Vidéastes, photographes, monteurs vidéo et créateurs sur YouTube sont d’accord sur plusieurs points : un bon ordinateur de travail, c’est un écran riche en couleurs, une mémoire vive qui répond au quart de tour et une connectique rapide comme l’éclair. Dans ce contexte, les Dell XPS 16 et XPS 14 de 2026 comptent parmi les machines haut de gamme à considérer, avec des qualités notables face aux MacBook concurrents.
XPS 16 et XPS 14 (2026) : les meilleurs PC pour créateurs de contenu viennent de chez Dell
La gamme XPS de Dell destinée aux créatifs fait peau neuve, et propose des appareils soignés, durables et clairement positionnés sur des usages professionnels. Les XPS 14 et XPS 16 peuvent embarquer jusqu’à 64 Go de mémoire vive, une marge confortable pour les créateurs qui voient défiler vidéos, photos et fichiers lourds à longueur de journée.
Un écran précis et riche en couleurs, le tactile en plus
Le XPS 16, l’un des meilleurs ordinateurs portables retouche photo 2026, dispose d’un large écran de 16 pouces avec une option OLED tactile 3,2K couvrant 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Le choix entre la configuration LCD et OLED n’est pas anodin pour les créateurs les plus pointus. La version OLED permet notamment de profiter de couleurs riches et de contrastes particulièrement marqués, deux qualités appréciables pour travailler l’image.
Le XPS 14 propose de son côté un écran OLED tactile 2,8K en option, lui aussi capable de couvrir 100 % de l’espace DCI-P3. L’option tactile peut également faciliter la navigation dans certains logiciels de création et apporte un confort supplémentaire au quotidien, aussi bien pour le travail que pour le divertissement.
Stockage et processeur : la puissance nécessaire à vos créations
Les XPS 14 et XPS 16 peuvent embarquer un SSD PCIe NVMe allant jusqu’à 4 To, une capacité particulièrement intéressante pour stocker d’importantes bibliothèques de photos, des rushs vidéo et des projets créatifs volumineux. Ils peuvent également accueillir jusqu’à 64 Go de mémoire vive pour conserver une marge confortable en multitâche.
Les deux machines profitent par ailleurs des processeurs Intel Core Ultra série 3, basés sur l’architecture Panther Lake, avec des configurations allant jusqu’à 16 cœurs. Comme le soulignait le test du XPS 14 (2026) par Nathan Le Gohlisse de Clubic en mai dernier, cette génération associe performances et efficacité énergétique. L’autonomie dépend toutefois fortement de la configuration choisie, notamment de l’écran, les versions LCD étant les plus endurantes.
Thunderbolt 4 : la connectique ultra-rapide pour les fichiers costauds
Tous les professionnels qui travaillent avec des contenus vidéo ont passé des heures de leur vie à attendre le transfert de fichiers. Les XPS 14 et XPS 16 répondent à ce problème avec pas moins de trois ports Thunderbolt 4 au format USB-C. Ceux-ci offrent une bande passante pouvant atteindre 40 Gbit/s et permettent de connecter rapidement un écran externe, un SSD ou encore une station d’accueil.
Ajoutez à cela la recharge via USB-C des deux côtés et l’environnement polyvalent de Windows 11 : l’aspect “ hub créatif " prend tout son sens avec ces modèles.
Le XPS 14 et 16 face à Apple
Avec des machines comme les XPS 14 et XPS 16, la comparaison avec Apple est tout à fait pertinente. Si de nombreux créateurs ne jurent que par la marque de Cupertino pour la création visuelle, Dell se défend sur plusieurs points avec ses machines. Comparons-les ici au MacBook Air M5 sorti en 2026.
|XPS 16 (2026)
|XPS 14 (2026)
|MacBook Air M5 (2026)
|Écran tactile
|Oui, avec l’OLED
|Oui, avec l’OLED
|Non
|Type d’écran
|LCD ou OLED
|LCD ou OLED
|Liquid Retina IPS
|Clavier rétroéclairé
|Oui
|Oui
|Oui
|OS
|Windows 11
|Windows 11
|macOS
|Taille de l’écran
|16 pouces
|14 pouces
|13,6 ou 15,3 pouces
|Stockage
|Jusqu’à 4 To
|Jusqu’à 4 To
|Jusqu’à 4 To
|Mémoire (RAM)
|Jusqu’à 64 Go
|Jusqu’à 64 Go
|16 / 24 / 32 Go
|Connectique
|3 × Thunderbolt 4 + audio
|3 × Thunderbolt 4 + audio
|2 × Thunderbolt 4 + MagSafe 3 + audio
|Autonomie
|Variable selon configuration
|Jusqu’à 31 h annoncées en streaming avec écran 2K
|Jusqu’à 18 h annoncées en streaming vidéo
|Prix de départ constaté
|À partir de 2 399 €
|À partir de 2 299 €
|À partir de 1 199 €
Au-delà des caractéristiques techniques qui séparent les machines Apple et Dell, les usages visés diffèrent sensiblement. Le MacBook Air M5 conserve un sérieux avantage tarifaire et se montre particulièrement performant, tandis que les XPS proposent jusqu’à 64 Go de mémoire vive, trois ports Thunderbolt 4 et des écrans OLED tactiles en option.
La différence de prix n’est donc pas anodine. Les XPS 14 et 16 misent sur une configurabilité plus importante, une connectique généreuse et des options d’affichage pensées pour les créateurs qui recherchent davantage qu’une machine généraliste.
Ce n’est pas tout : Dell prépare également un XPS 16 Creator Edition basé sur la plateforme NVIDIA RTX Spark, avec jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Cette future déclinaison prochaine ciblera notamment les tâches créatives particulièrement exigeantes en calcul graphique et en IA.
Quel ordinateur est le mieux pour la retouche photo ?
Pour les pros de Lightroom et Photoshop, le choix se porte sur un ordinateur doté d’un écran fidèle et riche en couleurs, mais aussi d’une mémoire vive suffisante pour manipuler des fichiers lourds. Le Dell XPS 16 (2026) répond à ces critères avec son écran OLED 3,2K couvrant 100 % de l’espace DCI-P3 et des configurations pouvant atteindre 64 Go de RAM. Il constitue ainsi le meilleur ordinateur retouche photo 2026.
Quel ordinateur pour faire tourner des logiciels de 3D ?
Les logiciels 3D sont notoirement gourmands en GPU et demandent une quantité importante de mémoire vive. Pour faire tourner les plus exigeants d’entre eux, il faudra un PC portable avec une solution graphique puissante. Néanmoins, les modèles XPS 14 et XPS 16 pourront faire tourner des tâches plus légères sans difficulté. Pour des travaux lourds, il faudra attendre le XPS 16 Creator Edition doté de la plateforme NVIDIA RTX Spark, en préparation chez Dell.
Quel est le meilleur PC portable pour étudiants en art & design ?
Un étudiant se déplace fréquemment et nécessite une machine légère, dotée d’une forte autonomie et qui réagit au quart de tour. Pour cet usage précis, la version OLED du XPS 14 est particulièrement recommandée, car son écran couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. C’est un festival de couleurs, avec des performances qui en font l'un des meilleurs PC portables art design 2026.
Quel est le meilleur PC portable pour étudiants en informatique ?
Les Bill Gates et autres Steve Jobs du futur ont besoin d’une puissance de calcul plus que convaincante pour leurs études. Ainsi, une configuration du XPS 14 avec 64 Go de RAM permet de naviguer aisément dans le multitâche, avec la gestion simultanée de plusieurs écrans et périphériques. L’espace de stockage pouvant atteindre 4 To et la connectique Thunderbolt sont aussi des éléments clés pour accompagner un cursus en informatique.
Quel PC portable léger choisir pour les déplacements ?
Pour les déplacements fréquents, le poids et l’autonomie sont deux critères essentiels. Avec seulement 1 kg sur la balance et 1,27 cm d’épaisseur, le Dell XPS 13 (2026) est le modèle le plus nomade de la gamme. Son format compact et son écran tactile de 13,4 pouces permettent de travailler facilement dans le train, à l’université ou entre deux rendez-vous.