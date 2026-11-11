Anker a apposé le badge « Offre Pré-Black Friday » sur ses chargeurs et batteries vendus sur Amazon, à deux semaines et demie de l’événement du 27 novembre. Nous avons retenu 7 produits, chargeurs secteur, batteries externes et station sans fil, tous moins chers aujourd’hui qu’à n’importe quel moment des 30 derniers jours.
Tous sont vendus par AnkerDirect FR, la boutique officielle de la marque sur Amazon, de 19,99 € pour le chargeur Nano II de 65 W à 99,99 € pour la station Anker Prime 3 en 1. Parmi eux figure la batterie externe que notre comparatif recommande pour les PC portables.
Les remises affichées, jusqu’à -50 %, sont calculées sur les prix conseillés par Anker. Face aux prix des 30 derniers jours, l’économie réelle va de 3 € sur la batterie Zolo 20 000 mAh à 20 € sur la station Anker Prime. Quatre produits sont détaillés ci-dessous, les trois autres complètent la liste.
Les 4 indispensables Anker du moment
Chargeur Anker 100 W à écran intelligent à 47,99 € au lieu de 59,99 €
Un chargeur à port unique pensé pour l’ordinateur portable : il reconnaît le modèle branché et propose des modes de charge destinés à préserver sa batterie, dont Anker dit qu’ils en prolongent la durée de vie jusqu’à 40 %. Il passe à 47,99 €, 12 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours.
- 100 W maintenus : Anker annonce une puissance maximale tenue dans la durée, suffisante pour un MacBook Pro 14 pouces récent.
- Un écran de suivi : il affiche la puissance, la température et la progression de la charge, avec des mises à jour via l’application Anker Charging Manager.
- À savoir : il n’a qu’un port USB-C ; pour plusieurs appareils, le modèle 140 W à quatre ports de notre liste est plus adapté.
Station de charge Anker Prime 3 en 1 Qi2.2 à 99,99 € au lieu de 139,99 €
iPhone, Apple Watch et AirPods sur un seul socle pliable de 230 g : la station Anker Prime passe à 99,99 €, la plus forte baisse de la sélection face à son prix le plus bas des 30 derniers jours (119,99 €). Elle vise les utilisateurs d’Apple qui voyagent souvent.
- Qi2.2 à 25 W : une recharge magnétique jusqu’à 25 W pour l’iPhone, avec un refroidissement AirCool annoncé à 19 dB.
- Tout est dans la boîte : l’adaptateur secteur USB-C de 45 W et un câble USB-C de 1,5 m sont fournis.
- À savoir : son chargeur de montre est certifié MFi pour l’Apple Watch, la station perd donc une partie de son intérêt hors de l’écosystème Apple.
Batterie externe Anker 25 000 mAh 165 W à 74,99 € au lieu de 99,99 €
Notre comparatif des meilleures batteries externes la retient comme la meilleure pour PC portable : elle passe à 74,99 €, 10 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours. Ses 165 W cumulés et ses deux câbles intégrés permettent d’alimenter un ordinateur et un smartphone en même temps.
- Quatre appareils à la fois : trois ports USB-C et un USB-A, câbles intégrés compris, dont un câble rétractable de 70 cm.
- Une recharge rapide : la batterie elle-même se recharge à 100 W, selon Anker.
- À savoir : elle pèse 595 g, la plus lourde de notre comparatif, et ne propose pas de charge sans fil.
Chargeur Anker Nano II 65 W à 19,99 € au lieu de 39,99 €
Moins de 20 € pour un chargeur GaN de 65 W, capable de recharger rapidement un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable USB-C : c’est le plus petit prix de la sélection, 4 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours.
- Un format de poche : Anker le compare à la taille d’un étui de charge d’AirPods Pro, grâce à sa technologie GaN II.
- 65 W pour un portable : de quoi assurer la charge rapide d’un MacBook Pro 13 pouces, selon Anker.
- À savoir : seul le chargeur est fourni, sans câble USB-C, et les 39,99 € de référence sont un prix conseillé.
Les autres offres Anker du Black Friday
Batteries et chargeurs ⚡
- Batterie externe Anker Zolo 20 000 mAh 30 W (câble USB-C intégré) à 26,99 € au lieu de 34,99 €
- Chargeur Anker Zolo 140 W 4 ports à écran à 59,99 € au lieu de 89,99 €
- Chargeur Anker Nano 45 W à écran intelligent à 27,99 € au lieu de 39,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
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Chargeur, batterie ou station : lequel choisir ?
La PowerBank 25K 165 W de cette sélection est celle que notre comparatif des meilleures batteries externes, mis à jour le 13 octobre, recommande pour les PC portables, la première place revenant à l’Anker Nano Power Bank 10K. Pour un usage plus léger, la batterie Zolo 20 000 mAh à 26,99 € suffit pour un smartphone : Anker annonce quatre recharges complètes d’un iPhone 15.
Côté chargeurs secteur, tout dépend du nombre d’appareils : le Nano 45 W à 27,99 € couvre un smartphone, le Nano II 65 W à 19,99 € un ordinateur portable léger, et le modèle 140 W à quatre ports, à 59,99 €, remplace à lui seul plusieurs blocs sur un bureau. Le chargeur 100 W à écran s’adresse à ceux qui veulent avant tout ménager la batterie de leur portable.
Chargeurs, batteries et Black Friday : vos questions
Peut-on emporter une batterie externe de 25 000 mAh en avion ?
En général, oui : les batteries sont acceptées en cabine jusqu’à 100 Wh, et Anker annonce 90 Wh pour sa PowerBank 25K 165 W, comme le rappelle notre comparatif. Les conditions varient toutefois selon les compagnies, mieux vaut vérifier avant le départ.
Un chargeur de 65 W suffit-il pour un ordinateur portable ?
Pour la plupart des ultraportables, oui, d’autant qu’un chargeur GaN reste compact. Les ordinateurs plus gourmands, comme un PC équipé d’une carte graphique, tirent parti d’un modèle de 100 W ou de 140 W, comme ceux de cette sélection.
Que signifie la certification Qi2.2 ?
C’est la version la plus récente de la norme de recharge sans fil magnétique Qi2, qui porte la puissance à 25 W, contre 15 W pour la première génération. La station Anker Prime de cette sélection en bénéficie pour l’iPhone.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
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