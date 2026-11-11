Si vous avez envie de vous offrir un smartphone pliant de type fold depuis un moment, le HONOR Magic V5 peut vous permettre de sauter le pas à un prix correct pour ce genre d’appareil. Il est adapté aux utilisateurs qui lisent beaucoup sur leur téléphone ou qui en ont assez de jongler entre un smartphone et une tablette en fonction de leurs besoins.

Néanmoins, le prix du terminal reste élevé malgré la promotion. Si vous utilisez surtout votre téléphone pour des tâches rapides ou pour regarder des vidéos, un smartphone classique et moins coûteux peut vous suffire.