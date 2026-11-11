Télétravail, études ou bureau à la maison : la souris Logitech MX Master 3S et le clavier Logitech MX Keys S sont passés par nos tests, le chargeur Anker et le clavier Keychron K10 HE portent le badge « Offre Pré-Black Friday », et deux écrans bureautique restent sous les 80 €.

Toutes les baisses ne se valent pas. Le chargeur Anker et le Keychron sont sous leur prix le plus bas des 30 derniers jours, quand les deux Logitech sont déjà descendus plus bas cette année : leurs fiches le précisent, avec le prix auquel nous les avions relayés. Les deux écrans sont listés après les quatre fiches détaillées.