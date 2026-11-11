Tous sont vendus par AnkerDirect FR, la boutique officielle de la marque sur Amazon, de 19,99 € pour le chargeur Nano II de 65 W à 99,99 € pour la station Anker Prime 3 en 1. Parmi eux figure la batterie externe que notre comparatif recommande pour les PC portables.

Les remises affichées, jusqu’à -50 %, sont calculées sur les prix conseillés par Anker. Face aux prix des 30 derniers jours, l’économie réelle va de 3 € sur la batterie Zolo 20 000 mAh à 20 € sur la station Anker Prime. Quatre produits sont détaillés ci-dessous, les trois autres complètent la liste.