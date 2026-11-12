Avant de craquer pour une promo Apple pendant le Black Friday, il faut d’abord vérifier la compatibilité avec vos appareils : les AirPods tirent le meilleur parti d’un iPhone, les AirTag ne fonctionnent qu’avec l’app Localiser, et certaines fonctions récentes exigent un modèle d’iPhone suffisamment récent. Il faut aussi comparer les générations entre elles, car l’arrivée d’une nouveauté, comme les AirPods 5 cette année, fait souvent baisser le prix des modèles précédents, qui restent parfaitement recommandables. Mieux vaut ensuite juger une offre par rapport au prix réellement pratiqué ces dernières semaines plutôt qu’au seul prix barré, et vérifier que le produit est bien vendu et expédié par Amazon et non par un vendeur tiers de la marketplace. Enfin, la note obtenue en test reste le meilleur repère : nos guides des meilleurs écouteurs et des meilleurs iPad sont là pour vous aider à faire le tri.