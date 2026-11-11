Vous cherchez un forfait mobile avec beaucoup de data, la 5G et un prix raisonnable ?
RED by SFR propose actuellement une formule particulièrement intéressante : 120 Go d'Internet en 5G pour seulement 12,99 €/mois, sans engagement. De quoi profiter pleinement de son smartphone sans faire exploser sa facture téléphonique.
Pourquoi choisir le forfait RED by SFR 120 Go ?
- 120 Go de 5G à petit prix : une enveloppe Internet généreuse pour le streaming, les réseaux sociaux et tous vos usages quotidiens.
- Un forfait 100 % sans engagement : changez d'opérateur ou résiliez votre abonnement quand vous le souhaitez.
- 30 Go inclus en Europe et dans les DOM : restez connecté pendant vos voyages sans supplément dans la limite de l'enveloppe prévue.
RED by SFR : 120 Go en 5G pour seulement 12,99 €/mois
Avec la multiplication des usages mobiles, disposer d'une enveloppe Internet confortable est devenu essentiel. Streaming vidéo, réseaux sociaux, jeux en ligne, visioconférences ou partage de connexion : notre consommation de données ne cesse de croître.
RED by SFR répond à ces besoins avec un forfait mobile qui mise sur la générosité de son enveloppe data et la souplesse de ses conditions.
Pour 12,99 €/mois, voici ce qui est inclus :
- 120 Go de données mobiles en 5G sur le réseau SFR en France métropolitaine.
- Un abonnement sans engagement, résiliable à tout moment.
- La 5G incluse sans supplément, sous réserve de couverture et de la disponibilité d'un smartphone compatible.
- 30 Go d'Internet depuis l'Union européenne et les DOM, pour rester connecté pendant vos déplacements.
- Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.
Avec 120 Go de données par mois, ce forfait répond largement aux besoins de nombreux utilisateurs, y compris les plus intensifs.
Un forfait idéal pour profiter du streaming et de la 5G au quotidien
Le principal atout de cette offre réside dans son équilibre entre prix, volume de données et performances.
Grâce aux 120 Go inclus, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix, écouter de la musique en streaming, naviguer sur les réseaux sociaux et utiliser votre GPS sans surveiller constamment votre consommation.
La compatibilité 5G constitue également un avantage appréciable. Dans les zones couvertes et avec un téléphone compatible, elle permet de bénéficier de débits élevés, particulièrement utiles pour les téléchargements volumineux ou le partage de connexion avec un ordinateur.
Autre point intéressant : 30 Go sont utilisables chaque mois depuis l'Union européenne et les DOM. Une enveloppe confortable pour voyager sans devoir systématiquement acheter une carte SIM locale.
Attention toutefois : la Suisse et Andorre ne sont pas comprises dans cette enveloppe de base. Une option internationale est proposée pour les utilisateurs qui voyagent régulièrement hors des destinations incluses.
Sans engagement : la liberté de changer d'opérateur quand vous le souhaitez
Contrairement aux forfaits traditionnels avec engagement, cette offre RED by SFR permet de conserver une totale liberté. Vous pouvez résilier votre abonnement ou rejoindre un autre opérateur lorsque vous le souhaitez, sans être bloqué pendant 12 ou 24 mois. Si vous souhaitez conserver votre numéro actuel, la procédure est également simplifiée. Il suffit de récupérer votre code RIO en appelant gratuitement le 3179, puis de le renseigner lors de votre commande. RED by SFR se charge alors de la portabilité de votre numéro.
Le forfait revient ainsi à 155,88 € sur 12 mois, sur la base du tarif mensuel actuellement affiché, hors éventuels frais de carte SIM, options ou évolutions tarifaires. L'offre est réservée aux nouveaux clients et disponible directement sur le site de RED by SFR.
✅ Les points forts
- 120 Go à seulement 12,99 €/mois
- La 5G incluse sans supplément
- Un forfait sans engagement
- 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM
- Appels, SMS et MMS illimités
❌ Les limites
- Un prix pas forcément imbattable
- Une couverture 5G variable
- Une enveloppe limitée à 30 Go à l'étranger
- La Suisse et Andorre non incluses
- Internet bloqué après 120 Go
Notre avis : un excellent compromis entre prix, data et liberté
Avec ses 120 Go en 5G, ses 30 Go utilisables en Europe et son tarif de 12,99 €/mois, ce forfait RED by SFR présente de sérieux arguments.
Il conviendra particulièrement aux utilisateurs qui consomment beaucoup d'Internet mobile, souhaitent profiter de la 5G et recherchent un abonnement sans engagement. En revanche, si vous utilisez principalement le Wi-Fi à domicile et consommez peu de données mobiles, une formule moins généreuse pourrait suffire et vous permettre d'économiser quelques euros supplémentaires.
Notre conseil : avant de souscrire, vérifiez la couverture SFR à votre domicile et sur vos principaux lieux de déplacement. C'est le meilleur moyen de profiter pleinement des performances promises par ce forfait.
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