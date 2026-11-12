Les produits Apple sont rarement bradés, mais l’approche du Black Friday fait bouger les lignes chez Amazon. AirPods Pro 3, nouveaux AirPods 5, iPad, pack de quatre AirTag de 2ᵉ génération et Magic Keyboard : voici les cinq offres de la marque à la pomme qui valent le coup en ce moment, à quelques semaines des fêtes.
Le Black Friday tombera le vendredi 27 novembre, mais Amazon a déjà lancé ses premières vagues de remises, et Apple fait partie des marques les plus recherchées de la période, en particulier pour les cadeaux de fin d’année. Cette sélection réunit des écouteurs, une tablette et des accessoires du quotidien, avec des prix qui vont de 90 € pour le clavier à un peu moins de 460 € pour l’iPad. Pour suivre l’ensemble des offres de la période, notre page spéciale Black Friday est mise à jour en continu.
AirPods Pro 3 : nos meilleurs écouteurs de l’année descendent à 209 €
Notés 9/10 dans notre test des AirPods Pro 3, les écouteurs haut de gamme d’Apple ont aussi décroché le Clubic Award des meilleurs écouteurs Bluetooth. Leur réduction de bruit se montre exceptionnelle, un cran au-dessus de celle des AirPods Pro 2, et leur mode Transparence reste la référence du genre. Ils adoptent un format plus intra-auriculaire et intègrent désormais un capteur cardiaque.
✅ Points forts
- Une autonomie en progrès : nous avons mesuré un peu plus de 8 h 20 avec la réduction de bruit, et 9 h 50 sans.
- Plus robustes : la certification IP57 les protège de la poussière et des immersions, ce qui rassure pour le sport.
- À savoir : leur signature sonore se révèle moins équilibrée que celle des Pro 2, ils sont plus intrusifs dans l’oreille, et le boîtier ne permet plus que deux recharges complètes. Pour comparer, consultez notre guide des meilleurs écouteurs sans fil.
AirTag 2 : le pack de quatre traceurs passe sous les 85 €
Lancé en début d’année, l’AirTag de 2ᵉ génération conserve le format du premier modèle, mais sa puce Ultra Wideband de deuxième génération étend la portée de la Localisation précise, qui vous guide jusqu’à l’objet égaré depuis l’app Localiser. Accroché à vos clés, à un sac ou glissé dans une valise, il s’appuie sur l’immense réseau des appareils Apple pour retrouver vos affaires même loin de chez vous. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un haut-parleur deux fois plus puissant : la sonnerie s’entend nettement mieux qu’avec le premier AirTag quand l’objet est enfoui au fond d’un sac.
- Un format inchangé et résistant : la certification IP67 le protège de l’eau et de la poussière, et les accessoires du premier modèle restent compatibles.
- À savoir : il ne fonctionne qu’avec l’écosystème Apple, et la Localisation précise améliorée demande un iPhone 15 ou plus récent (hors iPhone 16e), ou un iPhone Air.
AirPods 5 : la réduction de bruit s’invite sur les AirPods d’entrée de gamme
Présentés en septembre, les AirPods 5 conservent le design ouvert qui fait leur succès, sans embouts en silicone, mais la réduction active du bruit équipe désormais le modèle de base, avec une efficacité annoncée jusqu’à 50 % supérieure à celle des AirPods 4. Ils profitent aussi de la traduction en direct et d’un audio spatial personnalisé amélioré. Nous ne les avons pas encore testés.
✅ Points forts
- Plus résistants : ils passent de la certification IP54 à l’IP57, pour mieux supporter la pluie et la transpiration.
- Un confort sans pression : le format ouvert convient à ceux qui ne supportent pas les intra-auriculaires.
- À savoir : ce modèle de base ne permet pas de régler le volume sur l’écouteur, une fonction réservée à la version avec boîtier de charge sans fil, et un design ouvert isole forcément moins que des AirPods Pro.
iPad avec puce A16 : la tablette d’Apple la plus accessible
L’iPad de base reprend le design de la génération précédente, avec un écran de 11 pouces et la puce A16 épaulée par 6 Go de mémoire vive. Il couvre sans difficulté la navigation, la vidéo, les jeux occasionnels et la prise de notes, et sa compatibilité avec le clavier Magic Keyboard Folio en fait un bon compagnon pour les études. Nous ne l’avons pas testé, mais l’iPad de 2022, dont il reprend le châssis, avait obtenu 7/10.
✅ Points forts
- Une puissance largement suffisante : la puce A16 assure une expérience fluide pour un usage grand public, avec la richesse de l’App Store.
- Un format polyvalent : port USB-C, Touch ID dans le bouton supérieur et caméra avant placée sur le bord long pour les appels vidéo.
- À savoir : il ne prend pas en charge Apple Intelligence, et son écran non laminé reflète davantage la lumière que celui de l’iPad Air.
Magic Keyboard : le clavier sans fil d’Apple à 90 €
Le Magic Keyboard offre une frappe confortable et précise sur Mac, mais il fonctionne aussi avec l’iPad, l’iPhone et l’Apple Vision Pro. Sans fil et rechargeable, il se jumelle automatiquement avec votre Mac, et son port USB-C permet de le recharger avec le même câble que le reste de vos appareils. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une batterie longue durée : comptez environ un mois d’utilisation, voire plus, entre deux charges.
- Un format compact : avec 243 g et une disposition sans pavé numérique, il se glisse facilement dans un sac avec un iPad.
- À savoir : il n’est pas rétroéclairé et ne dispose pas du capteur Touch ID, réservé à une version plus chère.
Black Friday Apple : pourquoi les bonnes affaires se font plus tôt chez Amazon
Apple pratique rarement de vraies promotions sur sa propre boutique, et c’est donc chez les revendeurs comme Amazon que se jouent les meilleures affaires du Black Friday Apple. Le marchand étale désormais ses remises sur plusieurs semaines, avec des vagues successives qui culminent autour du vendredi 27 novembre avant de se prolonger jusqu’au Cyber Monday, le lundi 30. Sur les produits Apple, les baisses restent souvent mesurées en pourcentage, mais elles portent sur des références très demandées dont les stocks peuvent fondre rapidement à l’approche des fêtes, en particulier pour les AirPods et les AirTag, qui figurent parmi les cadeaux tech les plus offerts. Il est donc utile de surveiller dès maintenant les modèles qui vous intéressent, et notre page Black Friday rassemble chaque jour les offres sélectionnées par la rédaction.
AirPods, iPad, AirTag : comment bien choisir son produit Apple pendant le Black Friday ?
Avant de craquer pour une promo Apple pendant le Black Friday, il faut d’abord vérifier la compatibilité avec vos appareils : les AirPods tirent le meilleur parti d’un iPhone, les AirTag ne fonctionnent qu’avec l’app Localiser, et certaines fonctions récentes exigent un modèle d’iPhone suffisamment récent. Il faut aussi comparer les générations entre elles, car l’arrivée d’une nouveauté, comme les AirPods 5 cette année, fait souvent baisser le prix des modèles précédents, qui restent parfaitement recommandables. Mieux vaut ensuite juger une offre par rapport au prix réellement pratiqué ces dernières semaines plutôt qu’au seul prix barré, et vérifier que le produit est bien vendu et expédié par Amazon et non par un vendeur tiers de la marketplace. Enfin, la note obtenue en test reste le meilleur repère : nos guides des meilleurs écouteurs et des meilleurs iPad sont là pour vous aider à faire le tri.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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