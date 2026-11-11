Le contraste est net d’un modèle à l’autre : 5 % de remise sur le Lenovo Yoga Slim 7a et l’ASUS Vivobook Pro 15, 29 % sur l’ASUS Vivobook Pro 14 OLED. Les usages couverts varient tout autant, de la bureautique familiale à 549,99 € à l’ultraportable OLED à 1 799,99 €, en passant par une machine équipée d’une GeForce RTX 4060.

Deux de ces PC sont livrés sans chargeur, un coût à ajouter si vous n’en possédez pas déjà un compatible. Les quatre configurations les plus représentatives ont leur fiche, les deux autres suivent en liste, et la FAQ revient sur la quantité de mémoire à viser.