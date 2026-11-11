La Nintendo Switch 2 voit son prix chuter sur AliExpress dans le cadre du 11.11. Mais pour espérer obtenir la console en version européenne à 334,46 €, il faut cumuler deux remises et être parmi les premiers à valider votre commande.
La Nintendo Switch 2 se trouve régulièrement en promotion, mais en ce jour de 11.11, c’est chez AliExpress qu’elle est la plus abordable. En effet, il est possible d’y obtenir la console hybride de Nintendo pour 334,46 € seulement. Ce tarif s’obtient en utilisant le code promo 11FR60, qui permet de bénéficier d’une remise immédiate de 60 €, mais aussi en réglant la commande via PayPal, pour obtenir 33 € de réduction supplémentaire. L’offre concerne la console en version européenne, et attention : AliExpress ne propose que 256 unités à ce prix.
La Nintendo Switch 2 peut revenir à 334,46 € sur AliExpress en cumulant le code 11FR60 et la remise PayPal.
Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?
- Pour son format hybride : elle permet de poursuivre une partie sur son écran intégré ou sur le téléviseur.
- Pour son écran plus grand : elle embarque une dalle Full HD de 7,9 pouces, contre 6,2 pouces pour la première Nintendo Switch.
- Pour la continuité du catalogue : elle accueille les jeux Switch 2 et reste compatible avec la grande majorité des jeux de la première Switch.
Une console pour ne pas choisir entre le salon et la mobilité
L’un des points forts de la Nintendo Switch 2 était déjà présent sur la première Switch. Il s’agit de son fonctionnement hybride, qui permet de jouer sur le téléviseur quand la console est sur son dock, ou en mode portable, sur batterie. Son écran LCD de 7,9 pouces renforce l’immersion en déplacement, et ses 256 Go de stockage permettent d’installer de nombreux jeux. Vous pouvez aussi étendre cette capacité avec une carte microSD Express.
Dans notre test de la Nintendo Switch 2, nous avons apprécié les progrès en matière de performances, d’affichage et de finitions par rapport à la précédente console de Nintendo. L’autonomie reste toutefois une concession, puisqu'elle se situe entre 2 et 6,5 heures selon les jeux.
Une expérience satisfaisante, mais on aurait aimé de l’OLED
Si les performances de la Nintendo Switch 2 permettent de profiter de meilleurs graphismes et de jeux plus fluides que sur la première Switch, on regrette tout de même que Nintendo n’ait pas intégré d’écran OLED à cette nouvelle mouture. Côté contraste, la dalle LCD marque un recul par rapport à la Switch OLED. Dommage.
✅ Les points forts
- Utilisation en mode portable, sur table et sur téléviseur.
- Écran Full HD de 7,9 pouces.
- Joy-Con 2 magnétiques et détachables.
❌ Les limites
- Autonomie limitée sur les jeux exigeants.
- Pas d’écran OLED.
Pour obtenir la Nintendo Switch 2 à 334,46 € sur AliExpress, vérifiez que le code 11FR60 et la remise PayPal sont bien appliqués avant de commander.
Si vous ne possédez pas encore de Switch 2 et que vous avez envie de vous lancer dans le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, cette offre peut vous permettre de sauter le pas à un prix raisonnable. Elle a aussi de l’intérêt si vous souhaitez retrouver une grande partie de votre catalogue Switch sur la nouvelle console.
Mais si vous estimez que vous n’avez pas encore fait le tour du catalogue de votre Switch, ou si vous avez une Switch OLED et que repasser au LCD ne vous fait pas rêver, vous pouvez patienter encore un peu.
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