Avec la multiplication des usages mobiles, disposer d'une enveloppe Internet confortable est devenu essentiel. Streaming vidéo, réseaux sociaux, jeux en ligne, visioconférences ou partage de connexion : notre consommation de données ne cesse de croître.

RED by SFR répond à ces besoins avec un forfait mobile qui mise sur la générosité de son enveloppe data et la souplesse de ses conditions.

Pour 12,99 €/mois, voici ce qui est inclus :

120 Go de données mobiles en 5G sur le réseau SFR en France métropolitaine.

sur le réseau SFR en France métropolitaine. Un abonnement sans engagement , résiliable à tout moment.

, résiliable à tout moment. La 5G incluse sans supplément , sous réserve de couverture et de la disponibilité d'un smartphone compatible.

, sous réserve de couverture et de la disponibilité d'un smartphone compatible. 30 Go d'Internet depuis l'Union européenne et les DOM , pour rester connecté pendant vos déplacements.

, pour rester connecté pendant vos déplacements. Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Avec 120 Go de données par mois, ce forfait répond largement aux besoins de nombreux utilisateurs, y compris les plus intensifs.