écran hyper lumineux et d’excellents résultats en photo comme en vidéo. C’est la plus forte économie en euros de cette sélection.
✅ Points forts
- Un écran 120 Hz : un confort de défilement que l’iPhone 16 standard n’offre toujours pas.
- Le bouton Action : une bonne idée selon notre test, qu’Apple a ensuite étendue à toute la gamme.
- À savoir : son autonomie est identique à celle de l’iPhone 15 et il chauffe assez vite en jeu.
iPhone 16 Pro : le zoom 5x du Pro Max en format compact, à 745 €
Notre test de l’iPhone 16 Pro lui a attribué 8/10. Il récupère le téléobjectif 5x du Pro Max, ce qui en fait une référence très polyvalente pour celles et ceux qui préfèrent les petits formats, avec un écran bord à bord impressionnant et des performances de premier plan.
✅ Points forts
- Un téléobjectif 5x : le même que sur l’iPhone 16 Pro Max, dans un format plus facile à prendre en main.
- Une partition photo impeccable : c’est le verdict de notre test, avec des nouveautés en vidéo appréciables.
- À savoir : la recharge reste lente face à la concurrence, l’autonomie est parfois un peu juste, et le bouton Camera Control nous a paru gadget.
iPhone 15 : la Dynamic Island et l’USB-C sous les 500 €, à 477 €
Il a obtenu 8/10 dans notre test de l’iPhone 15, qui y voyait un vrai bond de génération : l’encoche disparaît au profit de la Dynamic Island, l’écran est ultra lumineux et l’USB-C remplace le Lightning.
✅ Points forts
- La polyvalence en photo : un capteur principal de 48 mégapixels et un zoom 2x, salués dans notre test.
- Des performances décoiffantes : l’expression de notre test, pour un modèle qui reçoit toujours les mises à jour d’Apple.
- À savoir : son autonomie est un peu juste, l’USB-C reste en norme 2.0, et cette version double SIM physique n’accepte pas l’eSIM.
iPhone 13 : un iPhone noté 9/10 à 270 €
Notre test de l’iPhone 13 lui avait attribué 9/10 à sa sortie, pour ses photos de nuit en net progrès, ses vidéos, son autonomie améliorée et sa résistance à l’eau. C’est la plus forte remise en pourcentage de cette sélection.
✅ Points forts
- Le prix d’un premier iPhone : 270 € en état correct, de quoi équiper un adolescent sans y consacrer le budget d’un modèle récent.
- Toujours suivi par Apple : il reçoit iOS 27, Apple ayant gardé tous les iPhone compatibles avec iOS 26, jusqu’à l’iPhone 11.
- À savoir : l’écran reste en 60 Hz, l’encoche est bien présente et la recharge n’est pas rapide.
iPhone 17 Pro : noté 9/10, 344 € sous son prix de lancement, à 985 €
Il a obtenu 9/10 dans notre test de l’iPhone 17 Pro, qui salue un design en aluminium abouti, un écran encore plus lumineux, une chauffe nettement mieux maîtrisée et une qualité photo remarquable en toutes situations. Apple l’a lancé à 1 329 € et l’a remplacé cet automne par l’iPhone 18 Pro.
✅ Points forts
- Une chauffe mieux maîtrisée : l’un des progrès les plus nets relevés dans notre test.
- Une photo remarquable : en toutes situations, selon notre test, avec un écran encore plus lumineux que la génération précédente.
- À savoir : il est un peu lourd et épais en main, et son autonomie devient un peu juste quand il est très sollicité.
iPhone 16 Pro Max : le grand format 692 € sous son prix neuf, à 787 €
Notre test de l’iPhone 16 Pro Max lui a attribué 8/10, pour son écran bord à bord impressionnant, sa prestation photo impeccable et sa grande autonomie. En reconditionné, il coûte moins cher qu’un iPhone 16 neuf vendu par Apple.
✅ Points forts
- Une grande autonomie : l’un des atouts relevés dans notre test, sur le plus grand écran de la génération.
- Un téléobjectif 5x : le même que sur l’iPhone 16 Pro, pour cadrer de loin.
- À savoir : la recharge reste lente face à la concurrence et le bouton Camera Control nous a paru gadget.
iPad mini 6 : la petite tablette notée 9/10, à 335 €
Notre test de l’iPad mini (2021) lui a attribué 9/10, pour son écran magnifique, sa fabrication remarquable et sa puce A15 Bionic, dans un format pensé pour lire, prendre des notes ou naviguer sans s’encombrer.
✅ Points forts
- Un format qui se glisse partout : un écran de 8,3 pouces, et cette version ajoute la 5G pour l’utiliser hors du Wi-Fi.
- Compatible Apple Pencil 2 : pratique pour dessiner ou annoter, avec 10 heures d’autonomie relevées dans notre test.
- À savoir : 64 Go de stockage, c’est peu, et sa puce A15 n’ouvre pas toutes les fonctions d’Apple Intelligence. Pour d’autres choix, consultez notre comparatif des tablettes.
iPad Air 5 : la puce M1 et 256 Go de stockage, à 506 €
Il a obtenu 8/10 dans notre test de l’iPad Air 5, qui saluait un bel écran de 10,9 pouces et une puce M1 assez puissante pour rester pertinente après plusieurs mises à jour d’iPadOS.
✅ Points forts
- La puce M1 : elle lui ouvre iPadOS 27 et la plupart des fonctions d’Apple Intelligence.
- 256 Go de stockage : quatre fois la version de base de 64 Go que regrettait notre test.
- À savoir : son autonomie de 10 heures n’a pas progressé et Touch ID, placé sur le dessus, reste peu pratique.
iPad Air M2 : la caméra avant enfin centrée pour la visio, à 559 €
Notre test de l’iPad Air (2024), réalisé sur la version 13 pouces, lui a attribué 8/10 pour son écran parfaitement calibré, sa puce M2 et sa caméra avant enfin placée au centre pour les appels vidéo. Le modèle retenu ici est la version 11 pouces.
✅ Points forts
- La caméra avant au centre : un vrai confort pour les appels visio, relevé dans notre test.
- Wi-Fi 6E et Apple Pencil Pro : relevés dans notre test, avec la 5G en option sur d’autres versions.
- À savoir : l’écran LED reste bloqué à 60 Hz, et cette version ne propose que 128 Go.
iPad Air M3 : compatible Apple Intelligence, à 604 €
Il a obtenu 8/10 dans notre test de l’iPad Air M3, qui le décrit comme une tablette ultra-polyvalente, aussi pertinente pour se divertir que pour travailler, et capable dans certains cas de remplacer un ordinateur familial.
✅ Points forts
- Près de 11 heures d’autonomie : de quoi tenir une bonne journée d’utilisation, selon notre test.
- Un écran parfaitement calibré : et une puce M3 qui brille dans toutes les situations.
- À savoir : l’écran LCD reste à 60 Hz, le design n’évolue plus et le stockage se limite à 128 Go.
iPad Pro M4 : l’écran OLED 382 € sous son prix neuf, à 837 €
Notre test de l’iPad Pro (2024) lui a attribué 8/10. Plus fin et un peu plus léger que ses prédécesseurs, il inaugure un écran OLED splendide et très lumineux, et sa puce M4 offre une puissance que seuls quelques usages spécifiques exploiteront.
✅ Points forts
- Un écran OLED somptueux : le principal ajout de cette génération, selon notre test.
- Une finesse remarquable : pour une prise en main bien plus confortable que sur les modèles précédents.
- À savoir : l’autonomie déçoit sur le modèle 11 pouces et aucun chargeur n’est fourni.
Black Friday 2026 : pourquoi le reconditionné s’impose cette année
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre et le Cyber Monday le lundi 30, mais Back Market a lancé ses offres sans attendre. Le contexte joue en leur faveur : depuis le 9 septembre, Apple vend l’iPhone 16 à partir de 1 019 € et l’iPhone 17 à partir de 1 119 €, soit 150 € de plus qu’avant, une hausse liée à la pénurie de mémoire vive qui touche tout le secteur.
Sur Back Market, le prix d’un même modèle varie selon l’état et le stock des vendeurs, parfois dans la même journée : celui qui compte est celui affiché au moment de l’achat. Pour suivre les autres enseignes, notre page Black Friday réunit chaque jour les offres retenues par la rédaction.
Quel iPad reconditionné choisir pour un enfant ?
Pour un enfant, un iPad reconditionné réduit l’enjeu en cas de chute et coûte nettement moins cher que le neuf : chez Apple, l’iPad le plus abordable démarre à 509 €. Regardez d’abord la puce. iPadOS 27 exige au moins une puce A14 ou M1, ce qui écarte des modèles pourtant vendus sur la page Black Friday de Back Market, comme l’iPad mini de 5e génération ou l’iPad de 2017.
Les cinq iPad de cette sélection reçoivent tous iPadOS 27 : l’iPad mini 6 suffit pour la lecture et les devoirs, et les modèles à puce M ouvrent la plupart des fonctions d’Apple Intelligence. Pour d’autres pistes, notre comparatif des tablettes pour enfants couvre aussi les modèles Android.
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