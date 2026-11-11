Un poste de travail se renouvelle souvent pièce par pièce, et Amazon a commencé à baisser le prix de ces accessoires avant le Black Friday du 27 novembre. Nous avons retenu 6 offres, de l’écran d’appoint au clavier à switchs magnétiques, en les confrontant aux prix que nous avions déjà relevés.
Télétravail, études ou bureau à la maison : la souris Logitech MX Master 3S et le clavier Logitech MX Keys S sont passés par nos tests, le chargeur Anker et le clavier Keychron K10 HE portent le badge « Offre Pré-Black Friday », et deux écrans bureautique restent sous les 80 €.
Toutes les baisses ne se valent pas. Le chargeur Anker et le Keychron sont sous leur prix le plus bas des 30 derniers jours, quand les deux Logitech sont déjà descendus plus bas cette année : leurs fiches le précisent, avec le prix auquel nous les avions relayés. Les deux écrans sont listés après les quatre fiches détaillées.
Les 4 pièces maîtresses du bureau
Chargeur Anker Zolo 140 W 4 ports à 59,99 € au lieu de 89,99 €
Un seul chargeur pour le portable, le smartphone et les écouteurs : ce modèle GaN de 140 W compte quatre ports et passe à 59,99 €, soit 10 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours. Il est vendu par la boutique officielle d’Anker sur Amazon.
- Jusqu’à quatre appareils : ses deux ports USB-C haute vitesse montent à 140 W, de quoi recharger un MacBook Pro de 0 à 50 % en 30 minutes, selon Anker.
- Un écran de contrôle : il affiche l’état de charge de chaque port et la température du chargeur.
- À savoir : les 89,99 € de référence sont un prix conseillé, et la puissance se partage quand plusieurs appareils sont branchés.
Logitech MX Master 3S à 89,99 € au lieu de 99,99 €
Dans notre test de la Logitech MX Master 3S, nous lui avions attribué 10/10 pour ses clics et molettes presque inaudibles, son capteur précis sur toutes les surfaces et sa construction irréprochable. Elle passe à 89,99 € en coloris graphite, une baisse modeste : nous l’avions relayée à 79,15 € en février.
- Le défilement MagSpeed : la molette électromagnétique parcourt un long document en un geste, et une seconde molette gère le défilement horizontal.
- Plusieurs ordinateurs, une souris : la fonction Flow permet de passer d’un PC à un Mac et d’y transférer texte, images et fichiers.
- À savoir : pas de version pour gauchers et un gabarit peu adapté aux petites mains, relevions-nous dans notre test.
Keychron K10 HE à 119,99 € au lieu de 154,99 €
Un clavier complet à switchs magnétiques, en disposition AZERTY française : le K10 HE passe à 119,99 €, soit 35 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours. Il s’adresse à ceux qui partagent leur bureau entre travail et jeu, et il est vendu par Keychron France.
- Une activation réglable : ses switchs magnétiques Lime se déclenchent entre 0,2 et 3,3 mm, réglables par pas de 0,1 mm, selon Keychron.
- Trois modes de connexion : Bluetooth 5.2 pour trois appareils, sans-fil 2,4 GHz ou filaire en USB-C, sous macOS comme sous Windows.
- À savoir : nous ne l’avons pas testé, et son format complet avec pavé numérique prend de la place sur un petit bureau.
Logitech MX Keys S à 81,99 € au lieu de 119,99 €
Le compagnon de la MX Master 3S passe à 81,99 € en coloris gris. Nous lui avions attribué 9/10 lors de notre test, pour sa frappe fluide, sa double connectivité et son rétroéclairage qui s’allume à l’approche des mains. Nous l’avions relayé à 79,99 € en octobre, dans une version livrée avec un repose-poignets.
- Des touches concaves : une frappe proche de celle d’un portable, rapide et discrète, avec un pavé numérique.
- Trois appareils en Bluetooth : sous Windows, macOS ou Linux, avec une autonomie annoncée de 10 jours rétroéclairage allumé, et jusqu’à 5 mois sans.
- À savoir : notre test relevait une sérigraphie chargée sur certaines touches, et la remise est calculée sur un prix conseillé.
Les 2 autres offres Black Friday pour équiper votre bureau
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- CyberGhost VPN à 2,19 €/mois, Black Friday en avant-première (-82%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 39 €
- Promo Verisure : 3 mois d'abonnement à la télésurveillance Offerts + Serrure connectée offerte
Souris, clavier ou écran : par quoi commencer ?
Côté souris, la Logitech MX Master 4 est désormais la référence du confort et de la productivité dans notre comparatif des meilleures souris, mis à jour le 11 juin. C’est la remplaçante de la MX Master 3S de cette sélection, que nous avions notée 10/10 lors de son test et qui garde sa molette MagSpeed et sa fonction Flow.
Pour un utilisateur de PC portable, un écran externe offre le gain d’espace le plus immédiat, et les deux modèles de cette liste restent sous les 80 €. Le duo Logitech MX Master 3S et MX Keys S revient à 171,98 € : les deux se règlent dans la même application Logi Options+ et basculent entre trois appareils. Le Keychron K10 HE s’adresse plutôt à ceux qui jouent aussi sur leur poste de travail.
Accessoires de bureau et Black Friday : vos questions
La Logitech MX Master 3S vaut-elle encore le coup face à la MX Master 4 ?
Elle conserve ce qui nous avait convaincus lors de notre test : des clics silencieux, la molette MagSpeed et les fonctions multi-appareils. La MX Master 4, présente dans notre comparatif, lui succède ; à 89,99 €, la 3S reste une option si vous n’avez pas besoin des nouveautés de sa remplaçante.
Qu’est-ce qu’un clavier à switchs magnétiques ?
Ses touches reposent sur des capteurs à effet Hall, qui mesurent la position de la touche plutôt qu’un contact mécanique. La distance d’activation devient alors réglable : de 0,2 à 3,3 mm sur le Keychron K10 HE, selon Keychron.
Peut-on utiliser le MX Keys S et la MX Master 3S sur plusieurs ordinateurs ?
Oui : tous deux se connectent à trois appareils et passent de l’un à l’autre d’une simple touche. La fonction Flow de la souris permet même de déplacer le curseur d’un ordinateur à l’autre et d’y copier texte et fichiers, sous Windows comme sous macOS.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.