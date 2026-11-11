L’un des points forts de la Nintendo Switch 2 était déjà présent sur la première Switch. Il s’agit de son fonctionnement hybride, qui permet de jouer sur le téléviseur quand la console est sur son dock, ou en mode portable, sur batterie. Son écran LCD de 7,9 pouces renforce l’immersion en déplacement, et ses 256 Go de stockage permettent d’installer de nombreux jeux. Vous pouvez aussi étendre cette capacité avec une carte microSD Express.

Dans notre test de la Nintendo Switch 2, nous avons apprécié les progrès en matière de performances, d’affichage et de finitions par rapport à la précédente console de Nintendo. L’autonomie reste toutefois une concession, puisqu'elle se situe entre 2 et 6,5 heures selon les jeux.