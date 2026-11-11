Sorti durant l’été 2025, le smartphone pliant HONOR Magic V5 reste une valeur sûre aujourd’hui, notamment grâce à son processeur Snapdragon 8 Elite. Pendant le 11.11, il revient à 1 003,39 € sur AliExpress grâce au code promo CLU80.
Les smartphones pliants sont de plus en plus appréciés par les technophiles, mais leurs prix restent globalement élevés. Les bonnes affaires sont cependant possibles. La preuve avec le HONOR Magic V5, qui passe à 1 003,39 € chez AliExpress grâce au code promo CLU80. Cette offre est proposée dans le cadre du 11.11 qui se déroule en ce moment sur la plateforme et concerne le coloris Dawn Gold du smartphone. La livraison est réalisée gratuitement depuis un entrepôt français.
Le HONOR Magic V5 est disponible pour 1 003,39 € sur AliExpress, à condition d’utiliser le code promo CLU80.
Pourquoi choisir le HONOR Magic V5 ?
- Pour son écran intérieur : la diagonale de 7,95 pouces facilite la lecture et permet d’ouvrir plusieurs applications en même temps.
- Pour ses performances : le SoC Snapdragon 8 Elite convient aux applications exigeantes et facilite le multitâche.
- Pour sa recharge : le smartphone accepte jusqu’à 66 W en filaire et 50 W sans fil pour recharger sa batterie de 5 820 mAh avec des accessoires compatibles.
Deux écrans pour adapter le téléphone à tous les besoins
Fermé, le Magic V5 dispose d’un écran extérieur de 6,43 pouces pour répondre aux messages ou consulter un itinéraire. Une fois ouvert, il offre une surface plus adaptée aux tableaux, aux PDF et à l’affichage de plusieurs fenêtres. Le taux de rafraîchissement de ses deux dalles OLED peut monter jusqu’à 120 Hz, ce qui assure des défilements fluides. Dans notre test du HONOR Magic V5, nous avons notamment apprécié les écrans, les performances et l’autonomie du terminal, et nous lui avons accordé la note de 9 sur 10.
Un format utile si vous exploitez vraiment le grand écran
Face à un smartphone traditionnel, l’intérêt du Magic V5 se trouve, sans grande surprise, dans son écran intérieur pliable. C’est un atout si vous avez souvent besoin de lire des documents, de rédiger des messages ou de communiquer. En revanche, le format presque carré de cet écran laisse apparaître des bandes noires sur les vidéos au format 16:9. Dans ce cas, l’écran extérieur peut suffire, et l’intérêt du pliant est moindre.
✅ Les points forts
- Grand écran pliant OLED de 7,95 pouces.
- Processeur Snapdragon 8 Elite.
- Recharge filaire et sans fil.
❌ Les limites
- Module photo proéminent à l’arrière.
- Qualité photo perfectible en mode nocturne.
Avec le code promo CLU80, le HONOR Magic V5 revient à 1 003,39 €, avec la livraison offerte.
Si vous avez envie de vous offrir un smartphone pliant de type fold depuis un moment, le HONOR Magic V5 peut vous permettre de sauter le pas à un prix correct pour ce genre d’appareil. Il est adapté aux utilisateurs qui lisent beaucoup sur leur téléphone ou qui en ont assez de jongler entre un smartphone et une tablette en fonction de leurs besoins.
Néanmoins, le prix du terminal reste élevé malgré la promotion. Si vous utilisez surtout votre téléphone pour des tâches rapides ou pour regarder des vidéos, un smartphone classique et moins coûteux peut vous suffire.
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