Sur les PC portables, les remises d’avant Black Friday restent mesurées chez Amazon, mais elles s’appuient sur des prix réellement pratiqués ces dernières semaines plutôt que sur des prix conseillés. Nous avons retenu 6 machines, de l’ordinateur familial grand écran au modèle pour joueurs et créatifs.
Le contraste est net d’un modèle à l’autre : 5 % de remise sur le Lenovo Yoga Slim 7a et l’ASUS Vivobook Pro 15, 29 % sur l’ASUS Vivobook Pro 14 OLED. Les usages couverts varient tout autant, de la bureautique familiale à 549,99 € à l’ultraportable OLED à 1 799,99 €, en passant par une machine équipée d’une GeForce RTX 4060.
Deux de ces PC sont livrés sans chargeur, un coût à ajouter si vous n’en possédez pas déjà un compatible. Les quatre configurations les plus représentatives ont leur fiche, les deux autres suivent en liste, et la FAQ revient sur la quantité de mémoire à viser.
HP OmniBook 3 17,3 pouces à 549,99 € au lieu de 599,99 €
Un grand écran Full HD IPS de 17,3 pouces et un pavé numérique : ce modèle 2026 de HP vise la bureautique familiale, les tableurs et les séries plutôt que la mobilité, avec ses 2 kg annoncés. Il perd 50 € par rapport à l’ancien prix relevé par Amazon.
- Une configuration pour le quotidien : un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go, avec Windows 11 Famille.
- Wi-Fi 6 et Bluetooth : pour les accessoires sans fil, avec une garantie constructeur de deux ans.
- À savoir : le chargeur de 45 W n’est pas fourni, d’après la fiche, et la puce graphique intégrée Radeon 610M ne le destine pas au jeu.
Lenovo Yoga Slim 7i Copilot+ PC à 1 599,99 € au lieu de 1 799,99 €
200 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours pour cet ultraportable de 14 pouces et 1,14 kg, équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7, de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 1 To. Il s’adresse aux utilisateurs nomades qui veulent un écran OLED et les fonctions Copilot+ de Windows 11.
- Un écran OLED de 14 pouces : en 1 920 x 1 200 pixels, une définition plus modeste que celle du Yoga Slim 7a de cette sélection.
- Un PC Copilot+ : son processeur Intel Core Ultra 7 donne accès aux fonctions d’IA de Windows 11 réservées à cette catégorie de machines.
- À savoir : nous n’avons pas testé ce modèle, et son écran OLED reste en définition Full HD+ à ce prix.
ASUS Vivobook Pro 15 N6500XV à 1 329,99 € au lieu de 1 399,99 €
Le seul PC de cette sélection équipé d’une carte graphique GeForce RTX 4060 : associée à un AMD Ryzen 9 7940HS et à 16 Go de mémoire, elle oriente ce 15 pouces vers le jeu et la création, avec un écran Full HD à 144 Hz. La remise reste limitée à 70 €.
- Une RTX 4060 et un Ryzen 9 : de quoi jouer en Full HD et accélérer le montage vidéo, sur un modèle millésimé 2024 selon la fiche.
- Un écran à 144 Hz : en 1 920 x 1 080 pixels, pour un poids annoncé de 1,8 kg.
- À savoir : le SSD de 512 Go se remplit vite avec des jeux récents, et la remise est calculée sur un prix conseillé.
ASUS Vivobook Pro 14 OLED N3401QC à 863,99 € au lieu de 1 209,29 €
C’est la plus forte baisse de la sélection : 290,23 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours, pour un 14 pouces OLED 2,8K doté d’une carte graphique GeForce RTX 3050. Il convient aux créatifs qui veulent un écran précis et un peu de puissance graphique dans 1,4 kg.
- Un écran OLED 2,8K à 90 Hz : ASUS annonce 600 nits et 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.
- Ryzen 9 et RTX 3050 : un AMD Ryzen 9 5900HX, 16 Go de mémoire et une carte graphique dotée de 4 Go dédiés.
- À savoir : c’est un modèle de 2022 selon la fiche, avec un processeur plus ancien que ceux des Lenovo Yoga de cette sélection.
Les autres PC portables en promo chez Amazon
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Bureautique, création ou jeu : quel PC portable choisir à ces prix ?
Le Dell XPS 14 (2026) occupe la première place de notre comparatif des meilleurs PC portables, mis à jour le 26 août, et l’Acer Aspire 14 AI y tient le rôle du PC performant et abordable. Nous n’avons testé aucun des six PC de cette sélection : leurs fiches reposent sur les caractéristiques annoncées par les fabricants et sur les prix relevés chez Amazon.
Pour la bureautique et les études, le HP OmniBook 3 et le MSI Modern 14 se situent autour de 550 €, l’un pour son grand écran, l’autre pour son format 14 pouces et ses charnières qui s’ouvrent à 180°. Le budget grimpe dès qu’il s’agit d’OLED ou de carte graphique : le Vivobook Pro 14 OLED est le moins cher de la sélection à réunir les deux, à 863,99 €, quand les Yoga Slim 7i et 7a misent sur la finesse et les fonctions d’IA, à plus de 1 500 €.
PC portables et Black Friday : vos questions
Combien de mémoire vive viser sur un PC portable ?
Pour la bureautique et la navigation, 8 Go restent un minimum, comme sur le HP OmniBook 3 et le MSI Modern 14 de cette sélection. 16 Go laissent plus de marge pour le multitâche et la création, et les 32 Go du Lenovo Yoga Slim 7a visent les usages les plus exigeants.
Qu’est-ce qu’un PC Copilot+ ?
C’est une catégorie de PC sous Windows 11 définie par Microsoft, dont le processeur intègre une unité dédiée à l’IA assez puissante pour exécuter certaines fonctions directement sur la machine. Dans cette sélection, le Lenovo Yoga Slim 7i porte ce label.
Pourquoi certains PC portables sont-ils vendus sans chargeur ?
Depuis le 28 avril 2026, la réglementation européenne sur le chargeur universel s’applique aussi aux ordinateurs portables, qui doivent pouvoir être vendus sans chargeur. C’est le cas du HP OmniBook 3 et du Lenovo Yoga Slim 7a de cette sélection : prévoyez un chargeur compatible si vous n’en avez pas déjà un.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
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