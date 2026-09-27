Les Bill Gates et autres Steve Jobs du futur ont besoin d’une puissance de calcul plus que convaincante pour leurs études. Ainsi, une configuration du XPS 14 avec 64 Go de RAM permet de naviguer aisément dans le multitâche, avec la gestion simultanée de plusieurs écrans et périphériques. L’espace de stockage pouvant atteindre 4 To et la connectique Thunderbolt sont aussi des éléments clés pour accompagner un cursus en informatique.